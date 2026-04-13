„Budem predstierať, že som to nikdy nevidel.“ Nová komédia prevalcovala Netflix

Recenzie divákov sú poriadne rozporuplné. Jedna skupina komédiu označuje za „príjemnú a oddychovú“, no druhá za „blbosť bez humoru a bez deja“.
„Vysokohorský Aquaman“
Nová búrlivá komédia Eat Pray Bark z nemeckej produkcie mala na Netflixe premiéru 1. apríla, okamžite sa stala hitom a aktuálne patrí medzi najsledovanejšie tituly prakticky na celom svete vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Komédia sleduje päť excentrických majiteľov psov, ktorí hľadajú pomoc so svojimi neposlušnými šteniatkami u legendárneho a charizmatického učiteľa v tirolských horách v Rakúsku, ktorého diváci označili za „vysokohorského Aquamana“. No výchovu by potrebovali aj majitelia, nielen ich chlpatí priatelia.
Má mizerné hodnotenia
Napriek tomu, že snímka je hitom Netflixu, má mizerné hodnotenia. Diváci jej na filmovom portáli ČSFD udelili len 45 % a na IMDb má rating 5.4/10.
Recenzie divákov sú však rozporuplné. Niektorí totiž tvrdia, že komédia nemá dej ani humor. Píšu, že je to poriadna „blbosť“. No našli sa aj takí diváci, ktorým sa film páčil a označili ho za „oddychový, príjemný a dojemný“. Údajne im spríjemnil víkendový večer.
„Príjemná oddychovka, pri ktorej sa aj zasmejete.“
„Nenáročná oddychovka.“
„Príjemná oddychovka, ktorá rýchlo uplynie,“ chvália diváci.
„Tuctový film bez hlbšieho nápadu.“
„Zbytočný film plný klišé a nevtipného humoru.“
„Budem predstierať, že som to nikdy nevidel,“ kritizujú ďalší.
