Má 35 dní a 17 hodín a ukrýva jeden odkaz: Tento film je najdlhší na svete. 72-minútovú verziu si viete užiť zadarmo a hneď

Všetky tieto filmy spája jedno — pripútajú nás k obrazovke na dlhé hodiny a niekedy si ich sledovanie rozdelíme aj na dva či tri dni. Ak sa vám trojhodinový film zdá ako časovo náročný záväzok, ešte netušíte, čo si pre vás pripravili tvorcovia snímky Logistics z roku 2012.

Sledovanie celého filmu by vám zabralo 35 dní a 17 hodín života. To je neuveriteľných 857 hodín — alebo presne 51 420 minút vášho života, ktoré by ste museli filmu obetovať. Cieľom tejto snímky však nie je diváka zamknúť v pivnici a vypustiť ho až po vyše mesiaci nepretržitého sledovania. Dĺžka má symbolickú hodnotu a nesie jasné posolstvo.

51 420 minút a štáb zložený z dvoch ľudí

Film Logistics z roku 2012 je oficiálne najdlhším filmom na svete. Zároveň má jeden z najmenších štábov v histórii, pričom ho tvoria len dvaja ľudia — Erika Magnusson a Daniel Andersson.

„Začali sme premýšľať o tom, ako sa k nám všetko dostáva. Kinder vajíčka, dosky plošných spojov v mobiloch, kávovary…“ opísali autori na oficiálnej stránke filmu. „Takmer každý predmet v našom okolí prejde nepredstaviteľnou logistickou cestou naprieč planétou.“

Stačí sa obzrieť okolo seba. Koľko predmetov vo vašom dosahu má za sebou tisíce kilometrov?

Žiadny z nich sa vo vašej obývačke neocitol náhodu. Aj pre vás má byť preto snímka hlavne podnetom na zamyslenie — pozorovať vnímanie času z iného uhla pohľadu a, samozrejme, aj sledovať vplyv konzumu v digitálnej ére.

Aby tvorcovia ešte viac zvýraznili svoje posolstvo, rozhodli sa natočiť púť jedného úplne obyčajného predmetu — krokomer, ktorý si možno aj vy tento rok len-tak prihodíte do nákupného košíka. Film zachytáva jeho cestu reverzne — od predaja vo Švédsku, cez prepravu loďou až po jeho výrobu v čínskej fabrike.

Výsledok je tak viac umeleckým projektom než tradičným filmom, no divákov fascinuje aj po rokoch od svojej „premiéry“. Niektorí recenzenti žartujú, že je „trochu zdĺhavý“, no chvália jeho soundtrack. Väčšina vážnych komentárov však oceňuje samotný koncept — a priznávajú, že hoci videli len malý úsek, film ich prinútil zamyslieť sa.

Ak vás Logistics zaujal, 72-minútová skrátená verzia je dostupná na YouTube, a to úplne zadarmo.