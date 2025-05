Elitné „mesto duchov“ bolo plné UFO domov: Malo byť rajom na zemi, 30 rokov však pripomínalo divokú nočnú moru

Pohľad na zdeformované, špinavé a spustošené miesto, posiate surreálnymi kozmickými domčekmi, pôsobí ako výjav z divokého sna. Rovnako ako mnohé iné ambiciózne, no neúspešné projekty, aj tieto UFO domčeky mali pôvodne slúžiť ako luxusné víkendové sídla pre bohatých návštevníkov z Ďalekého východu. Namiesto toho dnes fotografie zo Sanzhi Pod City vyvolávajú dojem opustenosti a úpadku — miesta, ktoré v náhodnom okoloidúcom zanechá len nepríjemný pocit v žalúdku.

S výstavbou ambiciózneho projektu Sanzhi Pod City sa začalo v roku 1978 a pôvodne malo slúžiť ako dovolenková destinácia pre amerických vojenských dôstojníkov a zámožných Taiwančanov. Podľa portálu MailOnline obklopuje rúško tajomstva všetko, vrátane samotnej výstavby: „Budovy boli opustené v roku 1980 po finančných stratách investorov z Hung Kuo Group a po sérii bizarných úmrtí, vrátane niekoľkých samovrážd a dopravných nehôd počas výstavby komplexu.“

Mesto duchov a skrachovaných snov

O mieste kolovalo množstvo miestnych legiend, z ktorých väčšina mala len pramálo spoločné so skutočnosťou. Jedna z najznámejších napríklad tvrdila, že Sanzhi Pod City stojí na bývalom pohrebisku holandských vojakov. Podľa Lee Shu-chuana, riaditeľa Úradu verejných prác okresu Tchaj-pej, sú však všetky tieto tvrdenia len číre výmysly.

„V (taiwanskom) stavebníctve je tradíciou vzdať úctu akýmkoľvek duchom, ktorí by mohli prebývať na mieste plánovanej výstavby. Nemá to však nič spoločné s príbehmi o prízrakoch,“ uviedol v roku 2009 pre portál Taipei Times.

Miesto zostalo naozaj opustené zhruba tridsať rokov — no nie kvôli duchom, mŕtvolám či prekliatiam. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že vláda nemala právomoc nariadiť demoláciu stavieb, kým boli vo vlastníctve developerskej skupiny Hung Kuo. Keď sa táto firma dostala do finančných ťažkostí, vlastníctvo areálu prešlo do rúk troch rôznych bánk.

Podľa portálu Architectuul boli budovy napokon zbúrané, a to napriek online petícii, ktorá sa usilovala zachovať aspoň jednu z konštrukcií ako súčasť múzea. V tom čase už Sanzhi Pod City získalo status kultu — priťahovalo fotografov, reportérov aj nadšencov záhadných miest. Milovníci opustených lokalít sem prichádzali s nadšením a jeho nezameniteľná architektúra dokonca inšpirovala vývojárov hry Call of Duty: Black Ops 2, ktorí skrachovanú utópiu zapracovali do jednej z máp.

Čo neocenila elita, sa zmenilo na svetový fenomén.

Podľa portálu Architectuul boli v roku 2010 všetky stavby v Sanzhi definitívne zbúrané. Lokalita mala následne slúžiť na výstavbu komerčného prímorského letoviska a akvaparku.

Sanzhi dnes neexistuje, Taiwan láka návštevníkov UFO dedinou Wanli

Zatiaľ čo po Sanzhi dnes už niet ani stopy, pozornosť fanúšikov opustených miest sa presunula k rovnako bizarnej lokalite — UFO dedinke Wanli.

„Bohužiaľ, väčšia a známejšia dedinka v Sanzhi je už dávno preč,“ uviedol vloger Paul Kemp, ktorý v roku 2013 natočil video z druhej podobnej oblasti. Dodal, že šlo o mimoriadne ambiciózny projekt, no v čase výstavby po podobných budovách ešte neexistoval výraznejší dopyt.

„Celý komplex vo Wanli sa pritom nachádza prekvapivo blízko moderných developerských projektov aj obľúbenej pláže,“ dodáva.