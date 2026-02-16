Ľudia sa sťažujú, že im nefunguje systém ePrihlášky: Drucker tvrdí, že väčšina chýb je odstránená

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Systém ePrihlášky čelil technickým problémom, najväčšie komplikácie spôsobila integrácia súkromných systémov.

Väčšina technických problémov v systéme ePrihlášky je už odstránená bez zásahu riaditeľov škôl či rodičov. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že systém funguje a považuje ho za úspešný. Väčšina rodičov podľa neho žiadne problémy s podávaním elektronickej prihlášky nemala.

Podotkol, že elektronickú formu zvolila viac ako trištvrtina rodičov. Čas na podanie prihlášky na strednú školu je do 20. februára.„Napriek mnohým problémom, ktoré sa mohli niektorým školám, rodičom zobraziť, ich chcem ubezpečiť, že mnohé z týchto problémov budeme odstraňovať alebo sme odstránili už drvivú väčšinu bez toho, aby museli oni do systému akokoľvek zasiahnuť,“ deklaroval minister. Najväčšie technické problémy boli podľa neho pre integráciu súkromných informačných systémov.

Integrácia súkromných systémov bola problematická

„My sme sa do poslednej chvíle rozhodovali, či takúto integráciu spustíme, pretože naozaj nebola dobre pripravená,“ pripustil. Zároveň potvrdil, že spusteniu nového systému elektronických prihlášok predchádzali viaceré testovania. Projekt sa podľa neho realizoval iteratívne. Ide o spôsob, pri ktorom sa funkcionality nasadzujú postupne.

Ako priblížil projektový manažér Martin Bezek, funkčné testy a užívateľské testy boli realizované od septembra 2024 až doteraz. Záťažové testy, ktoré overujú schopnosť systému odolať väčšiemu náporu, sa podľa neho taktiež realizovali viackrát. Podľa jeho slov uskutočnili tiež penetračné testy a zabezpečili aj exploratívne testovanie.

Podaných je približne 47 000 prihlášok

Minister zároveň informoval, že v súčasnosti bolo podaných celkovo asi 47 000 prihlášok, či už elektronicky alebo v písomnej podobe. „Viac ako tri štvrtiny, 78 percent rodičov využilo tento nový systém e-prihlášky, prostredníctvom ktorého si podali alebo podávajú prihlášku na strednú školu,“ priblížil. Doplnil, že necelých 17 percent prihlášok je podaných cez iné informačné systémy a päť percent prihlášok je podaných v papierovej podobe.

Foto: TASR/Dano Veselský

Asi 3000 prihlášok bolo podľa neho podaných duplicitne – rodičia napríklad podali prihlášku cez školskú aplikáciu EduPage aj cez systém ePrihlášky. O tom, ktorá má platiť, budú podľa jeho slov so školami diskutovať. V súvislosti s podávaním elektronickej prihlášky minister apeloval na rodičov, aby označovali školu, na ktorú sa chce dieťa dostať ako prioritnú. To bude totiž následne rozhodovať pri finálnom potvrdzovaní a po výberových prijímacích konaniach. Minister tiež vyzdvihol, že systém ePrihlášky je prepojený so strednými školami. Rezort tak podľa neho získa dáta užitočné aj v súvislosti s optimalizáciou stredných škôl.

Asociácia upozorňuje na problémy počas prázdnin

Ako upozornila Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ), podávanie prihlášok na stredné školy prebieha v období od 9. do 20. februára, pričom počas polovice tohto času má tretina Slovenska jarné prázdniny. „Školy, výchovní poradcovia aj rodičia sú tak v čase najväčšej potreby podpory objektívne obmedzení v možnosti riešiť vzniknuté problémy,“ uviedla prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová. Okrem iného poukázala aj na chyby systému.

Minister reagoval, že jarné prázdniny boli v období podávania prihlášok aj v minulosti. Zároveň podotkol, že rodičia mali na podávanie prihlášok viac času ako jeden týždeň. „My sme pripravení, samozrejme, pomôcť a keby bolo nevyhnutné, tak pokojne uvažujme aj o posunutí termínu,“ dodal Drucker s tým, že posúvať termín pre jarné prázdniny však nie je úplne obhájiteľné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac