Rodičia robia pri ePrihláškach jednu chybu: Malý detail môže rozhodnúť o prijatí na vysnívanú školu

V elektronickej prihláške na strednú školu (SŠ) treba určiť záväzné poradie škôl podľa priority. Vyhodnocovací automat na základe tohto poradia v kombinácii so splnením kritérií na prijatie označí, na ktorú školu bude dieťa prijaté. Prihlášku možno cez elektronický systém ePrihlášky podať do 20. februára.
Rodič musí byť v systéme zaregistrovaný. Následne vyberie školy, zoradené od najviac po najmenej preferovanú. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom.
Talentové a netalentové školy
Prioritu škôl treba určiť bez ohľadu na to, či ide o talentovú alebo netalentovú SŠ. Ak je prioritnou netalentová škola a druhá talentová, systém zatiaľ nerozhodne o prijatí či neprijatí, keďže prijímacie skúšky na talentové stredné školy prebiehajú skôr. Ak rodičia určia ako prioritnú talentovú školu a dieťa úspešne absolvuje prijímacie skúšky, bude automaticky prijaté a už nebude pokračovať v prijímacom konaní na netalentovej škole.
V prípade podania prihlášky cez oficiálny portál majú rodičia po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality – prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách. Zároveň bude možné z portálu online podať odvolanie alebo prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole.
Možnosť papierovej prihlášky a nové termíny
Prihlášky je možné aj naďalej podávať v papierovej podobe. Ministerstvo školstva však odporúča rodičom zvoliť elektronickú prihlášku. Po novom ju rodič bude môcť podať aj do základných škôl od 1. apríla do 30. apríla a do materských škôl od 1. mája do 31. mája 2026. Zaregistrovať v systéme sa však môže už v súčasnosti.
