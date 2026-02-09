Školy majú vážny problém: Nie sú pripravené na elektronické prijímacie konania

Školy nie sú pripravené na elektronické prijímacie konania. Tvrdí to Únia miest Slovenska (ÚMS). Najväčšie problémy očakáva pri zápisoch do základných a materských škôl, ktoré budú čoskoro prebiehať elektronicky. Autorizovanie elektronického rozhodnutia kvalifikovanou elektronickou pečaťou a jeho doručenie do elektronickej schránky zákonného zástupcu považuje za nerealizovateľné pre niektoré školy. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Riešenie z rezortu školstva neprišlo
Elektronické prijímacie konanie neznamená len elektronickú prihlášku. „Škola je povinná viesť elektronicky celé konanie a vydať elektronické rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Rozhodnutie musí byť následne autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou a doručené do elektronickej schránky zákonného zástupcu. Práve tento krok je dnes pre veľkú časť škôl prakticky nerealizovateľný,“ poukázala hovorkyňa.
Ako doplnila, dôvodom sú dlhodobo neriešené systémové problémy – chýbajúce alebo nesprávne zriadené elektronické schránky, neaktuálne údaje v registroch, zmeny v názvoch škôl bez dostatočného metodického usmernenia, absencia kvalifikovaných certifikátov a nejednotný prístup k elektronickej registratúre. „ÚMS na tieto riziká upozorňovala už počas minuloročného pripomienkového konania k predmetnej legislatíve. Systémové riešenie zo strany rezortu školstva doteraz neprišlo,“ zdôraznila.
Ministerstvo by malo okamžite konať
ÚMS pripomenula, že nepripravenosť školy nie je „technickým problémom“ v zmysle zákona o e-Governmente. Nezriadená elektronická schránka, chybné údaje v registroch či absencia certifikátov podľa nej neoprávňujú školy upustiť od elektronického vydávania rozhodnutí, ktoré by tak mohli byť právne spochybniteľné. „Keďže systémové riešenie zo strany štátu zatiaľ chýba, ÚMS je nútená suplovať metodickú a informačnú pomoc. Od polovice januára 2026 preto organizuje školenia a poskytuje poradenstvo riaditeľom škôl naprieč celým Slovenskom,“ dodala Piršelová.
ÚMS vyzýva ministerstvo školstva, aby čo najskôr zabezpečilo jednotný metodický postup, zosúladilo údaje o školách v registroch a poskytlo aktívnu technickú podporu školám ešte pred začiatkom zápisov do základných a materských škôl.
Prihlášky do materských, základných a stredných škôl je po novom možné podať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky. Na stredné školy v prvom kole ich rodičia môžu podať do 20. februára, na základné školy od 1. apríla do 30. apríla a do materských škôl od 1. mája do 31. mája 2026.
