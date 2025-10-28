Ľudia budú nakupovať v novej veľkej predajni. Známy reťazec mieri na stredné Slovensko, stavať by chcel už budúci rok

Ilustračná foto: Profimedia

Do obľúbenej mestskej obchodnej zóny smeruje ďalšie veľké meno, susediť bude aj s najväčšou konkurenciou.

Rok 2025 sa zatiaľ v maloobchode nesie v znamení nových projektov a expanzie existujúcich, ale aj nových reťazcov. Slovenským spotrebiteľom sa rozširujú nákupné možnosti, a to tiež v regiónoch, ktoré v tomto smere počas uplynulých rokov zaostávali. Príkladom zaujímavo sa rozrastajúceho mesta, minimálne po obchodnej stránke, je Zvolen, ktorý sa postupne stáva domovom viacerých populárnych značiek.

Najnovšie do mesta na strednom Slovensku mieri sieť hobbymarketov Hornbach, vyplýva to z dokumentu zverejneného na enviroportáli. Na plány reťazca upozornil portál MY Zvolen.

V srdci obchodnej zóny

Ako z dokumentu vyplýva, nová obchodná prevádzka bude lokalizovaná na nezastavanej ploche v severozápadnej časti mesta, ktorá je už dnes do značnej miery vnímaná ako obľúbená obchodná zóna. Pobočky tu majú predajcovia ako Lidl, Biedronka, Action, dm drogerie, Tesco, pričom nechýbajú ani siete rýchleho občerstvenia McDonald’s, KFC a Burger King.

Čo je však dôležitejšie, Hornbach smeruje priamo do susedstva svojej konkurencie. V lokalite sú už prítomní Merkury Market, Mountfield či OBI – teda obchodníci, ktorí zväčša bojujú o ten istý typ klientely.

Dispozícia reťazca bude štandardná – pôjde o jednopodlažný objekt s tromi zónami. V prvej z nich sa predáva stavebný materiál a doplnky do domácnosti, druhá časť je venovaná záhradám a tretia vonkajšiemu skladu s takzvaným drive-in systémom. Samozrejmosťou je dobudovanie potrebnej infraštruktúry, priestranného parkoviska a súčasťou projektu majú byť tiež rôzne „zelené“ prvky.

Podľa predbežných plánov by sa s výstavbou mohlo začať už počas budúceho roka. V takom prípade sa s dokončením počíta v roku 2027, konečný termín ale bude závisieť od získania potrebných povolení. Čo sa týka Slovenska, zvolenská prevádzka Hornbach bude šiesta v krajine. Spoločnosť zatiaľ pôsobí dvakrát v Bratislave a po jednej pobočke má v Nitre, Košiciach a Prešove.

Nemcom sa u nás darí

Nemeckej firme, ktorá na Slovensku predajne prevádzkuje pod eseročkou HORNBACH – Baumarkt SK spol., sa darí. Počas minulého roka sa jej opäť podarilo navýšiť tržby, konkrétne o 2 %. V konečnom zúčtovaní predstavovali 168 miliónov eur s vykázaným ziskom 6,12 milióna eur. Aj v tomto ukazovateli ide o medziročný nárast.

