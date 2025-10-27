Biedronka smeruje do ďalšej malej obce, hľadá tu už aj prvých zamestnancov. Pripravovaných predajní postupne pribúda

Od marcového vstupu Biedronky na slovenský trh už ubehlo niekoľko mesiacov. Za ten čas už zákazníci môžu navštíviť 9 otvorených pobočiek s logom lienky, pričom viacero pripravovaných prevádzok by sa malo pridať už v najbližších mesiacoch. Spoločnosť Jerónimo Martins teraz navyše odhalila ďalšiu novú lokalitu.
Iba nedávno sme vás informovali o tom, že Biedronka by mala pribudnúť v známom kúpeľnom mestečku Dudince. To sa pridalo do zoznamu „čakateľov“ na diskontný obchod, pričom počet nových lokalít neustále rastie. Spoločnosť najnovšie na portáli Profesia.sk zverejnila pracovnú ponuku, v rámci ktorej hľadá zástupcu manažéra do predajne v obci Zemianska Olča.
Mieri aj do menších regiónov
Už pred samotnou expanziou sa viacerí odborníci zhodli na tom, že Biedronka bude na Slovensku uplatňovať podobný model, aký zvolila aj u našich severných susedov v Poľsku. V praxi to znamená, že sa prioritne nepozerá iba na atraktívne mestá s veľkým počtom potenciálnych zákazníkov, ale svoju šancu vyhľadáva tiež v menších regiónoch či v mestách a obciach, ktoré veľké reťazce doteraz takpovediac obchádzali.
Dokazujú to aj zverejňované lokality, v ktorých má Jerónimo Martins pripravovať nové predajne. Iba v posledných dňoch k nim pribudla Zemianska Olča v okrese Komárno, ktorá sa nachádza na juhu Slovenska a podľa dostupných dát má iba niečo málo cez 2 000 obyvateľov. Biedronka tu hľadá zástupcu manažéra predajne s platom od 1 375 eur mesačne.
Okrem dohliadania na chod predajne a asistencie manažérovi má pracovník na tejto pozícii za úlohu napríklad školiť nových zamestnancov. Termín nástupu špecifikovaný nie je a spoločnosť nezvykne svoje budúce plány detailnejšie komentovať.
Otvorí 50 predajní?
Ako pri otváraní prvej predajne v Miloslavove zástupcovia Biedronky deklarovali, ich plánom je do konca budúceho roka otvoriť 50 slovenských predajní. Aktuálne ich majú otvorených 9 a je možné, že v najbližších týždňoch sa ešte stihnú dostať nad úroveň desiatich pobočiek.
V dlhodobejšom horizonte je logistický sklad spoločnosti vo Voderadoch schopný obhospodáriť až 180 obchodov. Predajne s logom lienky teda budú prioritne vznikať v dostupnej vzdialenosti – prevažne na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.
Biedronka zatiaľ na Slovensku otvorila obchody v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, dvakrát vo Zvolene a v Leviciach.
Podľa pracovných ponúk a projektov je zrejmé, že Biedronka otvorí pobočky napríklad v Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch či v Chorvátskom Grobe. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.
