Biedronka smeruje do ďalšej malej obce, hľadá tu už aj prvých zamestnancov. Pripravovaných predajní postupne pribúda

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec u nás zatiaľ otvoril 9 predajní. Oveľa viac sa ich však nachádza vo fáze prípravy, či dokonca výstavby.

Od marcového vstupu Biedronky na slovenský trh už ubehlo niekoľko mesiacov. Za ten čas už zákazníci môžu navštíviť 9 otvorených pobočiek s logom lienky, pričom viacero pripravovaných prevádzok by sa malo pridať už v najbližších mesiacoch. Spoločnosť Jerónimo Martins teraz navyše odhalila ďalšiu novú lokalitu.

Iba nedávno sme vás informovali o tom, že Biedronka by mala pribudnúť v známom kúpeľnom mestečku Dudince. To sa pridalo do zoznamu „čakateľov“ na diskontný obchod, pričom počet nových lokalít neustále rastie. Spoločnosť najnovšie na portáli Profesia.sk zverejnila pracovnú ponuku, v rámci ktorej hľadá zástupcu manažéra do predajne v obci Zemianska Olča.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Biedronka odhalila ďalšiu lokalitu. S diskontným tovarom mieri do malého mestečka, manažérovi ponúka plat od 1 800 eur
2.
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu, v príprave sú aj ďalšie lokality
3.
Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez víkend pozýva na osobné stretnutie
Zobraziť všetky články (105)

Mieri aj do menších regiónov

Už pred samotnou expanziou sa viacerí odborníci zhodli na tom, že Biedronka bude na Slovensku uplatňovať podobný model, aký zvolila aj u našich severných susedov v Poľsku. V praxi to znamená, že sa prioritne nepozerá iba na atraktívne mestá s veľkým počtom potenciálnych zákazníkov, ale svoju šancu vyhľadáva tiež v menších regiónoch či v mestách a obciach, ktoré veľké reťazce doteraz takpovediac obchádzali.

Dokazujú to aj zverejňované lokality, v ktorých má Jerónimo Martins pripravovať nové predajne. Iba v posledných dňoch k nim pribudla Zemianska Olča v okrese Komárno, ktorá sa nachádza na juhu Slovenska a podľa dostupných dát má iba niečo málo cez 2 000 obyvateľov. Biedronka tu hľadá zástupcu manažéra predajne s platom od 1 375 eur mesačne.

Okrem dohliadania na chod predajne a asistencie manažérovi má pracovník na tejto pozícii za úlohu napríklad školiť nových zamestnancov. Termín nástupu špecifikovaný nie je a spoločnosť nezvykne svoje budúce plány detailnejšie komentovať.

Otvorí 50 predajní?

Ako pri otváraní prvej predajne v Miloslavove zástupcovia Biedronky deklarovali, ich plánom je do konca budúceho roka otvoriť 50 slovenských predajní. Aktuálne ich majú otvorených 9 a je možné, že v najbližších týždňoch sa ešte stihnú dostať nad úroveň desiatich pobočiek.

Foto: Biedronka

V dlhodobejšom horizonte je logistický sklad spoločnosti vo Voderadoch schopný obhospodáriť až 180 obchodov. Predajne s logom lienky teda budú prioritne vznikať v dostupnej vzdialenosti – prevažne na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.

Biedronka zatiaľ na Slovensku otvorila obchody v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, dvakrát vo Zvolene a v Leviciach.

Podľa pracovných ponúk a projektov je zrejmé, že Biedronka otvorí pobočky napríklad v Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch či v Chorvátskom Grobe. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
McDonald’s bude na Slovensku otvárať nové reštaurácie, pribudnú naprieč celou krajinou. Spoločnosť má u nás…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac