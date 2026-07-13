Ľudia bez práce, veritelia bez peňazí. Krach legendárnej slovenskej firmy odkryl veľké dlhy

Nábytkárska firma Decodom, ktorá tento rok skončila v konkurze, zverejnila výsledky za svoj posledný celý hospodársky rok 2025. Tržby aj naďalej klesali, spoločnosť sa opäť prepadla do výraznej straty a majetok, z ktorého sa budú môcť uspokojiť veritelia, sa v priebehu posledných dvoch rokov výrazne zmenšil.
Vedenie firmy sa v snahe získať hotovosť na záchranu podniku už dlhšie zbavovalo hmotného majetku, predovšetkým predajní a skladov, keďže Decodom fungoval na modeli spájajúcom vlastnú výrobu s rozsiahlou maloobchodnou sieťou, podobne ako veľké nábytkárske reťazce. Informoval o tom Denník E.
Majetok padol o polovicu
Viac svetla na fungovanie Decodomu prináša najnovšia účtovná závierka. Najväčšiu pozornosť veriteľov priťahuje stav majetku. Celkové aktíva firmy sa znížili na 16,35 milióna eur, čo je približne polovica oproti predchádzajúcemu obdobiu.
V roku 2025 spoločnosť predala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 5,2 milióna eur, čo nadväzuje na ešte väčší rozpredaj z roku 2024 za 10,4 milióna eur. Výsledkom je, že hodnota dlhodobého hmotného majetku klesla z 13,5 milióna eur na začiatku roka 2025 na 9,4 milióna eur na jeho konci. Samotné stavby sa znížili zo zostatkovej hodnoty 9,2 milióna na 7,1 milióna eur.
Dlhy 10 miliónov, majetok zatiaľ žiadny
Podľa údajov z registra konkurzných konaní si veritelia do konkurzu prihlásili pohľadávky v celkovej výške 9,84 milióna eur. V konkurznej podstate je však aktuálne evidovaný nulový majetok, z ktorého by bolo možné pohľadávky uspokojiť.
Okrem toho správca eviduje aj pohľadávky proti podstate vo výške 1,16 milióna eur. Ide o náklady spojené s vedením konkurzu, ktoré sa podľa zákona uhrádzajú prednostne pred bežnými veriteľmi.
Najväčším veriteľom spoločnosti je Československá obchodná banka, ktorá si prihlásila pohľadávku vo výške 2,68 milióna eur. Druhým najväčším veriteľom je Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) s nárokom na 1,60 milióna eur.
Aktuálne zverejnené zoznamy dlhov a pohľadávok potvrdzujú, že Decodom eviduje výrazné nedoplatky aj v tomto roku. Najväčšiu položku predstavuje dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške takmer 2 milióny eur (1 999 284,59 eura), ktorý za ani nie 2 mesiace narástol o viac ako milión eur. V máji dlhovala spoločnosť Sociálnej poisťovni 902 053,39 eura.
Voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni spoločnosť eviduje dlh vo výške 245 647,32 eura a menší dlh na preddavkoch zdravotného poistenia voči Union zdravotnej poisťovni v sume 65 330,15 eura.
Rok 2025 spoločnosť zakončila s tržbami približne 29 miliónov eur, to však na kladný hospodársky výsledok nestačilo a celkovo skončila v strate 3,2 milióna eur.
Ťažké obdobie odštartovala pandémia
Výrazné problémy spoločnosti sa naplno prejavili počas pandémie ochorenia covidu. Na jar 2020 firma oznámila zámer výrazne znížiť počet zamestnancov. O prácu mohlo prísť až 903 ľudí z celkového počtu 1 170 vtedajších zamestnancov.
Dôvodom bolo nútené zatvorenie predajní na približne sedem týždňov počas prvej vlny pandémie. Ani po ich opätovnom otvorení sa situácia výraznejšie nezlepšila, keďže počet zákazníkov zostal približne o pätinu nižší než pred vypuknutím pandémie. Napokon však firma neprepustila toľko zamestnancov, ako pôvodne avizovala.
Po pandémii sa zdalo, že spoločnosť ťažkú situáciu zvládne. Vo februári tohto roka však prišli zlé správy. Podľa výpovedí zamestnancov bola výroba v tom čase výrazne obmedzená pre nedostatok materiálu.
Dodávatelia odmietali dodávať ďalšie suroviny pre neuhradené faktúry, čo výrazne komplikovalo výrobný proces. Väčšina pracovníkov mala nariadené čerpanie dovolenky a čakala, či sa výroba opäť podarí obnoviť.
Ako sme informovali ešte v máji, situácia vo firme bola napätá aj medzi zamestnancami. Viacerí pracovníci vtedy uvádzali, že marcové mzdy nedostali naraz, ale zamestnávateľ vyplácal postupne po jednotlivých splátkach. Podľa ich slov to vyvolávalo neistotu a obavy o ďalšie fungovanie spoločnosti.
K zhoršujúcej sa atmosfére podľa zamestnancov prispel aj odchod krízového manažéra, od ktorého si mnohí sľubovali stabilizáciu podniku. Niektorí pracovníci už v tom čase zvažovali odchod z firmy, ďalší sa podľa ich vyjadrení rozhodli podať výpoveď. Kríza vyvrcholila koncom mája. Voči spoločnosti bolo totiž 28. mája vyhlásené konkurzné konanie.
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