Ľudia nechodia do práce, firma nemá na materiál. Obrovský slovenský výrobca má opäť bojovať o prežitie

Nábytkársky gigant Decodom, jeden z najväčších výrobcov nábytku na Slovensku, prechádza v posledných rokoch veľmi náročným finančným obdobím. Firma, ktorá patrí takmer 30 rokov k významným zamestnávateľom v topoľčianskom regióne, dlhodobo zápasí s problémami v hospodárení a vysokou zadlženosťou.
Chvíľu sa zdalo, že podnik sa po finančných problémoch pri pandémii postavil na nohy. Podľa najnovších výpovedí pracovníkov pre portál Aktuality je však výroba výrazne obmedzená, keďže firme chýba materiál. Dodávatelia ho odmietajú dodávať pre neplatené faktúry a zamestnanci tak nemajú z čoho vyrábať. Väčšina z nich má aktuálne nariadené čerpať dovolenky a čaká, kedy sa výroba opäť rozbehne.
Pokles tržieb a dlhy na poistnom
Podľa dostupných údajov sa spoločnosť ocitla v značných finančných ťažkostiach. Decodom dlhuje na poistnom podľa portálu Finstat viac ako 360 000 eur. Nie je to pritom po prvýkrát, v minulosti sa dokonca dostal do rebríčka najviac zadlžených slovenských firiem a jeho dlhy voči Sociálnej poisťovni dosiahli viac ako 500 000 eur.
Firma v roku 2022 zaznamenala stratu 2,8 milióna eur, o rok neskôr takmer 5 miliónov eur a jej tržby sa za posledné roky výrazne prepadli. Kým v roku 2020 boli na úrovni 55 miliónov eur, v roku 2024 to bolo už iba 33 miliónov eur.
Počas pandémie chceli prepustiť takmer všetkých
Spoločnosť prežívala svoje najhoršie obdobie počas pandémie koronavírusu. V marci 2020 avizovala masívne prepúšťanie, informovali o tom Hospodárske noviny. O prácu malo prísť až 903 zamestnancov z celkového počtu 1 170. Dôvodom bola prvá vlna pandémie, počas ktorej musel Decodom zatvoriť svoje predajne na sedem týždňov.
Ani po ich znovuotvorení sa situácia výrazne nezlepšila, návštevnosť predajní klesla približne o pätinu. Situácia však napokon nebola taká hrozivá, ako sa spočiatku zdalo. Kombinácia reorganizácie firmy, štátnej pomoci a prudkého nárastu internetového predaja zabránila hromadnému prepúšťaniu. Decodomu sa podarilo zachovať približne 800 pracovných miest.
Otázniky o fungovaní spoločnosti mal aj vtedajší premiér Igor Matovič. „V prípade Decodomu však dovoľte, aby som dal rečnícku otázku. Vzhľadom na to, že táto firma už v roku 2018 mala obrovskú stratu, mínus 3,3 milióna eur, nie som si úplne istý, či prepustenie 900 ľudí súvisí priamo s krízou alebo s ich hospodárením z minulých rokov,“ povedal počas pandémie Matovič.
Budúcnosť v podobe nového investora
Začiatkom februára sa podľa zistení Aktualít medzi zamestnancami objavila nová nádej. Vedenie im oznámilo, že firma rokuje s viacerými potenciálnymi investormi a zvažuje predaj podniku.
Dočasný generálny riaditeľ Ivan Kopanický sa pre portál vyjadril, že proces rokovaní je náročný a viazaný mlčanlivosťou, avšak prebieha. Ikonická slovenská spoločnosť by tak mohla dostať potrebnú finančnú injekciu na zabezpečenie budúcnosti. O tom, že podnikanie v tomto odvetví je náročné, vie napríklad aj trenčianska Beta.
Decodom je slovenský výrobca a predajca nábytku s tradíciou dlhšou ako 70 rokov. Patrí medzi najväčších výrobcov kuchynského nábytku na Slovensku a zároveň medzi významných domácich exportérov nábytku do obývacích izieb a ďalších obytných priestorov.
Spoločnosť sa špecializuje na kuchyne a nábytok na mieru, ktoré dokáže prispôsobiť aj atypickým pôdorysom. Okrem kuchýň a obývačiek vyrába nábytok do spální, detských a študentských izieb, predsiení a pracovní, pričom umožňuje zariadiť celý interiér v jednotnom dizajne.
