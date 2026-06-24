Lovestream oznámil ďalšie obrovské meno: Na festival príde spevák John Newman

Festival Lovestream ešte postupne oznamuje tohtoročné mená, a to najnovšie je poriadne veľkou postavou svetovej hudby. Do Bratislavy totiž príde britská hviezda John Newman.
John Newman je spevák, songwriter, DJ a producent, ktorého hlas pozná celý svet vďaka hitom Feel The Love, Love Me Again či Blame. Jeho globálny hit Love Me Again debutoval na 1. mieste UK Official Charts, dostal sa do Top 10 vo viac ako 30 krajinách a nazbieral viac než 1,6 miliardy streamov.
Na konte má 3 nominácie na BRIT Awards, viac než 2,5 miliardy streamov a spolupráce s menami ako Calvin Harris, David Guetta, Kygo, Galantis či Rudimental. Na LOVESTREAM prinesie novú energiu, tanečný sound a live show, v ktorej spája silný vokál s DJskou energiou.
Robbie Williams či David Gueta
Tohtoročný lineup festivalu je pritom opäť poriadne nabitý. Fanúšikovia sa môžu tešiť na masívne mená ako Robbie Williams, David Gueta či Swae Lee. Zrejme najväčším tohtoročným menom je spomínaná hviezda elektronickej hudby, francúzsky DJ a producent David Guetta.
Podľa informácií zverejnených festivalom sa Lovestream uskutoční na Starom letisku vo Vajnoroch v termíne od 7. do 9. augusta 2026. Organizátori zároveň vysvetlili, že napriek už rozbehnutým bookingom pristúpili k zmene termínu, aby sa vyhli stretu dátumov s festivalom Grape. Cieľom je, aby si fanúšikovia nemuseli vyberať medzi dvoma veľkými podujatiami. Už zakúpené lístky zostávajú v platnosti.
Pôvodne totiž situácia vyzerala tak, že tisíce ľudí budú stáť pred ťažkým rozhodnutím, ktorý z nich uprednostnia. Na prekvapivú kolíziu termínov upozornili sami organizátori festivalu Grape.
Festival Lovestream sa v posledných rokoch zaradil medzi najvýraznejšie hudobné podujatia v regióne. Na Slovensko priniesol mená ako Imagine Dragons, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic, Macklemore, Red Hot Chili Peppers či Martin Garrix. Meno ako David Guetta potvrdzuje, že organizátori chcú v nastavenom trende pokračovať aj v roku 2026.
Ešte pred Guetom však oznámili Robbieho Williamsa. Organizátori o ňom uviedli, že ide o jedného z najúspešnejších hudobných umelcov na svete so šiestimi albumami v rebríčku 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii, s 90 miliónmi predaných albumov po celom svete, s 15 albumami na 1. mieste v Spojenom kráľovstve a s rekordnými 18 oceneniami BRIT Awards.
Jeden festival to zvláda, druhý nie
Organizovanie takého veľkého festivalu pritom nie je vôbec jednoduché a presvedčili sa o tom aj na festivale Rock pod kameňom, ktorý aktuálne čelí obrovskej kritike. Na festivale mali vystúpiť napríklad legendárni Black Eyed Peas, no zrejme z tohto nič nebude. Konať by sa pritom mal už zajtra.
Len niekoľko dní pred začiatkom podujatia, ktoré organizátori na poslednú chvíľu zachránili pred zrušením, prišla správa o zmene. Na festivale napokon nevystúpi ani jedna z ďalších hviezd tohtoročného programu, český spevák Michal David.
Informáciu zverejnil samotný umelec na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska svojho slovenského manažmentu. „Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa MICHAL DAVID a skupina KVATRO nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27. 6. 2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ešte počas uplynulého víkendu totiž nebolo jasné, či sa Rock pod kameňom podarí zorganizovať. Organizátori oznámili, že pre ekonomické dôvody zvažujú presun festivalu na iný termín. Budúcnosť jedného z najznámejších rockových podujatí na východnom Slovensku tak zostávala neistá. Napokon však prišiel nečakaný obrat.
Tím festivalu oznámil, že sa podarilo nájsť partnerov a podporovateľov, ktorí pomohli preklenúť kritickú situáciu. Organizátori sa teraz doslova na posednú chvíľu snažia festival zachrániť a pripraviť areál, no aj keby sa im to nejakým zázrakom podarí, bude otázne, kto vôbec bude vystupovať.
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