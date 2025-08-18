Ľudí čaká doslova Sofiina voľba: Dva veľké letné festivaly sa budú konať v jeden víkend. Organizátori vysvetľujú situáciu

Budúce leto čaká slovenských fanúšikov hudby zaujímavá, no pre mnohých aj nepríjemná situácia. V rovnaký augustový víkend v roku 2026 sa majú konať hneď dva veľké festivaly Grape Festival aj Lovestream.
Znamená to, že tisíce ľudí budú stáť pred ťažkým rozhodnutím, ktorý z nich uprednostnia. Na prekvapivú kolíziu termínov upozornili sami organizátori Grapeu. Tí tvrdia, že o presune dátumu svojho podujatia informovali konkurenčný festival s dostatočným predstihom.
Informovali sme Lovestream rok dopredu
Organizátori Grapeu zverejnili vyjadrenie, v ktorom vysvetľujú okolnosti vzniku kolízie. Tvrdia, že hneď po skončení minulého ročníka dali Lovestreamu vedieť, kedy sa plánuje konať ročník 2026.
„O termíne konania nášho festivalu sme mailom informovali produkciu Lovestreamu 21.8.2024, čiže tesne po skončení predošlého ročníku a ešte pred podpisom novej zmluvy s letiskom Trenčín, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam. Prišla nám odpoveď, že Lovestream ešte nerieši dátum na rok 2026,“ uviedli organizátori. Dodali, že vzhľadom na to, že prvý ročník Lovestreamu sa konal v júni, nepovažovali to za neobvyklé.
Prečo sa dátumy festivalov posúvajú
Grape vo svojom vyhlásení vysvetlil aj dôvody, prečo k posunu termínov dochádza. „Je to úplne bežná vec pri všetkých európskych festivaloch, že sa periodicky posúvajú. Ak by tomu tak nebolo, tak by sa Grape teraz konali v júli. Nejde teda o nejaké nečakané posunutie, ale o bežnú vec. Spolu s nami sa posúva aj festival Sziget, s ktorým sme od začiatku v ten istý dátum,“ napísali organizátori.
Ako pripomínajú, dátumový posun je bežnou praxou, ktorá sa deje na viacerých etablovaných festivaloch v Európe vrátane severu kontinentu.
Kedy sa festivaly uskutočnia
Grape Festival 2026 sa bude konať v termíne od 14. do 15. augusta 2026 na letisku v Trenčíne. Lovestream Festival 2026 sa uskutoční v rovnaký víkend, konkrétne od 14. do 16. augusta 2026. Organizátori podujatia lákajú fanúšikov sloganom „Pridaj sa k nám na najväčšom hudobnom festivale na Slovensku“.
Organizátori veria, že Lovestream ustúpi
Napriek tomu, že Grape oznámil termín s predstihom, Lovestream si naplánoval svoj festival na rovnaký víkend. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, za ktorú žiaľ nemôžeme. Veríme, že Lovestream ešte prehodnotí svoje rozhodnutie,“ odkázali organizátori Grapeu. Či sa tak stane, zatiaľ nie je jasné. Ak by termíny zostali nezmenené, fanúšikov čaká skutočne ťažká voľba medzi dvomi veľkými hudobnými udalosťami leta 2026.
Oslovili sme aj festival Lovestream a v prípade zaslania ich vyjadrenia budeme článok aktualizovať.
