Lidl na Slovensku spúšťa očakávanú novinku. Dostali ju vybrané predajne, postupne sa rozšíri všade

Predajňa Lidl

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Reťazec si od inovácie, ktorú žiadalo množstvo zákazníkov, sľubuje pohodlnejšie a rýchlejšie nakupovanie.

O tom, že slovenský Lidl plánuje zaviesť novinku v podobe Scan&Go, sme vás exkluzívne ako prví informovali ešte počas júla. Rýchly a pohodlný spôsob nakupovania si v iných reťazcoch zamilovalo množstvo ľudí, pričom od dnešného dňa je oficiálne k dispozícii aj u trhového lídra.

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Spoločnosť o tom informovala priamo v jednej z bratislavských predajní. V počiatočnej fáze je Scan&Go dostupné v šiestich pobočkách – v Bratislave na Vysokej a Trenčianskej ulici, ako tiež v štyroch nitrianskych predajniach. Kompetentní ale avizovali, že novinky sa postupne dočkajú ďalšie prevádzky a v najbližších mesiacoch sa rozšíri po celom Slovensku.

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Obľúbená vymoženosť

Samostatné skenovanie nákupu je inovácia, ktorú postupne do praxe implementovali viaceré veľké obchodné reťazce. Hlavnou výhodou tejto funkcionality je, že zákazník pri nej nemusí tovar opakovane vykladať z košíka na pokladničný pás, ale produkty si skenuje priebežne priamo počas nákupu. Následne pri pokladnici jednoducho zaplatí a odchádza.

Celkovo sa tak šetrí čas strávený v obchode, znižuje sa čakacia doba v radoch pri pokladniciach a odpadá spomínaná nutnosť prekladania tovaru z košíka na pás a následne do tašiek.

Neustále hľadáme inovatívne riešenia, ktoré nakupovanie našim zákazníkom nielen zrýchlia, ale aj spríjemnia. Služba Scan&Go je presne takýmto krokom vpred. Sme presvedčení, že táto možnosť zákazníkom prinesie ešte väčší komfort,“ uviedol na margo novinky Tomáš Ladický z úseku Predaja v Lidli.

Funkcia Scan&Go v Lidl
Foto: interez.sk

Ako sme sa priamo v predajni na Trenčianskej ulici presvedčili, nákup cez Scan&Go je pomerne intuitívny a prehľadný. Zákazník má celý čas prehľad o tom, čo si dal do košíka, koľko za to zaplatí a aká je celková hodnota nákupu.

Oproti konkurencii Lidl nevyužíva externé skenery, ale celý nákup a skenovanie prebieha priamo cez smartfón spotrebiteľa. Ten je teda podmienkou na využívanie novej funkcionality. Aplikácia je momentálne dostupná ako pre operačný systém Android, tak aj pre iOS. Spoločnosť aktuálne neplánuje spomínané skenery implementovať, Scan&Go tak bude naviazané výhradne na vlastníkov smartfónov a prihlásených používateľov.

Ako reťazec uvádza, aj pri takomto nakupovaní môžu zákazníci využívať kupóny z aplikácie či ďalšiu funkcionalitu Lidl Pay.

Pribudla aj nová predajňa

Spolu so zavedením očakávanej inovácie Lidl rozšíril portfólio svojich kamenných predajní. Krátko po otvorení novej metropolitnej pobočky v Bratislave diskont pribudol aj v Rosine pri Žiline. Ide o 186. predajňu na Slovensku a zákazníkom ponúkne tovar na predajnej ploche viac ako tisíc metrov štvorcových.

Spoločnosť aj túto novú prevádzku ladí do moderného nového konceptu s logicky rozloženým nepotravinovým tovarom, vylepšeným osvetlením či vynovenou uličkou s drogériou. Samozrejmosťou je aj šesť samoobslužných pokladníc, ktoré sa nachádzajú v každej novej pobočke reťazca.

Otvorenie prevádzky Lidl
Ilustračná foto: Lidl

Okrem Bratislavy pribudla predajňa s logom žlto-modrého diskontu aj v Giraltovciach, pričom s expanziou Lidl ani zďaleka nekončí.

Stavebné práce už začali v Krásne nad Kysucou (s dokončením budúci rok, pozn. red.), tento rok by mal Lidl otvárať aj v Sládkovičove. Nebolo to pritom tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že Lidl otvoril nábor do ďalších slovenských lokalít. Koncom mája napríklad otvoril svoju prvú pobočku v Rajci a na mapu plánuje podľa zverejnených informácií pridať aj mesto Gelnica.

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