Pri slovenskej obci sa objavil zranený medveď: Zverejnili presnú lokalitu, zvýšte opatrnosť

Medveď hnedý v lese

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Obec vyzvala obyvateľov na zvýšenú opatrnosť.

Pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice sa vo štvrtok ráno pohybuje zranený, približne 70-kilogramový medveď. Medveď sa podľa informácií samosprávy pohybuje za obcou, približne 50 metrov od odbočky na Kafendovu ulicu z panelovej cesty.

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Upozornila na to obec na sociálnej sieti s tým, že na miesto smeruje zásahový tím, ako i polícia. Obec vyzvala obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a v prípade spozorovania šelmy apeluje na ľudí, aby informovali políciu a zásahový tím, ktorý medveďa prichádza dohľadať.

Mapa nahlásených medveďov

Medvede sú na Slovensku v poslednej dobe veľmi diskutovanou témou a pravidelne sa objavujú článku o ich výskyte či rôznych incidentoch. Na stránke pozormedved.sk si môžete pozrieť, kde na Slovensku bol hlásení jeho výskyt.

„Mapa hlásenia výskytu medveďa hnedého zobrazuje evidované hlásenia výskytu medveďa hnedého na území Slovenska v roku 2026,“ píše sa na stránke, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Údaje však vychádzajú z podnetov verejnosti, a preto majú orientačný charakter. Slúžia najmä na prehľad o aktuálnom pohybe a rozšírení tejto veľkej šelmy, nie o počte jedincov.

Mapa hlásení medveďa hnedého na Slovensku
Foto: pozormedved.sk

Podľa aktuálnej mapy boli medvede hlásené vo väčšine slovenských okresov, okrem tých najzápadnejších a okresov na juhu východného Slovenska. Tabuľka zároveň ukazuje aj počet hlásení.

Čo robiť, ak stretnete medveďa?

Stret medveďa s človekom je dnes na Slovensku pomerne častý a prinášame vám preto rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Prezradíme vám aj to, čo robiť v prípade, ak už medveďa spozorujete, poprípade on vás.

Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe pozormedved.sk informuje o dodržiavaní základných pravidiel prevencie pred stretom s medveďmi v súvislosti s ich zvýšeným výskytom a viacerými incidentmi z uplynulého obdobia.

Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

Stačí hlasnejší rozhovor

Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili. Pri strete s medveďom je podľa nich základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.

Ilustračná foto: Unsplash

V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť – aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť. „Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili.

Pri blízkom strete je podľa ŠOP cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť. „Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje. V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.

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