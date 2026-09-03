Zmena v dueloch aj zakázané hrozno: Markíza odhalila pravidlá novej Farmy, v hre sú aj Fľaše pravdy

Štrnásť odvážnych súťažiacich čaká boj o výhru až do výšky 100 000 eur, záchrana starého vinohradu aj cesta za výrobou vlastného vína. O ich osude rozhodnú nielen pracovitosť a stratégia, ale aj odvaha postaviť sa pravde. 18. séria Farmy po prvý raz zavedie divákov do sveta vinohradníctva a vinárstva.
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Nová séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 22:00 hod. na TV Markíza, pričom predplatitelia Voyo budú môcť jednotlivé epizódy sledovať o 24 hodín skôr v exkluzívnom predstihu. Tentoraz sa Farma presunie na opustenú vinársku usadlosť v srdci Malých Karpát. Úlohou súťažiacich tak nebude iba zvládnuť náročné podmienky a uspieť v hre, ale predovšetkým vdýchnuť nový život zanedbanému vinohradu.
Nielen nová tematika, ale tiež nové pravidlá
Počas celej série si osvoja vinárske postupy a na jej konci predstavia vlastné farmárske víno – výsledok mesiacov tvrdej práce, spolupráce aj odhodlania. Nová séria nesie podtitul „Vo víne je pravda“ a už dnes vieme, že táto séria so sebou prinesie nielen novú tematiku, ale tiež nové prísne pravidlá.
Pravidlá Farmy 18 zverejnila samotná televízia Markíza, pričom niektoré diváci veľmi dobre poznajú a iné ich rozhodne prekvapia. Napríklad už klasicky ostalo, že si farmári volia farmára týždňa, ktorý následne zodpovedá za chod Farmy, riadi ostatných, rozdeľuje prácu a má v daný týždeň najvyššiu autoritu zo súťažiacich. Rovnako ostalo pravidlo dvoch sluhov, ktorých farmár týždňa určí. Čo je však prvou zmenou, je, že každý večer určí tiež dvoch hájnikov, ktorí budú od západu slnka po svitanie strážiť vinohrad z posedu.
Rozdelia sa na Vinárov a Nádenníkov
Aj v tejto sérii sa budú farmári deliť na dve skupinky. Farmár týždňa po zadaní úloh rozdelí podľa uváženia farmárov na Vinárov a Nádenníkov. Vinári sa budú venovať vinárskym prácam a môže ich byť 3 až 5. Do pivnice môže vchádzať iba Farmár týždňa a vinári. Nádenníci do nej majú zakázaný vstup a nemôžu požívať jej výhody.
Stále platí, že farmári sa stravujú spoločne okrem sluhov, ktorí jedia v kuchyni. Farmári však môžu jesť jedine naraz, a to raňajky, obed a večeru. Čo sa týka samotného hrozna, ktorým budú obklopení, to je zakázané jesť až do odvolania hospodárom Martinom. Vinári však majú výnimku na konzumáciu obsahu truhlice v pivnici.
Vinári spia a bývajú v Dome vinárov, Nádenníci v stodole, sluhovia v sluhovni, Farmár týždňa vo svojej izbe. Farmár týždňa si však môže k sebe prizvať jedného spolubývajúceho.
Pribudnú „Fľaše pravdy“
Zmena prichádza aj pri dueloch. Stále platí, že prvý duelant až do voľby nesmie prezradiť, koho si do duelu vezme, a že farmári nesmú komunikovať s duelantami od okamihu, kedy sa presunú do chatiek. Čo je však iné, je, že druhý duelant má po oboznámení sa s duelovými disciplínami možnosť otvoriť a prečítať svoju Fľašu pravdy. Získa tak výhodu – možnosť vymeniť si jednu disciplínu. Druhý duelant určuje poradie disciplín.
Fľaše pravdy môžu byť otvorené len po ponúknutí tejto možnosti od Alice, hospodára Martina alebo Mareka. Kto to poruší, dostane závažný trest. Hráč, ktorý využije možnosť fľašu otvoriť, musí jej správu nahlas prečítať. A, samozrejme, tak, ako to posledné série už býva zvykom, na dodržiavanie všetkých týchto pravidiel bude dohliadať umelá inteligencia Alica.
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