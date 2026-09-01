Od nových filmov a seriálov sa v septembri na Netflixe neodtrhnete. Sú to poriadne bomby

Aj tento mesiac si Netflix pre svojich divákov pripravil bohatú nádielku nových filmov a seriálov. Od pokračovania obľúbeného seriálu, cez bláznivé komédie, až po príbehy, z ktorých vám bude behať mráz po chrbte.
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The Gentlemen
Už tento štvrtok 3. septembra sa môžete tešiť na novú – druhú sériu obľúbeného seriálu The Gentlemen, v ktorej sa opäť v hlavných úlohách predstavia Theo James a Kaya Scodelario. Môžete sa tešiť až na osem epizód.
Dej seriálu sa posunie o rok dopredu. Eddie už viac nie je len zdráhajúci sa aristokrat, ktorý sa omylom dostal ku kriminálnemu podnikaniu. Naopak, začína si užívať svoju moc a chce svoje drogové impérium výrazne rozšíriť.
Prvej sérii z roku 2024 na filmovom portáli ČSFD svieti výborné hodnotenie – až 82 %. Ako u divákov obstojí druhá séria, sa dozvieme už o pár dní.
Why Did I Get Married Again?
V stredu 9. septembra si zas nenechajte ujsť novú americkú komédiu s názvom Why Did I Get Married Again? Snímka sa odohráva na svadbe snúbencov Angely a Marcusa, kde sa neustále vynára jedna a tá istá otázka – Prečo sme sa znovu brali? Pripravte sa na dramatický a vtipný príbeh.
The Lizzie Borden Story
Tento mesiac si však Netflix pre svojich divákov pripravil aj poriadne desivý príbeh, z ktorého vám bude behať mráz po chrbte. 17. septembra na streamovaciu platformu zavíta životopisná kriminálna dráma s názvom The Lizzie Borden Story s ôsmimi epizódami.
Film vás prenesie do 19. storočia, kde sa večne utláčaná Lizzie Borden cíti doma ako vo väzení. V dôsledku toho brutálne zavraždí sekerou svojich rodičov, čo otrasie celou krajinou. Súd ju však oslobodil, preto je dodnes nejasné, či bola skutočne vinná.
Po večierke
V druhej polovici mesiaca – 23. septembra – sa môžete tešiť aj na premiéru novej českej komédie Po večierke, ktorej diváci na ČSFD udelili hodnotenie 61 %. Aj napriek len priemernému hodnoteniu ju viacerí diváci v recenziách označili za najlepší český film roka.
Komédia sleduje Kráťu, manažéra na pokraji úplného vyhorenia, ktorý kývne na prosbu svojho chorého otca a rozhodne sa namiesto neho ujať vedenia ošumelého letného detského tábora, kam kedysi jazdil ako dieťa. Ihneď po príchode sa však dostáva do konfliktu s kolektívom pracovníkov tábora. No situácia vygraduje až príchodom kontroly z hygieny, kde pracuje jeho dávna láska z tábora Anežka, ktorá dnes žije s jeho skorším úhlavným rivalom, teraz mocným podnikateľom Karlom.
The Final Problem
V piatok 25. septembra sa pripravte na novú španielsku minisériu The Final Problem, ktorá vznikla podľa úspešnej rovnomennej knižnej predlohy.
Príbeh na štýl Sherlocka Holmesa sa odohráva počas jari v roku 1959, keď 13-členná skupina po búrke uviazne na malom ostrove pri pobreží Malorky. Všetci sú ubytovaní v tom istom odľahlom hoteli, z ktorého sa kvôli nepriaznivému počasiu prakticky vôbec nedá dostať.
Okrem počasia však majú ešte jeden problém. Jedna žena z hostí je nájdená mŕtva. Najprv to vyzerá ako samovražda. No onedlho je jasné, že ide o vraždu a vrah sa nachádza v hoteli.
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