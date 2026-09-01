Od nových filmov a seriálov sa v septembri na Netflixe neodtrhnete. Sú to poriadne bomby

Záber zo seriálu The Gentlemen

Záber zo seriálu The Gentlemen, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Netflix
Prinášame vám zoznam septembrových noviniek na Netflixe.

Aj tento mesiac si Netflix pre svojich divákov pripravil bohatú nádielku nových filmov a seriálov. Od pokračovania obľúbeného seriálu, cez bláznivé komédie, až po príbehy, z ktorých vám bude behať mráz po chrbte. 

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Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, zároveň vám každý mesiac prinášame prehľad noviniek, ktoré tento mesiac do svojej ponuky pridá streamovací gigant Netflix. Náš zoznam však obsahuje len tie najzaujímavejšie tituly.

The Gentlemen

Už tento štvrtok 3. septembra sa môžete tešiť na novú – druhú sériu obľúbeného seriálu The Gentlemen, v ktorej sa opäť v hlavných úlohách predstavia Theo James a Kaya Scodelario. Môžete sa tešiť až na osem epizód.

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Dej seriálu sa posunie o rok dopredu. Eddie už viac nie je len zdráhajúci sa aristokrat, ktorý sa omylom dostal ku kriminálnemu podnikaniu. Naopak, začína si užívať svoju moc a chce svoje drogové impérium výrazne rozšíriť.

Prvej sérii z roku 2024 na filmovom portáli ČSFD svieti výborné hodnotenie – až 82 %. Ako u divákov obstojí druhá séria, sa dozvieme už o pár dní.

Why Did I Get Married Again?

V stredu 9. septembra si zas nenechajte ujsť novú americkú komédiu s názvom Why Did I Get Married Again? Snímka sa odohráva na svadbe snúbencov Angely a Marcusa, kde sa neustále vynára jedna a tá istá otázka – Prečo sme sa znovu brali? Pripravte sa na dramatický a vtipný príbeh.

The Lizzie Borden Story

Tento mesiac si však Netflix pre svojich divákov pripravil aj poriadne desivý príbeh, z ktorého vám bude behať mráz po chrbte. 17. septembra na streamovaciu platformu zavíta životopisná kriminálna dráma s názvom The Lizzie Borden Story s ôsmimi epizódami.

Film vás prenesie do 19. storočia, kde sa večne utláčaná Lizzie Borden cíti doma ako vo väzení. V dôsledku toho brutálne zavraždí sekerou svojich rodičov, čo otrasie celou krajinou. Súd ju však oslobodil, preto je dodnes nejasné, či bola skutočne vinná.

Záber zo seriálu The Lizzie Borden Story
Záber zo seriálu The Lizzie Borden Story, foto: Netflix

Po večierke

V druhej polovici mesiaca – 23. septembra – sa môžete tešiť aj na premiéru novej českej komédie Po večierke, ktorej diváci na ČSFD udelili hodnotenie 61 %. Aj napriek len priemernému hodnoteniu ju viacerí diváci v recenziách označili za najlepší český film roka.

Komédia sleduje Kráťu, manažéra na pokraji úplného vyhorenia, ktorý kývne na prosbu svojho chorého otca a rozhodne sa namiesto neho ujať vedenia ošumelého letného detského tábora, kam kedysi jazdil ako dieťa. Ihneď po príchode sa však dostáva do konfliktu s kolektívom pracovníkov tábora. No situácia vygraduje až príchodom kontroly z hygieny, kde pracuje jeho dávna láska z tábora Anežka, ktorá dnes žije s jeho skorším úhlavným rivalom, teraz mocným podnikateľom Karlom.

The Final Problem

V piatok 25. septembra sa pripravte na novú španielsku minisériu The Final Problem, ktorá vznikla podľa úspešnej rovnomennej knižnej predlohy.

Príbeh na štýl Sherlocka Holmesa sa odohráva počas jari v roku 1959, keď 13-členná skupina po búrke uviazne na malom ostrove pri pobreží Malorky. Všetci sú ubytovaní v tom istom odľahlom hoteli, z ktorého sa kvôli nepriaznivému počasiu prakticky vôbec nedá dostať.

Okrem počasia však majú ešte jeden problém. Jedna žena z hostí je nájdená mŕtva. Najprv to vyzerá ako samovražda. No onedlho je jasné, že ide o vraždu a vrah sa nachádza v hoteli.

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