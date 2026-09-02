Lidl roky kraľoval, Kaufland tento rok prekvapil. Hlási rekordný zisk a avizuje ďalšiu expanziu

Predajňa Kaufland

Foto: interez.sk (Jakub Baláž)

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Kaufland výrazne zvýšil tržby aj čistý zisk. Na Slovensku reťazec zarobil vyše 90 miliónov eur a zároveň pokračuje v expanzii.

Veľké potravinové reťazce majú za sebou zaujímavý rok. Kým okolo Tesca sa objavili špekulácie o možnom odchode zo Slovenska, Lidl naďalej patrí medzi najsilnejších hráčov a konkurencia na trhu zostáva mimoriadne tvrdá. Teraz svoje najnovšie hospodárske výsledky zverejnil aj Kaufland. A čísla ukazujú, že jeho slovenský biznis výrazne narástol.

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Kauflandu sa podarilo zvýšiť nielen objem predaja, ale aj výsledok hospodárenia. Podľa najnovšej uzávierky dosiahol prevádzkový hospodársky výsledok približne 111,6 milióna eur, oproti 101,5 milióna eur v predchádzajúcom roku.

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Finančný výsledok hospodárenia bol záporný vo výške približne 20,9 milióna eur. Napriek tomu spoločnosť dokázala skončiť rok s výrazne vyšším čistým ziskom.

Ziskom sa dotiahol na sesterský Lidl

Kaufland Slovenská republika uzatvoril obchodný rok 2026, ktorý trval od 1. marca 2025 do 28. februára 2026, s výnosmi vo výške 1,96 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku ide o nárast približne o 6,5 percenta. Ešte zaujímavejší je pohľad na zisk.

Spoločnosť na Slovensku dosiahla čistý zisk 90,73 milióna eur, zatiaľ čo rok predtým to bolo 79,30 milióna eur. Zisk tak medziročne vzrástol približne o 14 percent.

Kaufland tak už nie je ďaleko od sesterského Lidla, ktorý bol v poslednom zverejnenom roku na Slovensku ešte vyššie. Ako sme informovali, za obdobie od marca 2025 do februára 2026 dosiahol tržby 2,28 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,6 percenta. Slováci tak v jeho predajniach opäť minuli rekordnú sumu.

Ilustračná foto obchodu Lidl
Ilustračná foto: Pexels

Napriek rastu tržieb však reťazcu klesol zisk, ktorý sa dostal na hranicu 90,88 milióna eur. Kaufland teda dosiahol takmer totožné číslo, potreboval však na to výrazne nižšie tržby. V prípade Lidla sa tak ukazuje tlak rastúcich nákladov, ktorý v poslednom období pociťujú veľkí obchodníci na slovenskom trhu. Pre porovnanie, ešte v roku 2023 sa mu podarilo dosiahnuť zisk bezmála 160 miliónov eur.

Predajne pribúdajú

Za rastom sú aj nové obchody. Kaufland ukončil obchodný rok s 88 predajňami na Slovensku, teda so štyrmi prevádzkami viac ako rok predtým. Nové predajne pribudli v Topoľčanoch-Krušovciach, Košiciach-Sever, Považskej Bystrici-Lánskej a Trnave-Juhu. Expanzia sa pritom nekončí.

V ďalšom obchodnom roku chce reťazec otvoriť ďalších päť predajní. Kaufland zároveň zvýšil počet zamestnancov. Priemerný počet pracovníkov dosiahol 7 958, oproti 7 639 v predchádzajúcom roku.

Konkurencia mimo Schwarz Group zaostáva

Kaufland pritom na slovenskom trhu súperí s viacerými veľkými obchodnými reťazcami, pričom medzi najvýraznejších konkurentov patria Billa a Tesco. Ich posledné hospodárske výsledky zároveň ukazujú, že situácia v slovenskom maloobchode nie je jednoduchá ani pre veľkých hráčov.

Billa v roku 2025 zvýšila tržby približne o 5 percent na 923 miliónov eur, no napriek rastu predaja skončila v strate takmer 8 miliónov eur. Podľa dostupných údajov sa jej strata dostala na 7,96 milióna eur. Ešte väčšiu pozornosť však v posledných mesiacoch púta Tesco.

Predajňa Tesco
Foto: SITA/AP

Ako sme informovali, reťazec za svoj posledný finančný rok dosiahol tržby približne 1,726 miliardy eur a čistý zisk 26,42 milióna eur. Napriek tomu sa už od leta objavujú informácie o možnom predaji jeho aktivít v strednej Európe. Hovorí sa pritom o Slovensku, Česku a Maďarsku. Tesco tieto informácie oficiálne nepotvrdilo.

Zároveň pokračuje v rozširovaní svojej slovenskej siete. V júni otvorilo dve nové predajne a jeho sieť sa rozšírila na 185 kamenných obchodov. Reťazec zároveň investuje do modernizácie existujúcich predajní a rozširuje aj online nákupy, ktoré sú podľa spoločnosti dostupné pre viac než 85 percent obyvateľov Slovenska.

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