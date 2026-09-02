Lidl roky kraľoval, Kaufland tento rok prekvapil. Hlási rekordný zisk a avizuje ďalšiu expanziu

Veľké potravinové reťazce majú za sebou zaujímavý rok. Kým okolo Tesca sa objavili špekulácie o možnom odchode zo Slovenska, Lidl naďalej patrí medzi najsilnejších hráčov a konkurencia na trhu zostáva mimoriadne tvrdá. Teraz svoje najnovšie hospodárske výsledky zverejnil aj Kaufland. A čísla ukazujú, že jeho slovenský biznis výrazne narástol.
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Kauflandu sa podarilo zvýšiť nielen objem predaja, ale aj výsledok hospodárenia. Podľa najnovšej uzávierky dosiahol prevádzkový hospodársky výsledok približne 111,6 milióna eur, oproti 101,5 milióna eur v predchádzajúcom roku.
Finančný výsledok hospodárenia bol záporný vo výške približne 20,9 milióna eur. Napriek tomu spoločnosť dokázala skončiť rok s výrazne vyšším čistým ziskom.
Ziskom sa dotiahol na sesterský Lidl
Kaufland Slovenská republika uzatvoril obchodný rok 2026, ktorý trval od 1. marca 2025 do 28. februára 2026, s výnosmi vo výške 1,96 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku ide o nárast približne o 6,5 percenta. Ešte zaujímavejší je pohľad na zisk.
Spoločnosť na Slovensku dosiahla čistý zisk 90,73 milióna eur, zatiaľ čo rok predtým to bolo 79,30 milióna eur. Zisk tak medziročne vzrástol približne o 14 percent.
Kaufland tak už nie je ďaleko od sesterského Lidla, ktorý bol v poslednom zverejnenom roku na Slovensku ešte vyššie. Ako sme informovali, za obdobie od marca 2025 do februára 2026 dosiahol tržby 2,28 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,6 percenta. Slováci tak v jeho predajniach opäť minuli rekordnú sumu.
Napriek rastu tržieb však reťazcu klesol zisk, ktorý sa dostal na hranicu 90,88 milióna eur. Kaufland teda dosiahol takmer totožné číslo, potreboval však na to výrazne nižšie tržby. V prípade Lidla sa tak ukazuje tlak rastúcich nákladov, ktorý v poslednom období pociťujú veľkí obchodníci na slovenskom trhu. Pre porovnanie, ešte v roku 2023 sa mu podarilo dosiahnuť zisk bezmála 160 miliónov eur.
Predajne pribúdajú
Za rastom sú aj nové obchody. Kaufland ukončil obchodný rok s 88 predajňami na Slovensku, teda so štyrmi prevádzkami viac ako rok predtým. Nové predajne pribudli v Topoľčanoch-Krušovciach, Košiciach-Sever, Považskej Bystrici-Lánskej a Trnave-Juhu. Expanzia sa pritom nekončí.
V ďalšom obchodnom roku chce reťazec otvoriť ďalších päť predajní. Kaufland zároveň zvýšil počet zamestnancov. Priemerný počet pracovníkov dosiahol 7 958, oproti 7 639 v predchádzajúcom roku.
Konkurencia mimo Schwarz Group zaostáva
Kaufland pritom na slovenskom trhu súperí s viacerými veľkými obchodnými reťazcami, pričom medzi najvýraznejších konkurentov patria Billa a Tesco. Ich posledné hospodárske výsledky zároveň ukazujú, že situácia v slovenskom maloobchode nie je jednoduchá ani pre veľkých hráčov.
Billa v roku 2025 zvýšila tržby približne o 5 percent na 923 miliónov eur, no napriek rastu predaja skončila v strate takmer 8 miliónov eur. Podľa dostupných údajov sa jej strata dostala na 7,96 milióna eur. Ešte väčšiu pozornosť však v posledných mesiacoch púta Tesco.
Ako sme informovali, reťazec za svoj posledný finančný rok dosiahol tržby približne 1,726 miliardy eur a čistý zisk 26,42 milióna eur. Napriek tomu sa už od leta objavujú informácie o možnom predaji jeho aktivít v strednej Európe. Hovorí sa pritom o Slovensku, Česku a Maďarsku. Tesco tieto informácie oficiálne nepotvrdilo.
Zároveň pokračuje v rozširovaní svojej slovenskej siete. V júni otvorilo dve nové predajne a jeho sieť sa rozšírila na 185 kamenných obchodov. Reťazec zároveň investuje do modernizácie existujúcich predajní a rozširuje aj online nákupy, ktoré sú podľa spoločnosti dostupné pre viac než 85 percent obyvateľov Slovenska.
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