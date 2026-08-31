Známy reťazec v krajine nečakane končí. Zatvorí všetky predajne a prepustiť má takmer 300 ľudí

Predajňa Bauhaus

Ilustračná foto: Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Spoločnosť prišla s oficiálnym oznámením pred pár dňami, dotknúť sa má všetkých predajní v krajine.

Bauhaus v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie hobbymarkety v Európe. Na trhu je od roku 1960 a úspešne sa uplatnil naprieč celým kontinentom. Platí to aj o severských krajinách, ktoré teraz ale zasiahla nečakaná správa. Spoločnosť sa rozhodla definitívne odísť z nórskeho trhu.

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V praxi to bude znamenať, že Bauhaus zatvorí všetky svoje tamojšie predajne a o prácu by mali, pochopiteľne, prísť aj všetci zamestnanci. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.

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Koniec ako najzodpovednejšie riešenie

Bauhaus oznámil svoje rozhodnutie vo štvrtok 20. augusta a podľa všetkého išlo o správu, ktorá mnohých zaskočila. Do záležitosti sa už zapojil nórsky odborový zväz Handel og Kontor, ktorý otvoril špeciálnu telefónnu linku a kanceláriu pre dotknutých zamestnancov.

Podľa dostupných správ zamestnávala nemecká sieť hobbymarketov v Nórsku bezmála 300 ľudí, ktorí by po jej rozhodnutí mali prísť o prácu. Okrem prepustených pracovníkov bude mať ukončenie nórskej prevádzky za následok aj zatvorenie troch predajní v krajine: v Liertoppene, Vestby a Stavangeri. Presné dátumy zatvorenia ešte neboli stanovené.

Generálny riaditeľ Bauhaus Norway uviedol, že rozhodnutie vyplývalo z dlhšieho sledovania vývoja situácie. Zatvorenie všetkých pobočiek vníma ako najzodpovednejšie rozhodnutie.

Vývoj situácie sledujeme už dlhší čas a už niekoľko rokov pracujeme na posilnení spoločnosti. Po vykonaní strategickej analýzy sme dospeli k záveru, že likvidácia je najzodpovednejším rozhodnutím,“ priblížil Kenneth Litland.

Spoločnosť pôsobí aj na Slovensku

Bauhaus patrí do skupiny takzvaných DIY reťazcov, ktoré pod jednou strechou zlučujú široký sortiment pre stavbu, dielňu, dom aj záhradu. Svojím konceptom zjednodušil projektové plánovanie pre profesionálnych remeselníkov, ale aj domácich majstrov. Okrem rozsiahlej ponuky náradia, stavebnín a dekorácií je reťazec známy svojimi priestrannými predajňami, odborným poradenstvom a konceptmi ako „Drive-In“ arény či rozsiahlymi záhradnými centrami.

Značka je sčasti známa aj pre slovenských zákazníkov. Prvá, a momentálne jediná predajňa, sa nachádza v Bratislave, konkrétne v Pharos Parku vedľa reťazcov ako Sconto či Decathlon. Prevádzkovateľom slovenského podnikania nemeckej značky je spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu.

Predajňa Bauhaus
Ilustračná foto: Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tej sa síce kontinuálne darí zvyšovať tržby, no v posledných rokoch nevykázala zisk ani raz. V minulom roku slovenský Bauhaus utŕžil 23 miliónov eur a vykázal stratu viac ako 2 milióny eur. Lepšie to nebolo ani v rokoch 2023 a 2024, kde spoločnosť kumulatívne prerobila viac ako 4 milióny eur. V zisku nebola ani v rokoch 2021 a 2022.

Naopak, najväčšie konkurenčné reťazce majú zatiaľ dôvody na úsmev. OBI minulý rok utŕžilo 218 miliónov eur a zarobilo viac ako 7,2 milióna eur. Tržby Hornbachu sa zastavili na úrovni 168 miliónov eur a zisk populárneho reťazca klesol na 3,4 milióna eur. Samozrejme, obaja spomínaní hráči u nás prevádzkujú rozsiahlejšie podnikanie.

Situácia v segmente hobbymarketov nie je ojedinelá. Veľkou skúškou prechádza prakticky celý európsky maloobchod, ktorý bojuje s rastúcimi nákladmi, zmenšujúcim sa nákupným košíkom, zmenou spotrebiteľského správania či lacnou konkurenciou, ktorá sa vo viacerých prípadoch stáva preferovanou voľbou zákazníkov.
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