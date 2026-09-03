Prichádza koniec leta: Slovensko čakajú posledné horúčavy, potom nastúpi jeseň

Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav, pričom v najteplejších oblastiach môžu teploty vystúpiť až k hranici 40 stupňov Celzia. V priebehu budúceho týždňa sa však očakáva príchod výrazne chladnejšieho vzduchu.
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Informuje o tom portál iMeteo. Aktuálne horúčavy by mali vyvrcholiť v piatok. Teploty na úrovni 40 stupňov Celzia môžu zaznamenať v Španielsku a priblížiť sa k nim môžu aj v niektorých častiach Francúzska. Mimoriadne teplé počasie zasiahne celé Stredomorie, pričom hodnoty nad 30 stupňov Celzia sa očakávajú aj v strednej Európe vrátane Slovenska.
Koncom tohto týždňa prinesie studený front prechodné ochladenie, ktoré však potrvá len krátko. Začiatkom budúceho týždňa sa do našej oblasti opäť vráti veľmi teplý vzduch a maximálne denné teploty na Slovensku môžu znova prekročiť 30 stupňov Celzia.
Zmena príde od západu
Výraznejšia zmena počasia by mala začať v západnej Európe, kam od severozápadu postúpi studený front. Za ním prenikne chladnejší vzduch, ktorý v západných oblastiach stlačí maximálne teploty na 20 stupňov Celzia a miestami aj nižšie. V polovici budúceho týždňa by sa toto ochladenie malo rozšíriť aj do strednej Európy. V druhej polovici týždňa tak teploty na viacerých miestach nemusia vystúpiť ani nad 20 stupňov Celzia.
Príchod chladnejšieho vzduchu bude sprevádzať vlhkejšie počasie, ktoré môže byť v mnohých častiach kontinentu zrážkovo nadpriemerné. Najvýraznejšie sa táto zmena prejaví v Alpách, kde v noci môžu hodnoty na teplomeroch klesnúť pod nulu a vo vyšších nadmorských výškach sa očakáva prvý výraznejší jesenný sneh. Podľa portálu by takáto rozsiahla vlna horúčav mohla byť jednou z posledných v aktuálnej sezóne.
Úroda bude slabšia
Hoci zrejme pôjde o poslednú vlnu horúčav, Slovensku ich za toto leto zažilo viac než dosť. To ovplyvnilo úrodu a zrejme aj ceny v obchodoch. Tohtoročná úroda viacerých významných plodín na Slovensku bude podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu (ŠU) SR výrazne slabšia ako vlani. Samotná slabá slovenská úroda ešte automaticky neznamená výrazné zdražovanie potravín.
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Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.
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