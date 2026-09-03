Prichádza koniec leta: Slovensko čakajú posledné horúčavy, potom nastúpi jeseň

Ilustračná foto: TASR - Maroš Herc/TASR - František Iván

Roland Brožkovič
Začiatkom budúceho týždňa sa do našej oblasti opäť vráti veľmi teplý vzduch.

Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav, pričom v najteplejších oblastiach môžu teploty vystúpiť až k hranici 40 stupňov Celzia. V priebehu budúceho týždňa sa však očakáva príchod výrazne chladnejšieho vzduchu.

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Informuje o tom portál iMeteo. Aktuálne horúčavy by mali vyvrcholiť v piatok. Teploty na úrovni 40 stupňov Celzia môžu zaznamenať v Španielsku a priblížiť sa k nim môžu aj v niektorých častiach Francúzska. Mimoriadne teplé počasie zasiahne celé Stredomorie, pričom hodnoty nad 30 stupňov Celzia sa očakávajú aj v strednej Európe vrátane Slovenska.

Koncom tohto týždňa prinesie studený front prechodné ochladenie, ktoré však potrvá len krátko. Začiatkom budúceho týždňa sa do našej oblasti opäť vráti veľmi teplý vzduch a maximálne denné teploty na Slovensku môžu znova prekročiť 30 stupňov Celzia.

Zmena príde od západu

Výraznejšia zmena počasia by mala začať v západnej Európe, kam od severozápadu postúpi studený front. Za ním prenikne chladnejší vzduch, ktorý v západných oblastiach stlačí maximálne teploty na 20 stupňov Celzia a miestami aj nižšie. V polovici budúceho týždňa by sa toto ochladenie malo rozšíriť aj do strednej Európy. V druhej polovici týždňa tak teploty na viacerých miestach nemusia vystúpiť ani nad 20 stupňov Celzia.

Návštevníci na jazere Zlaté piesky počas horúceho letného dňa
Ilustračná foto: TASR/Pavol Zachar

Príchod chladnejšieho vzduchu bude sprevádzať vlhkejšie počasie, ktoré môže byť v mnohých častiach kontinentu zrážkovo nadpriemerné. Najvýraznejšie sa táto zmena prejaví v Alpách, kde v noci môžu hodnoty na teplomeroch klesnúť pod nulu a vo vyšších nadmorských výškach sa očakáva prvý výraznejší jesenný sneh. Podľa portálu by takáto rozsiahla vlna horúčav mohla byť jednou z posledných v aktuálnej sezóne.

Úroda bude slabšia

Hoci zrejme pôjde o poslednú vlnu horúčav, Slovensku ich za toto leto zažilo viac než dosť. To ovplyvnilo úrodu a zrejme aj ceny v obchodoch. Tohtoročná úroda viacerých významných plodín na Slovensku bude podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu (ŠU) SR výrazne slabšia ako vlani. Samotná slabá slovenská úroda ešte automaticky neznamená výrazné zdražovanie potravín.

Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a chýbajúcu domácu produkciu možno do určitej miery nahradiť dovozom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB, v komentári k druhému odhadu úrody plodín, ktorý zverejnil 1. septembra ŠÚ SR.

Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Upozornil, že drahšia kukurica sa môže do cien premietnuť cez mäso a vajcia. Spotrebiteľ pritom vyššiu cenu kukurice nemusí vidieť priamo. Kukurica patrí medzi významné energetické zložky kŕmnych zmesí. Ak zostane jej cena zvýšená, rastú náklady najmä pri chove hydiny a ošípaných.

Osobitnú pozornosť si tento rok podľa analytika zaslúži cukor. Slovenská produkcia cukrovej repy má klesnúť o viac než polovicu, pričom za tým stojí kombinácia menšej pestovateľskej plochy a výrazne slabšieho hektárového výnosu. Zároveň nejde iba o slovenský problém.

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