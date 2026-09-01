Na Slovensku o pár dní pribudnú dve nové nákupné centrá. Otvorí tu Tesco, Lidl a ďalšie známe značky

OC Klokan v Žiline

Foto: KLM real estate

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Sieť retailových parkov OC Klokan na našom území úspešne expanduje. Tento mesiac otvoria svoje brány nákupné strediská v Žiline a Nitre.

Na Slovensku pribudnú v septembri dve nové nákupné centrá. Sieť OC Klokan pripravuje otvorenie svojich ďalších pobočiek a zákazníci sa môžu tešiť na nové obchody najskôr v Žiline, neskôr v Nitre.

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Retailové parky si na Slovensku získavajú čoraz väčšiu obľubu. Zákazníkov lákajú najmä svojou praktickosťou a tým, že na jednom mieste dokážu vybaviť viacero nákupov. Bežne v nich nájdu potraviny, drogériu, elektroniku, chovateľské potreby, oblečenie, športový sortiment aj diskontné predajne.

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Veľkou výhodou je aj jednoduché parkovanie a priamy vstup do jednotlivých obchodov zvonku, bez nutnosti prechádzať veľkým nákupným centrom. Nie je preto prekvapením, že na Slovensku pribúdajú na pravidelnej báze.

V Žiline už o pár hodín

Nový z dvojice retailových parkov otvorí svoje brány už začiatkom septembra. OC Klokan Žilina Juh má podľa aktuálneho oznámenia na webe otvoriť 3. septembra 2026. Druhý bude nasledovať o tri týždne neskôr. OC Klokan v nitrianskej časti Dolné Krškany je naplánovaný na 24. septembra 2026.

Nové centrum v Žiline nebude prvým projektom tejto značky v meste, Žilinčania už jeden OC Klokan poznajú. Veľké centrum na Uhoľnej ulici, v blízkosti futbalového štadióna MŠK Žilina a ďalších športových areálov, otvorilo svoje brány v novembri 2025.

Výstavba OC Klokan v Nitre
Foto: interez.sk

Išlo o dovtedy najväčší projekt pod značkou OC Klokan. Investícia do jeho výstavby presiahla 21 miliónov eur a centrum ponúka viac ako 11-tisíc štvorcových metrov predajnej plochy. K dispozícii je 17 obchodných jednotiek a 216 parkovacích miest.

Pripravované OC Klokan Žilina Juh vyrástlo pri Rosine a je určené najmä pre obyvateľov južnej časti Žiliny a okolitých obcí. Nový projekt bude podstatne menší ako centrum na Uhoľnej. Ponúkne približne 3 000 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy a zákazníkom bude k dispozícii 99 parkovacích miest.

Developer, spoločnost KLM Real Estate, do projektu investoval približne 6,5 milióna eur. Najväčším nájomcom bude Lidl, ktorý obsadí približne 1 800 štvorcových metrov. Okrem neho sa pri otvorení počíta s prevádzkami Teta Drogerie, Dr. Max a GG Tabak.

O tri týždne neskôr príde na rad Nitra

Už o tri týždne neskôr otvorí developer ďalší nový retailový park, tentoraz v Nitre. OC Klokan Dolné Krškany má privítať prvých zákazníkov 24. septembra 2026. Projekt vzniká v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany a zákazníkom prinesie približne 4 000 štvorcových metrov obchodných priestorov.

Nový retailový park vyrastie na pozemku v blízkosti stanice technickej kontroly v Nitre, pričom prístup pre motoristov bude zabezpečený z Novozámockej ulice. Ide o jednu z najfrekventovanejších dopravných tepien v meste, ktorou denne prechádzajú tisíce áut. V lokalite podobný projekt absentuje, výrazne sa tak zlepší komfort miestnych obyvateľov.

Výstavba OC Klokan v Nitre
Foto: interez.sk

Aj v tomto prípade bude medzi hlavnými nájomcami známy supermarket. V Nitre sa ním stane Tesco. „Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ vyjadril sa pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.

Ďalší nájomcovia sú však už známi a okrem neho sa v centre počíta aj s predajňami Sinsay, SuperZoo, Pepco, dm drogerie markt a Dr. Max. Nitriansky Klokan tak bude kombinovať potraviny, oblečenie, drogériu, potreby pre domácnosť, chovateľský sortiment a lekárenské služby.

KLM Real Estate sa pritom nesústredí iba na Žilinu a Nitru. V zozname pripravovaných slovenských pobočiek sa nachádzajú aj ďalšie lokality, medzi nimi Svidník, Rimavská Sobota, Bernolákovo či Senec. Developer má zároveň projekty aj v Českej republike.

Retailové parky značky OC Klokan už dnes fungujú vo viacerých slovenských mestách. Nájsť ich možno napríklad v Banskej Bystrici, Bytči, Komárne, Piešťanoch, Šali, Senici, Žiline či vo Zvolene.

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