Pozrite sa na svoje ruky. Nechty dokážu odhaliť, ako je na tom vaše zdravie, aj ako dlho budete žiť

Pri najbližšej manikúre sa pozrite na svoje nechty na rukách o čosi pozornejšie. Za ich vzhľadom sa totiž môžu ukrývať dôležité informácie o vašom zdraví. Zmeny farby, tvaru, textúry či pevnosti môžu totiž znamenať rôzne zdravotné problémy. Niektoré môžu byť síce nevinné, ale iné pomerne vážne.
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Na rukách máme až 8 potenciálnych zdravotných ukazovateľov
Ako informuje portál Metro, na rukách máte až 8 potenciálnych zdravotných ukazovateľov. Nájdete ich na nechtoch. Zmeny na nechtoch, ako sú farba či textúra, totiž dokážu poskytnúť včasné informácie o celkovom zdraví. Navyše sa môžu objaviť ešte skôr ako iné príznaky. Preto by ste tieto drobné zmeny mali sledovať.
Zdravé nechty sú hladké, silné a majú jednotnú farbu. Všímať by ste si preto mali najmä výskyt ryh, zmenu farby, lámavosť alebo zmenu v raste. Niektoré zmeny sa môžu objaviť z dôvodu dehydratácie či nedostatku určitých živín. Iné však signalizujú vážnejšie problémy.
Tmavé čiary na nechtoch v niektorých prípadoch môžu predpovedať melanóm – najzávažnejší a najagresívnejší typ rakoviny kože. Krehké, tenké alebo štiepiace sa nechty môžu signalizovať nutričné nedostatky ako nízku hladinu železa. V ojedinelých prípadoch aj dysfunkciu štítnej žľazy.
Všímajte si aj farbu nechtov
Zažltnuté až žlté nechty sa zvyčajne spájajú s plesňovými infekciami. Najmä ak sú zhrubnuté a rastú pomaly. No v zriedkavých prípadoch môžu naznačovať respiračné ochorenia a lymfatické poruchy. Ale v takomto prípade by sa mali objaviť aj opuchy na tele. Bledé až biele nechty zas môžu naznačovať anémiu (chudokrvnosť) a ochorenie pečene. S anémiou sa spájajú aj nechty v tvare lyžice.
Jamky či priehlbiny na nechtoch sa najčastejšie spájajú so psoriázou a alopéciou. Horizontálne čiary sa zas objavujú po prekonaní vážnejšej choroby či fyziologického stresu, kedy sa rast nechtov dočasne spomalí alebo zastaví. Biele priečne pásy sú spojené s nízkou hladinou bielkovín v krvi, čo má súvislosť s chronickým ochorením.
Častým problémom sú aj biele škvrny na nechtoch. Mnohí sa chybne domnievajú, že znamenajú nedostatok vápnika. Zvyčajne sú skôr dôsledkom menšej traumy nechtovej matrice. Vážnejším problémom sú paličkové nechty, keď sa končeky prstov stanú cibuľovitými a nechty sa okolo nich zakrivujú, pretože môžu znamenať chronické ochorenie pľúc, srdcové problémy a gastrointestinálne poruchy.
Vzhľad nechtov však nie je dôležitý len na rukách, ale aj na nohách. Tam by ste si okrem vyššie spomenutých znakov mali všímať aj svrbenie, vredy, opuch a otvorené rany.
Ak sa niektoré z týchto zmien objavia na vašich nechtoch, nepanikárte, sledujte ich, či pretrvávajú. Ak áno, konzultujte to so všeobecným lekárom.
Nechty súvisia aj s dlhovekosťou
Nechty sú však dôležité aj z hľadiska dlhovekosti, pretože to, ako rýchlo rastú, dokáže napovedať, ako dlho budete žiť. Rýchlosť rastu nechtov je totiž priamo spojená so schopnosťou tela vytvárať nové bunky a starnutím sa tento proces prirodzene spomaľuje. Už po tridsiatke sa každoročne rast nechtov spomaľuje približne o 0,5 %. Tento jav je spôsobený poklesom tvorby keratínu, čo je proteín, ktorý je nevyhnutný pre zdravé nechty a vlasy.
V praxi to znamená, že ak si musíte strihať nechty častejšie než vaši rovesníci, tak vaše telo môže biologicky starnúť pomalšie. Naopak, ak vaše nechty rastú pomalšie, môže to naznačovať, že sa proces regenerácie v tele spomalil.
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