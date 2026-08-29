Majiteľ reťazcov Lidl či Kaufland pripravuje obrovskú investíciu. Výstavba má stáť 5,6 miliardy eur

Predajňa Kaufland

Ilustračná foto: TS Kaufland

Jakub Baláž
TASR
Skupina Schwarz, známa najmä vďaka svojim maloobchodným reťazcom, už roky pôsobí aj ako poskytovateľ IT riešení prostredníctvom svojej divízie Schwarz Digits.

Nemecká skupina Schwarz, vlastník obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, investuje 5,6 miliardy eur do výstavby dátového centra neďaleko mesta Rostock na severovýchode krajiny. Dátové centrum v obci Dummerstorf by malo mať do roku 2033 kapacitu 240 megawattov, oznámila spoločnosť vo štvrtok.

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TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Digitálna suverenita nevzniká prostredníctvom výziev ani prejavov. Vzniká prostredníctvom činov, spoľahlivej infraštruktúry a v praxi využiteľných aplikácií,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Schwarz Gerd Chrzanowski. Spoločnosť už stavia dátové centrum v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína, kde počíta s investičnými nákladmi vo výške 11 miliárd eur.

Jeden zo svetových lídrov

Skupina Schwarz patrí medzi popredných hráčov na maloobchodnom trhu. Jej tržby z nej robia európskeho lídra, pričom základnými piliermi impéria sú práve reťazce Lidl a Kaufland. Vďaka agresívnej expanzii, efektívnej logistike a schopnosti presne reagovať na preferencie cenovo citlivých zákazníkov dnes skupina prevádzkuje vyše 14 500 predajní vo viac ako 30 krajinách.

Úspech Schwarz-Gruppe však už dávno nestojí len na samotnom predaji tovaru na pultoch, ale na zaujímavo prepojenom ekosystéme. Skupina si cez vlastnú divíziu Schwarz Produktion sama vyrába obrovské množstvo produktov — od balenej vody a čokolády až po pekárenské výrobky.

Zároveň vlastní recyklačnú spoločnosť PreZero, vďaka ktorej uzatvárá cyklus odpadov, a investuje miliardy eur do vlastnej digitálnej a cloudovej infraštruktúry Schwarz Digits, aby si zabezpečila plnú nezávislosť od amerických technologických obrov.

Lidl na Slovensku expanduje

Obľúbený diskont a slovenský trhový líder Lidl koncom augusta rozšíril portfólio svojich kamenných predajní o dve nové prevádzky. Pod Tatrami tak má už 185 obchodov, pričom iba v hlavnom meste ich má 25.

Predajňa Lidl v Bratislave
Foto: interez.sk

V Bratislave dokonca spoločnosť otvorila druhú metropolitnú predajňu s dvoma poschodiami, čo je na domáce pomery unikát. Dvojpodlažný koncept je pre Lidl raritný a reťazec sa k nemu uchýlil najmä s ohľadom na špecifiká daného priestoru. Ten sa síce nachádza v centre hlavného mesta, no zákazníkom ponúka možnosti parkovania, predajnú plochu viac ako tisíc metrov štvorcových, plnohodnotný sortiment, eskalátory, výťah a komfortný priestor v uličkách medzi regálmi.

Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ uviedol stavebný technik zo spoločnosti Lidl Tibor Vido.

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