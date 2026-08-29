Majiteľ reťazcov Lidl či Kaufland pripravuje obrovskú investíciu. Výstavba má stáť 5,6 miliardy eur

Nemecká skupina Schwarz, vlastník obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, investuje 5,6 miliardy eur do výstavby dátového centra neďaleko mesta Rostock na severovýchode krajiny. Dátové centrum v obci Dummerstorf by malo mať do roku 2033 kapacitu 240 megawattov, oznámila spoločnosť vo štvrtok.
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TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Digitálna suverenita nevzniká prostredníctvom výziev ani prejavov. Vzniká prostredníctvom činov, spoľahlivej infraštruktúry a v praxi využiteľných aplikácií,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Schwarz Gerd Chrzanowski. Spoločnosť už stavia dátové centrum v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína, kde počíta s investičnými nákladmi vo výške 11 miliárd eur.
Jeden zo svetových lídrov
Skupina Schwarz patrí medzi popredných hráčov na maloobchodnom trhu. Jej tržby z nej robia európskeho lídra, pričom základnými piliermi impéria sú práve reťazce Lidl a Kaufland. Vďaka agresívnej expanzii, efektívnej logistike a schopnosti presne reagovať na preferencie cenovo citlivých zákazníkov dnes skupina prevádzkuje vyše 14 500 predajní vo viac ako 30 krajinách.
Úspech Schwarz-Gruppe však už dávno nestojí len na samotnom predaji tovaru na pultoch, ale na zaujímavo prepojenom ekosystéme. Skupina si cez vlastnú divíziu Schwarz Produktion sama vyrába obrovské množstvo produktov — od balenej vody a čokolády až po pekárenské výrobky.
Zároveň vlastní recyklačnú spoločnosť PreZero, vďaka ktorej uzatvárá cyklus odpadov, a investuje miliardy eur do vlastnej digitálnej a cloudovej infraštruktúry Schwarz Digits, aby si zabezpečila plnú nezávislosť od amerických technologických obrov.
Lidl na Slovensku expanduje
Obľúbený diskont a slovenský trhový líder Lidl koncom augusta rozšíril portfólio svojich kamenných predajní o dve nové prevádzky. Pod Tatrami tak má už 185 obchodov, pričom iba v hlavnom meste ich má 25.
V Bratislave dokonca spoločnosť otvorila druhú metropolitnú predajňu s dvoma poschodiami, čo je na domáce pomery unikát. Dvojpodlažný koncept je pre Lidl raritný a reťazec sa k nemu uchýlil najmä s ohľadom na špecifiká daného priestoru. Ten sa síce nachádza v centre hlavného mesta, no zákazníkom ponúka možnosti parkovania, predajnú plochu viac ako tisíc metrov štvorcových, plnohodnotný sortiment, eskalátory, výťah a komfortný priestor v uličkách medzi regálmi.
„Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ uviedol stavebný technik zo spoločnosti Lidl Tibor Vido.
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