Známy reťazec otvoril svoju prvú slovenskú nonstop predajňu. Nakúpite tu v noci aj počas sviatkov

Predajňa Kraj

Foto: SITA/Kraj

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Kým doteraz autonómne predajne rozvíjala výlučne Coop Jednota, začiatkom septembra sa k nej pridáva ďalší hráč.

Stačí mobil s overeným kontom a nakúpite si kedykoľvek. To už nie je len hudba budúcnosti, ale v desiatkach slovenských lokalít realita. Autonómne predajne fungujú nepretržite a postupne pribúdajú hlavne vďaka sieti Coop Jednota. S príchodom septembra sa k tradičnému reťazcu pridal aj Kraj, ktorý v Bratislave spustil svoju prvú 24/7 predajňu.

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Spoločnosť o tom informovala na svojich sociálnych sieťach.

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Prvá autonómna predajňa svoje brány otvorila na Drotárskej ceste v Bratislave a zákazníkom je k dispozícii od začiatku septembra.

Postup je jednoduchý

Reťazec Kraj prevádzkuje spoločnosť Terno real estate, pod ktorú spadá aj rovnomenná sieť Terno. Podľa oficiálnych webov prevádzkuje Terno na Slovensku viac ako 130 predajní rôznych formátov, sieť Kraj tvoria tri desiatky pobočiek. Oba reťazce sú prioritne koncentrované na západnom a strednom Slovensku.

Prvá 24/7 predajňa sa teda sprístupnila pod hlavičkou menšieho reťazca v Bratislave. Systém by mal byť intuitívny a jednotlivé kroky zodpovedajú štandardom autonómnych prevádzok. V prvom rade musí mať zákazník vytvorené zákaznícke konto, ktoré si následne overí. S verifikovanou identitou si vie vygenerovať QR kód, ktorý naskenuje pri vstupe do predajne.

Nákup prebieha klasickým spôsobom a platba je viazaná na samoobslužnú pokladnicu. Platiť je možné len bezhotovostne. Po úspešnej platbe sa zákazník dostane von opäť pomocou QR kódu. Na podobnom princípe má svoje samoobslužné predajne postavené aj Coop Jednota, ktorej sa koncept od jeho spustenia osvedčil v mnohých lokalitách. Dá sa predpokladať, že ani Kraj neostane iba pri jednej predajni.

Vlani znížil stratu

Prevádzkovateľ sietí Terno a Kraj počas minulého roka dokázal znížiť stratu. Je zrejmé, že optimalizačné opatrenia, ktoré kompetentní v minulosti avizovali, padli na úrodnú pôdu. Terno vykázalo medziročne zhruba 3 % rast tržieb a vlaňajšok zakončilo na úrovni 251 miliónov eur. Stále však platí, že od 2021 ostáva jediným ziskovým rokom práve 2023, v ktorom spoločnosť vykázala viac ako 377-tisícový profit.

Minulý rok skončilo Terno v červených číslach – prerobilo necelých 115-tisíc eur, čo je ale medziročne zhruba 93 % zníženie straty.

Vlaňajší rok vnímame aj napriek nepriaznivému vývoju na trhu ako úspešný. Naše výsledky potvrdili správnosť našich rozhodnutí v minulých rokoch,uviedol začiatkom júla pre interez generálny riaditeľ Stanislav Čajka. Ako dodal, dosiahnuť sa to podarilo vďaka kontinuálnej optimalizácii interných procesov, zefektívneniu nákladov a zvýšeniu lojality zákazníkov.

Predajňa reťazca Terno
Ilustračná foto: Facebook – Terno

Generálny riaditeľ zároveň naznačil trend, ktorý je v súčasnom maloobchode prítomný a doplatila naň napríklad aj Billa. Tržby síce reťazcom rastú, no mnoho spotrebiteľov sa zameriava na tovar základnej spotreby a akciové položky. To v praxi znamená, že ľudia v predajniach síce míňajú peniaze, no podnikateľom sa znižuje marža a tým aj zisky.

V tomto smere by mohli pomôcť práve aj autonómne predajne, ktorých prevádzka je v dlhodobejšom horizonte pri správnom nastavení menej nákladná.

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