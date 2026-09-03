Blíži sa Walterov koniec? Ján Koleník prezradil, čo čaká bezohľadného dôstojníka

Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Čo s ním urobí oslobodenie Bratislavy?

Nová, v poradí už 15. séria obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám odštartovala 1. septembra a spolu s ňou sa diváci opäť vracajú do dramatického obdobia, v ktorom sa osudy jednotlivých postáv nezvratne menia. Dej sa posúva k oslobodeniu Bratislavy a k momentu, keď sa mocenské pomery začínajú obracať.

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Jednou z postáv, ktorých sa tento historický zlom dotkne mimoriadne výrazne, je Walter Klaus v podaní Jána Koleníka. Dôstojník SS zostáva v Bratislave takmer do poslednej chvíle, zatiaľ čo mnohí ďalší sa snažia pred blížiacim sa oslobodením utiecť. Walter pritom ani v kritickom momente nestráca svoju hrdosť, tvrdohlavosť a oddanosť režimu. A ako prezradil herec pre Markízu, nedá sa od neho očakávať veľké precitnutie.

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Verný až do konca

Walter Klaus patrí medzi postavy, ktoré sa počas seriálu opakovane podieľali na prenasledovaní a útlaku ľudí, ktorí sa stali obeťami nacistického režimu. Jeho charakter vystihuje najmä bezvýhradná lojalita k Ríši a vodcovi, ale aj presvedčenie, že jeho konanie má svoje opodstatnenie.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Ani keď sa dejiny začínajú obracať a nacistický režim smeruje k porážke, Walter podľa svojho predstaviteľa neprehodnocuje svoje postoje. „Tak Walter je typ vojaka, ktorý do poslednej chvíle všetkých motivuje, aby bojovali pre Ríšu,“ uviedol Janko.

Práve blížiace sa oslobodenie Bratislavy tak bude pre Waltera ďalšou skúškou. Zatiaľ čo pre iných znamená koniec vojny a nádej na nový začiatok, preňho je to predovšetkým boj, ktorý nechce vzdať.

Zmení svoje presvedčenie?

Diváci už videli Waltera v situáciách, keď sa ukázala aj jeho citlivejšia stránka. Je manželom a otcom a v priebehu seriálu sa objavili momenty, ktoré ukázali, že ani on nie je úplne bez emócií. Otázkou však zostáva, či v novej sérii konečne pochopí dôsledky svojich činov.

Janko Koleník je v tomto smere pomerne jednoznačný. Walter podľa neho nie je človekom, ktorý by dokázal jednoducho precitnúť a zmeniť svoje presvedčenie.

„Walter je taký lojálny a verný Ríši a vodcovi, že on nemá kapacitu na nejaké uvedomenie si. A ja ako herec som to možno aj v priebehu celých sérií hľadal, ale on je tvrdohlavý a nezlomný. Takíto ľudia sú medzi nami, ale chvalabohu na tú svoju tvrdohlavosť doplatia,“ odtajnil umelec.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Nie je iba predstaviteľom konkrétnej historickej doby, ale človekom, ktorý sa napriek realite odmieta pozrieť na vlastné konanie a jeho následky.

Dobehne ho spravodlivosť

Nová séria prináša zásadný historický zlom. Moc sa mení a ľudia, ktorí boli ešte donedávna na vrchole, sa zrazu ocitajú v opačnej pozícii. Walter preto bude musieť čeliť následkom sveta, ktorému tak dlho slúžil.

Nová séria neprináša iba veľké zvraty okolo Waltera. Pozornosť divákov púta aj návrat Leopolda, ktorý bol mimo deja až 12 sérií. Jeho návrat navyše okamžite priniesol novú záhadu – pozorní diváci si všimli obrúčku na jeho prste a začali špekulovať, či sa počas rokov mimo Slovenska tajne oženil.

Ani tu však herec neočakáva, že by jeho postava prešla veľkou morálnou premenou. „Doplatí na to a vždy som hovoril, že nebudem Waltera obhajovať, práve naopak ho budem veľmi kritizovať. Ako jeho funkciu, ako jeho presvedčenie, ako človeka, takže ho kritizujem a som veľmi rád, že ho spravodlivosť dobehne,“ vyšiel s pravdou von.

Herec si od svojej postavy udržiava odstup. Walterove rozhodnutia nevníma ako niečo, čo by sa malo ospravedlňovať jeho okolnosťami či osobným životom.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Manžel a otec bez empatie

Práve jeho rodina je jedným z aspektov, ktoré môžu u divákov vyvolávať otázku, či v ňom predsa len existuje ľudskosť, ktorá by dokázala zatieniť jeho ideologické presvedčenie. Janko však upozorňuje na dôležitý rozdiel.

Walter síce dokáže byť citlivý, no jeho empatia má veľmi úzky okruh. „Vidíte, že tá Walterova citlivosť sa stále týka iba jeho, že on je zameraný na seba a svoje blaho a na svoje dobro, že aj tá jeho citlivosť, ktorá sa objavila niekedy v minulosti, tak ho neospravedlňuje, pretože sa to týkalo iba jeho. Kedy prejavil tú citlivosť voči niekomu druhému a empatiu? Nikdy,“ poznamenal Janko.

A práve preto podľa herca nemožno jeho rodinnú stránku používať ako argument na zmiernenie toho, čo Walter predstavuje. „Jeho čriepky citlivosti voči sebe a svojej rodine nijako neospravedlňujú. Lebo je vo väčšom pomere neľudský a neempatický voči okoliu,“ vyjadril sa jasne Janko Koleník.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Na konci zrejme neprecitne

Seriál pripomína, že človek nemusí byť bez emócií, aby bol schopný páchať neľudské veci. Môže byť otcom, manželom či človekom schopným prejaviť nehu voči svojim najbližším a zároveň zostať ľahostajný k utrpeniu ostatných.

V novej sérii sa preto nebude rozhodovať iba o tom, čo sa stane s Walterom. Dejiny už rozhodli o režime, ktorému slúžil. Otázkou zostáva, či Walter dokáže aspoň na konci pochopiť, komu a čomu celý čas slúžil. Podľa Janka Koleníka to však vyzerá, že jeho tvrdohlavosť a presvedčenie ho budú sprevádzať až do trpkého konca.

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