Svetlo sveta uzrel nový trailer k seriálu Harry Potter: Ľudia sú nadšení

Záber zo seriálu Harry Potter

Foto: HBO

Petra Sušaninová
Harry Potter
Tešíte sa na nového Harryho Pottera?

Nejeden verný fanúšik magického sveta sa už iste nevie dočkať nového seriálu. Premiéra Harryho Pottera sa nezadržateľne blíži. Na instagrame HBO teraz pribudol nový trailer.

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Ľudí nadchol nový trailer k seriálu

Hoci už teraz má seriál aj svojich kritikov, mnohí fanúšikovia sú zvedaví, aký bude nový svet mladého čarodejníka Harryho Pottera. Na instagrame HBO pribudol len pred chvíľou nový trailer, vďaka čomu doň mohli fanúšikovia nahliadnuť už teraz o trochu viac.

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Nadšené reakcie na seba nenechali dlho čakať. K príspevku menej ako hodinu po uverejnení pribudlo takmer 7 000 komentárov. Viacerí fanúšikovia píšu, že sa už teraz nevedia dočkať Vianoc, najradšej by zo septembra magicky preskočili ihneď do decembra.

 

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Hoci obsadenie postavy profesora Snapea predtým vyvolalo isté kontroverzie, zdá sa, že v súčasnosti už ľuďom neprekáža a akceptujú ho. Ľudia priznávajú, že hoci boli spočiatku skeptickí, v novom traileri ich herec Paapa Essiedu presvedčil o tom, že v seriáli má svoje miesto.

Dlho očakávaný návrat do Rokfortu

Ako informuje portál Variety, Harryho Pottera, 11-ročného čarodejníka, ktorého predtým stvárnil Daniel Radcliffe, si teraz zahrá Dominic McLaughlin. Alastair Stout a Arabella Stanton hrajú jeho najlepších priateľov, Rona Weasleyho a Hermionu Granger, ktorí spolu nastupujú do Rokfortu.

V upútavke môžu fanúšikovia vidieť, ako Harry, Ron a Hermiona prichádzajú do Rokfortu a prechádzajú rozdeľovacím obradom, kde sú všetci zaradení do Chrabromilu. Harry sa zoznamuje s učiteľmi v Rokforte, medzi ktorými nechýbajú Dumbledore, Snape, McGonagallová, ale ani milovaný Hagrid. Nový seriál je veľkolepým projektom HBO. Adaptovaných bude všetkých sedem kníh autorky J. K. Rowlingovej do siedmich televíznych sérií.

Dočkáme sa už tieto Vianoce

Ako sme vás informovali, premiéry seriálu by sme sa mali dočkať už tieto Vianoce. Zatiaľ bola oficiálne potvrdená aj druhá séria. Rowlingová je z hlavného hereckého tria nadšená. „Všetci traja sú úžasní. Nemohla by som byť šťastnejšia,“ napísala svoju prvú verejnú reakciu pred časom na sociálnej sieti X. Autorka slávnych kníh o čarodejníkovi Harrym Potterovi tak podporila čerstvých predstaviteľov.

Hoci sa mnohí na seriál tešia, niektorí priznávajú, že originálnu sériu filmov jednoducho nič nemôže nahradiť. „Vyzerá to sľubne, ale originál mal v sebe čaro, ktoré sa ťažko napodobňuje,“ napísal jeden z používateľov sociálnej siete. Iným to ale neprekáža a seriál im pripadá ako návrat do domova, v ktorom v detstve vyrastali. Novinka im dokonca od dojatia vtisla slzy do očí.

Foto: HBO

Splní seriál očakávania?

Nájdu sa aj kritici, ktorí si už teraz myslia, že Harry Potter nemá šancu naplniť očakávania. Veria, že skutočným originálom je knižná séria. „Len ten, kto neprečítal všetky knihy, si môže myslieť, že filmy boli dokonalé,“ myslí si jeden z komentujúcich. Ďalší ale filmy, ale aj seriál obhajujú. Veria, že hoci nebude dokonalý, bude plný mágie.

„Na Harrym Potterovi nie je nič výnimočné – aspoň tak mu to hovorí jeho teta Petúnia. Keď však dorazí tajomný list o prijatí do Školy čarodejníctva a kúziel v Rokforte, otvorí sa mu brána do skrytého sveta mágie, priateľstva a dobrodružstva. Za múrmi Rokfortu sa však skrývajú temné tajomstvá. Harry musí nájsť odvahu, aby sa osvedčil v boji proti najtemnejšiemu čarodejníkovi zo všetkých,“ láka fanúšikov HBO.

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