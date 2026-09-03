Spievajúci skladník z Prešova dojal divákov: Po vypadnutí zo SuperStar preňho žiadajú divokú kartu

Česko Slovenská Superstar

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Vyradenie 28-ročného Adama v SuperStar vyvolalo vlnu hnevu. Diváci veria, že si zaslúži ešte jednu šancu.

Premiéra 8. série Česko Slovenskej SuperStar je za nami. Predstavilo sa viacero talentovaných súťažiacich a niektorí z nich odišli z kastingu rovno so zlatou vstupenkou, vďaka ktorej sa nemuseli obávať, že by boli vyradení. Postúpili priamo do divadla, zatiaľ čo iní museli o postup zabojovať v ďalšom rozstreli. Rozhodne tak šlo o emotívny večer.

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Kto však očividne divákom najviac utkvel v pamäti, bol 28-ročný Prešovčan Adam Jalč, ktorý sa predstavil ako spievajúci skladník Čajlos. Po prvom kole sa totiž v komentároch, kde sa televízia pýtala, ako sa divákom páčila premiérová epizóda, viacerí zhodovali na jednom.

Diváci chcú, aby dostal divokú kartu

„@doncajlos mal postúpiť! Na prednese sa dá pracovať,“ znel komentár, ktorý spustil vlnu podobných reakcií. „Naprostý súhlas. Najlepší mužský hlas kastingového dňa – veľká škoda, ale verím, že o ňom ešte budeme počuť,“ bola jedna z odpovedí. „Súhlasím. Vyradiť človeka, čo dokáže spievať ako Lewis Capaldi, pretože je vystresovaný, je celkom prešľap,“ zhodnotil zas niekto iný.

Adam zo SuperStar
Foto: TV Markíza

Netrvalo pritom dlho a diváci ukázali, že nestrácajú nádej. „Verím, že mu dajú divokú kartu,“ stálo v komentári. „Na divokú kartu určite @doncajlos. Vôbec som tam nevidela tie negatíva, čo zazneli od poroty. Veľmi nervóznych tam bolo viacero ľudí, ale to nie je nič, čo by mi skazilo dojem z toho hlasu, za mňa perfektné,“ pridal sa niekto ďalší.

„@doncajlos, keď tento človek nedostane divokú kartu, tak to odmietam ďalej pozerať!!!“ písala dokonca diváčka.

Svoje spravil stres

Na kasting si Adam pripravil skladbu Bruises od Lewisa Capaldiho. Na túto pieseň má na svojom YouTube kanáli nahratý cover, takže to nebola skladba, ktorá by mu bola cudzia a hoci sa zdalo, že to bude stávka na istotu, premohol ho stres. Pri prvých tónoch však bolo jasné, že zaujal najobávanejšieho porotcu Paľa Haberu, keďže poznamenal: „Zaujímavá farba.“

Potom však prišiel okamih, kedy sa pomýlil a dostal sa do bodu, kedy nedokázal pokračovať a namiesto toho ostal ticho, hoci ho Ewa Farna povzbudzovala s tým, že to nevadí a aby si vystúpenie aj cez chybu užil. „Nervy, že?“ spýtal sa hneď Habera. Potom prekvapivo nasledovali komplimenty. Calin Adamovi povedal, že ho pozitívne prekvapil už od začiatku, Jakub Prachař mu povedal, že má zaujímavý hlas aj napriek tomu, že to občas zaznelo falošne, čo sa však stáva aj profesionálom.

Dostal preto druhú šancu predviesť, čo v ňom je, a potom, ako vzal do rúk gitaru, predviedol slovenskú skladbu Nepoznám od IMT Smile. „Adam, tvoj hlavný problém nebude spievanie,“ boli prvé slová, ktorými Habera zareagoval na tento výkon. „Spievaš fakt dobre. Ale ty si tak ustrašený, tak si vystresovaný, že máš problém pôsobiť prirodzene,“ pokračoval porotca a dodal: „To, že si dobrý spevák, všetci vieme. Nie sme hluchí.“

Následne sa Adama zastal aj Calin, ktorý vysvetlil, že nie každý sa rodí s prirodzeným prejavom a že je to niečo, čo sa dá naučiť. „Ale podľa mňa máš v sebe niečo, čo sa naučiť nedá. Mne sa to páčilo,“ dodal na margo Adamovho spevu.

Nakoniec dostal štyri ÁNO, no ani to nestačilo, aby automaticky postúpil do divadla. To mali zaistené len súťažiaci so zlatým tiketom. Musel tak čakať, kým kasting skončí a porota pretriedi všetkých, koho poslala ďalej bez tiketu, keďže do ďalšieho kola mohlo postúpiť dokopy len deväť súťažiacich, a štyria už mali v rukách vstupenku.

Adam zo SuperStar
Foto: TV Markíza

Súťažiacich rozdelili do skupín či do dvojíc, a všetci, ktorí bojovali o postup, dostali poslednú možnosť ukázať, čo v nich je. Proti Adamovi sa postavil Viktor Tokár. Na konci v rozstreli zaspieval Adam skladbu Leave a Light On od Toma Walkera. Ani táto pieseň mu však nedopomohla k úspechu a do TOP 50 sa prebojoval 16-ročný Viktor.

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