Nízke ceny apartmánu a nik nechodí: Prenajímateľ v Splite sa sťažuje, že má prázdno. Nerozumie, čo sa deje

Split v Chorvátsku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Mužovi, ktorý v Splite prenajíma ubytovanie, nejde do hlavy, prečo k nemu nikto nechodí.

Čo sa Chorvátska týka, jednou z tém tohto leta boli ceny. Tie rastú všade, no rast cien v obľúbenej destinácii bol pre niektorých turistov obzvlášť zarážajúci. Prenajímateľ istej nehnuteľnosti v Splite verí, že jeho ceny sú nízke, no napriek tomu sa u neho týždeň nikto neubytoval.

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Prázdny apartmán v auguste

Ako informuje chorvátsky web Morski, na sociálnej sieti sa rozbehla diskusia o tom, ako sa mení situácia týkajúca sa ubytovania v Chorvátsku. „Je to prvýkrát za dlhú dobu, čo mám prázdny apartmán vo Varoši. Keďže ide o týždenný pobyt bez nutnosti registrácie a rezervácie, cena je nízka. Je tu niekto z vás v podobnej situácii?“ pýta sa prenajímateľ nehnuteľnosti.

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Príspevok prinútil viacerých majiteľov ubytovania, ale aj reštaurácií priznať, že situácia pre nich nie je priaznivá. Varoš je pritom dnes v Splite jednou z najviac navštevovaných častí mesta. Je teda nevídané, aby ešte počas prebiehajúcej turistickej sezóny zívala prázdnotou.

Split v Chorvátsku
Ilustračná foto: Pexels

Mnohí v komentároch hneď poukázali na to, že problém nemusí spočívať v samotnom Splite ani vo všeobecnej kríze, ale v tom, že ponuka už dlho prevyšuje dopyt. Jeden z komentujúcich vysvetlil, že v súčasnosti je v Splite o 15 až 20 percent vyššia ponuka ubytovacích možností, ako je dopyt zo strany hostí.

Čo je to „nízka cena“?

Ďalší vidia problém v digitálnych platformách, na ktorých sú ponuky uverejnené. „Skúste vyhľadať svoj apartmán na stránke, kde si ho prenajímate ako hosť, najlepšie v režime inkognito. Možno to ani nie je o cene, ale o algoritme. Väčšina hostí si pred rezerváciou neprezrie ani len prvých 10 či 15 apartmánov,“ myslí si jeden z komentujúcich.

Ostrá diskusia sa ale rozbehla najmä pri téme cien. Niektorým sa nepozdáva mentalita prenajímateľov a to, čo vnímajú ako „nízku cenu“. Turisti sú vraj už obozretnejší a nebudú súhlasiť len tak s akýmikoľvek podmienkami. Iní poukazujú na to, že je dôležité, aké služby človek ponúka. Už nestačí hosťom jednoducho odovzdať kľúče a viac sa o nich nezaujímať.

Ďalšou stránkou veci je, koľko ľudí zo zahraničia si už namiesto prenajímania kúpilo v Chorvátsku vlastnú nehnuteľnosť na dovolenky. Týka sa to najmä Slovincov, Poliakov či Rakúšanov. Viacerí poukazujú na to, že bublina s prenájmami nehnuteľností v Chorvátsku pomaly, ale isto praská. Už dlhodobo je vraj nestabilná a jednoducho nemôžu pribúdať neustále ďalšie a ďalšie prenájmy za vyššie a vyššie ceny.

Split v Chorvátsku
Ilustračná foto: Pexels

Už nestačí len nastaviť ceny a otvoriť dvere

Posolstvo je podľa viacerých jasné. Už nestačí len nastaviť maximálne ceny, otvoriť dvere a čakať, že sa ľudia budú bez prestania hrnúť. Split, ale aj ďalšie časti Chorvátska musia prísť na to, ako nájsť rovnováhu a naplniť nielen potreby turistov, ale aj domácich. Inak prázdny apartmán v auguste nebude výnimkou, ale pravidlom.

Nedávno sme vám priniesli aj reakciu chorvátskeho ekonóma na súčasnú situáciu v krajine. Jeden z pravidelných návštevníkov destinácie sa pýtal, prečo ceny tak prudko rastú a prečo musí byť v posledných niekoľkých rokoch všetko spoplatnené, dokonca aj sprchy na pláži, ktoré mohli turisti, ale aj domáci donedávna používať ešte bezplatne.

Ekonóma nahnevalo, že ľudia si zvykli zarábať veľa, no v Chorvátsku na dovolenke míňať málo. Turista mu ale oponuje a myslí si, že si domáci nechávajú platiť len za ilúzie a ponúkaná kvalita nestíha držať krok s cenami.

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