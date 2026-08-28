Obľúbený reťazec spúšťa na Slovensku veľkú novinku. Prinesie viac tovaru aj zaujímavé značky

Sieť Decathlon je v súčasnosti azda najpopulárnejší predajca športového vybavenia, oblečenia, obuvi či doplnkov na Slovensku. Reťazec si zákazníkov získava vďaka širokému sortimentu a priaznivému pomeru cena – kvalita. Spoločnosť teraz navyše prichádza s ďalším dôležitým krokom, ktorý by mal potešiť ako obchodníkov, tak aj zákazníkov. Slovensko sa totiž dočkalo Decathlon Marketplace.
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Ide o veľké online trhovisko, ktoré spája model klasického e-shopu Decathlonu s ponukou externých certifikovaných predajcov a značiek. V Európe už takéto trhovisko Decathlon spustil napríklad v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Belgicku či Francúzsku.
„Sme nadšení, že vám môžeme oznámiť ďalší významný míľnik v našej európskej expanzii. Dnes spúšťame naše trhovisko na Slovensku,“ uviedla spoločnosť.
Širšia ponuka a šanca pre nových predajcov
Decathlon teda online trhovisko spustil už aj v slovenskej mutácii a do partnerského programu láka prvých predajcov. „Rozširujeme našu ponuku a hľadáme spoľahlivých partnerov, ktorí zdieľajú našu vášeň pre šport. Spoločne môžeme ponúknuť zákazníkom ešte širší výber produktov – všetko na jednom mieste,“ uvádza na webe reťazec.
Ako hlavné benefity obchodník prezentuje možnosť dlhodobej spolupráce, odborné individuálne poradenstvo, potenciál veľkého rastu a tiež šancu predávať tovar medzinárodne. Menší obchodníci tak môžu využiť globálnu sieť Decathlonu.
Ako online trhovisko Decathlon funguje?
Na rozdiel od otvorených trhovísk (napr. Amazon či Allegro, pozn. red.) funguje Decathlon Marketplace na báze schvaľovacieho procesu. Spoločnosť si svojich partnerov overuje, pričom ich zameranie a sortiment musí spĺňať stanovené podmienky.
Zákazník nakupuje na oficiálnom webe Decathlonu. Objednávku produktov od externého partnera spracuje systém, no samotnú expedíciu a doručenie spravidla zaisťuje daný partner. Ten reťazcu platí fixný mesačný poplatok 70 eur a tiež provízie, ktorých percentuálna výška sa mení podľa toho, o aký tovar ide.
Na oplátku má partner prístup k miliónom aktívnych športovo založených zákazníkov bez nutnosti výraznejších investícií. Samozrejme, veľkou výhodou je už samotné spojenie s firmou ako Decathlon, ktorá má v Európe vybudované dôveryhodné meno. Vďaka kurátorovanému prístupu tiež nedochádza k cenovej vojne stoviek anonymných predajcov rovnakého tovaru.
Výhody aj pre zákazníkov
Z Decathlon Marketplace však neprofitujú iba obchodníci, ale aj zákazníci. Tí majú vďaka tomuto partnerskému programu prístup k širšej škále produktov a nájdu tu aj prémiové alebo špecifické športové značky, ktoré Decathlon bežne nevyrába. Všetok tovar je zároveň prístupný priamo na e-shope Decathlonu.
Značke sa u nás darí
Decathlon dokázal aj vlani nadviazať na svoje úspešné pôsobenie a stále platí, že Slovákom učarovala široká ponuka dostupného športového sortimentu v kombinácii s veľkými a interaktívnymi predajňami. Podľa oficiálneho webu ich má momentálne reťazec na Slovensku 13 a najširšie zastúpenie má, pochopiteľne, v Bratislave (tri predajne, pozn. red.).
Spoločnosť dokázala medziročne navýšiť svoje tržby o 3 % a rok zakončila na úrovni 96,15 milióna eur. Čo sa týka zisku, ten mierne klesol a predstavoval 4,11 milióna eur. Decathlon tak rastie na sile aj počas zmeny nákupných nálad spotrebiteľov a číslami sa približuje k najväčším hráčom v segmente nepotravinových reťazcov. To, ako sa firme darí počas tohto roka, zatiaľ známe nie je, no rok 2026 bude dozaista veľkou výzvou pre celý retailový trh.
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