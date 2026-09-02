Žena si na bločku z reštaurácie našla 21 eur navyše. Bizarná položka na účte pobúrila ľudí

Považujeme ju za samozrejmosť. Jedna žena však po návšteve podniku zostala poriadne prekvapená. Okrem jedla a nápojov jej totiž na účte pribudla aj položka za používanie klimatizácie. A hoci ju personál pôvodne informoval o sume 28 RM, teda 6 €, napokon musela zaplatiť takmer štvornásobok.
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Žena sa o svoju skúsenosť podelila na sociálnej sieti Threads, pričom jej príbeh následne zverejnili aj na Facebooku. Podľa jej slov jej personál na začiatku oznámil, že za klimatizovaný priestor zaplatí spolu so svojimi známymi 28 malajzijských ringgitov (RM), v prepočte 6 €. Nič teda nenasvedčovalo tomu, že by ich na konci čakala nepríjemná suma, ako píše portál WeirdKaya.
Po jedle však prišiel účet a s ním aj poriadny šok. Namiesto pôvodne oznámených 28 RM na ňom totiž svietila suma 100 RM, teda 21 €. Žena uviedla, že s takýmto poplatkom za klimatizáciu sa stretla vôbec prvýkrát a podľa jej slov ju prekvapilo najmä to, aká vysoká suma jej bola napokon účtovaná.
Mnohí však budú krútiť hlavou už len pri samotnom fakte, že si dovolili jej v reštaurácii zaúčtovať klimatizáciu, ktorá je bežným vybavením priestorov v letných mesiacoch.
Ľudia sa pýtajú, čo bude nasledovať
Príbeh okamžite vyvolal diskusiu medzi používateľmi sociálnych sietí. Niektorí považovali účtovanie za absurdné a žiadali, aby sa prípadom zaoberali aj príslušné úrady. Jeden z komentujúcich dokonca vyzval na preverenie reštaurácie pre možné neoprávnené zarábanie na poplatkoch.
Ďalší používateľ upozornil na otázku, kam by takýto systém mohol viesť. Ak je možné zákazníkom účtovať klimatizáciu, čo bude nasledovať nabudúce? Budú reštaurácie osobitne spoplatňovať stoly, stoličky, servítky či mydlo na ruky?
Nie všetci však podnik odsudzujú
Našli sa však aj tí, ktorí sa reštaurácie zastali. Podľa nich by bolo fér poznať aj jej verziu príbehu a až následne robiť závery. Niektorí zároveň upozornili, že zákazníci majú možnosť vybrať si, či si sadnú do klimatizovanej časti podniku.
Ak reštaurácia o poplatku vopred informuje, ľudia by nemali byť prekvapení, keď sa objaví aj na účte. Celý prípad tak vyvoláva najmä otázku, či je samostatný poplatok za klimatizáciu v reštaurácii prijateľný, alebo ide o službu, ktorú by mal podnik automaticky zahrnúť do cien jedál a nápojov.
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