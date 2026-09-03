Obľúbený obchod Slovákov ohlásil veľkú novinku. Výhodné nákupy rozšíri až o 100 000 produktov

Obľúbený obchodný reťazec Sinsay pripravuje výraznú zmenu svojho fungovania. Značka patriaca do poľskej skupiny LPP spúšťa vlastné online trhovisko, prostredníctvom ktorého bude po novom predávať aj produkty externých obchodníkov.
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Sinsay tak chce postupne rozšíriť svoju ponuku a premeniť sa na miesto, kde zákazníci nájdu výrazne širší sortiment pre celú rodinu. Ambiciózne plány hovoria o tom, že počet dostupných produktov by mal už v roku 2027 prekročiť hranicu 100-tisíc položiek. Informovala o tom skupina LPP na webe.
Otvorenia novým predajcom
Doteraz bol Sinsay známy predovšetkým predajom vlastného oblečenia, bytových doplnkov či ďalších produktov. Nový marketplace však otvorí platformu aj ďalším spoločnostiam. Externí partneri budú môcť prostredníctvom systému ponúkať svoje produkty zákazníkom Sinsayu. Firma pritom nechce vytvoriť úplne otvorené online trhovisko, kam sa môže dostať ktokoľvek.
Platforma bude fungovať ako uzavretý systém s vybranými predajcami. Každý partner aj jeho ponuka budú musieť prejsť kontrolou. Sinsay sa chce sústrediť najmä na kategórie, ktoré prirodzene dopĺňajú jeho súčasný sortiment. Ide napríklad o kozmetiku, hračky, obuv, produkty do domácnosti či rôzne doplnky.
Viac ako 100-tisíc produktov už v roku 2027
Plány skupiny LPP sú ambiciózne. Marketplace by mal už v roku 2027 prekročiť hranicu 100-tisíc dostupných produktov. Sortiment sa bude rozširovať postupne podľa toho, ako budú pribúdať noví partneri a nové produktové kategórie.
Značka chce postupne spojiť vlastný sortiment s ponukou externých predajcov do jedného nákupného prostredia. Zákazník by tak mohol pri jednom nákupe kombinovať produkty značky Sinsay s tovarom ďalších spoločností. Dôležitú úlohu má hrať aj existujúci ekosystém značky vrátane e-shopu, mobilnej aplikácie či vernostného programu Sinsay Club.
Pre partnerské firmy predstavuje nový marketplace možnosť dostať sa k veľkej zákazníckej základni známej značky. Sinsay pritom plánuje spolupracovať nielen s veľkými obchodníkmi, ale aj s menšími špecializovanými spoločnosťami.
Významnú úlohu má v budúcnosti zohrať aj logistika. Od začiatku roka 2027 by mala časť objednávok z marketplace využívať sklady spoločnosti LPP Logistics. Sinsay zároveň plánuje s novým modelom expandovať aj za hranice. Prvý zahraničný trh by mal marketplace osloviť práve v roku 2027.
Sinsay ako líder skupiny LPP
Za značkou stojí poľská spoločnosť LPP, ktorá prevádzkuje aj obchody Reserved, Cropp, House a Mohito. Skupina pôsobí na desiatkach trhov po celom svete a prevádzkuje viac ako 3 800 predajní. Celkovo zamestnáva približne 63-tisíc ľudí.
Ako sme informovali v exkluzívnom rozhovore, skupina chce u nás ďalej rásť a na Slovensku pribudnú desiatky nových predajní. V roku 2026 plánuje otvoriť minimálne 20 nových pobočiek, pričom sa chce dostať aj do regiónov, kde značka zatiaľ nepôsobí.
Spoločnosť však zároveň pripúšťa, že niektoré existujúce predajne môže zatvoriť. Malo by ísť skôr o jednotlivé prípady, keď konkrétna lokalita nebude spĺňať očakávania. Zaujímavou novinkou majú byť aj samoobslužné pokladnice, ktoré LPP plánuje zavádzať prioritne práve v predajniach Sinsay.
Firma od nich očakáva kratšie čakanie pri platení, efektívnejšiu prevádzku a zároveň riešenie problémov s nedostatkom pracovníkov v niektorých regiónoch. LPP pritom zdôrazňuje, že automatizácia podľa nej nemá znamenať masívne nahrádzanie zamestnancov. Samoobslužné pokladnice majú personálu umožniť venovať viac času zákazníkom a dopĺňaniu tovaru.
Spoločnosť vo svojej stratégii počíta s tým, že značka Sinsay bude v roku 2027 predstavovať až 75 percent tržieb skupiny. Zároveň chce do konca roka 2027 rozšíriť sieť Sinsay približne na 6 000 predajní na 27 trhoch.
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