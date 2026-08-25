Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Mesto Český Krumlov

Český Krumlov, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Pár hodín autom zo Slovenska sa nachádza unikát. Pri prechádzaní jeho uličkami sa ocitnete v rozprávkovom svete.

U našich českých susedov sa ukrýva mesto, ktoré očarí milovníkov histórie, hradov a zámkov, ale aj pekných výhľadov či nekonečných romantických prechádzok pri západe slnka. Český Krumlov je klenot, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pričom vás dostane svojou atmosférou pri strácaní sa v jeho uličkách. Navyše je priam ako stvorený na príjemný jesenný výlet. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Český Krumlov sa nachádza v Juhočeskom kraji, približne polhodinu autom od Českých Budějovíc, s ktorými môžete jeho návštevu spojiť. Je to malé mestečko s 13-tisíc obyvateľmi, no zato patrí medzi najnavštevovanejšie destinácie v Česku, takže okrem domácich tu stretnete aj množstvo turistov. A niet sa čo čudovať. Vyzerá ako z rozprávky a presne tak sa tu budete pri jeho spoznávaní aj cítiť.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Boli sme v Poľsku na skrytej pláži za dunami: Divoké miesto vyzerá ako z iného sveta
2.
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
3.
Vstup za 0 eur: Boli sme na jednej z najznámejších slovenských pláží
Zobraziť všetky články (183)

Ukrýva jednu z najvýznamnejších pamiatok strednej Európy

„Krumlov“ v názve mesta vychádza z nemeckého slovného spojenia „Krumme Aue“, ktoré v preklade znamená „Krivá lúka“. Odkazuje na jeho polohu – Český Krumlov je zasadený do esovitého toku rieky Vltavy, ktorá ním preteká.

Jeho stredobodom je zámocký komplex, o ktorom sa hovorí ako o jednej z najvýznamnejších pamiatok strednej Európy. Zároveň je druhým najväčším komplexom svojho druhu v Česku, hneď po Pražskom hrade.

Návšteva Českého Krumlova je zážitkom už od vystúpenia na parkovisku. Poďte si vychutnať jeho prehliadku spoločne s nami.

Mesto Český Krumlov
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Príjemná prechádzka historickým mestom, pri ktorej sa budete kochať na každom metri

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo nás príjemne prekvapilo hneď po príchode;
  • ako vyzerá samotné mesto;
  • čo je medvedia priekopa a aká zaujímavá história sa s medveďmi na zámku spája;
  • čo si tu vychutnáte zadarmo;
  • koľko stojí ubytovanie a aké sú výdavky cestovateľov na jeden deň v tomto meste.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac