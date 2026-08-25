Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

U našich českých susedov sa ukrýva mesto, ktoré očarí milovníkov histórie, hradov a zámkov, ale aj pekných výhľadov či nekonečných romantických prechádzok pri západe slnka. Český Krumlov je klenot, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pričom vás dostane svojou atmosférou pri strácaní sa v jeho uličkách. Navyše je priam ako stvorený na príjemný jesenný výlet.
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Český Krumlov sa nachádza v Juhočeskom kraji, približne polhodinu autom od Českých Budějovíc, s ktorými môžete jeho návštevu spojiť. Je to malé mestečko s 13-tisíc obyvateľmi, no zato patrí medzi najnavštevovanejšie destinácie v Česku, takže okrem domácich tu stretnete aj množstvo turistov. A niet sa čo čudovať. Vyzerá ako z rozprávky a presne tak sa tu budete pri jeho spoznávaní aj cítiť.
Ukrýva jednu z najvýznamnejších pamiatok strednej Európy
„Krumlov“ v názve mesta vychádza z nemeckého slovného spojenia „Krumme Aue“, ktoré v preklade znamená „Krivá lúka“. Odkazuje na jeho polohu – Český Krumlov je zasadený do esovitého toku rieky Vltavy, ktorá ním preteká.
Jeho stredobodom je zámocký komplex, o ktorom sa hovorí ako o jednej z najvýznamnejších pamiatok strednej Európy. Zároveň je druhým najväčším komplexom svojho druhu v Česku, hneď po Pražskom hrade.
Návšteva Českého Krumlova je zážitkom už od vystúpenia na parkovisku. Poďte si vychutnať jeho prehliadku spoločne s nami.
Príjemná prechádzka historickým mestom, pri ktorej sa budete kochať na každom metri
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- ako vyzerá samotné mesto;
- čo je medvedia priekopa a aká zaujímavá história sa s medveďmi na zámku spája;
- čo si tu vychutnáte zadarmo;
- koľko stojí ubytovanie a aké sú výdavky cestovateľov na jeden deň v tomto meste.
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