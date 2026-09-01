Ak v uliciach uvidíte vojakov či započujete sirény, nezľaknite sa: Armáda pripravila veľké cvičenie

Olustračná foto: TASR/Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dnes informovalo verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany „Tiene v oblakoch“.

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Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov.

V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. „Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku,“ hovorí ministerstvo.

Množstvo cvičení

Armáda pritom ešte v júni oznámili, že vojaci absolvujú v druhom polroku 2026 celkovo 84 vojenských cvičení. Na Slovensku má byť 33 a v zahraničí 51. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v druhom polroku 2026 súhlasila vláda na dnešnom rokovaní.

Foto: TASR – Michal Svítok

Vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach s cieľom plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva Slovenska v NATO či iných medzinárodných záväzkov. Najväčším cvičením na území Slovenska je cvičenie Strong Together 26, na ktorom sa zúčastní do 1 200 vojakov aj z členských krajín NATO a EÚ s približne 100 kusmi pásovej a kolesovej techniky, 25 kusmi leteckej techniky a 2 400 kusmi ručných zbraní.

Na území SR prebehne aj ďalšie veľké cvičenie – FLF SVK Certex 26-II. Aj na tomto cvičení sa zúčastní do 1 200 vojakov s približne 600 kusmi pásovej a kolesovej techniky. Vojakov čaká aj cvičenie s chemickými a toxickými látkami Toxic Valley 2026. Ozbrojené sily chystajú aj letecké dni s cieľom precvičiť si spôsobilosti v rámci medzinárodnej spolupráce a propagovať Ozbrojené sily SR. Na cvičení sa ráta s približne 30 taktickými lietadlami, 30 dopravnými lietadlami a 40 vrtuľníkmi.

K hlavným cvičeniam na území iných štátov patrí napríklad cvičenie Colllective Readiness Exercise v Spojených štátoch amerických. Cvičenie je zamerané na vedenie defenzívnych a ofenzívnych aktivít pešou jednotkou v medzinárodnom prostredí. Ďalej je to cvičenie Falcon Autumn 2026 v Nemecku či Medzinárodné cvičenie ozbrojených síl Portugalska. Slovenský vojaci absolvujú aj viaceré bilaterálne cvičenia. Pôjdu napríklad do Maďarska, Poľska, Česka, Kanady, Rumunska či Španielska.

Slovenské vzdušné sily sa zúčastnia aj na viacerých leteckých dňoch. Pôjdu na Danish Air Show 2026, kam prídu s jedným taktickým lietadlom, jedným dopravným lietadlom a s jedným vrtuľníkom. S viacerými kusmi leteckej techniky boli aj na najväčšej vojenskej leteckej prehliadke na svete Royal International Air Tattoo 2026 v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Ozbrojené sily sa aj tento rok predstavia na NATO Days v Ostrave, kde mala minulý rok svoju zahraničnú premiéru slovenská stíhačka F-16.

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