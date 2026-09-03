Nová predpoveď na zimu 2026 nevyzerá vôbec dobre: Na Európu smeruje veľké množstvo vlhkosti

Aktuálne klimatologické modely predpovedajú na jeseň a zimu výraznú zmenu počasia, ktorú ovplyvnia nezvyčajne teplé európske moria. Informuje o tom portál imeteo.sk.
správy od nás budete mať ako prví.
Podľa údajov zo služby Copernicus sa teplota povrchovej vody v Stredozemnom a Jadranskom mori pohybuje výrazne nad dlhodobým priemerom. Informuje o tom portál iMeteo. V niektorých oblastiach dosahuje teplotná anomália hodnoty vyššie o päť až osem stupňov Celzia.
Index, ktorý zaznamenáva anomálie teploty morskej hladiny v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu, sa v období od mája do júla zvýšil o 1,5 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Týždenné hodnoty v období od konca júla do polovice augusta sa pohybovali v rozmedzí približne 2,2 až 2,6 stupňa nad priemerom, čo naznačuje pokračujúce zosilňovanie javu El Niño.
Zrážkovo nadpriemerná zima
Odborníci vysvetľujú, že prienik chladného severného vzduchu nad takto prehriate vodné plochy môže viesť k intenzívnejšiemu výparu. Do atmosféry sa následne dostane väčšie množstvo vlhkosti. Zatiaľ čo september by mal ostať teplotne nadpriemerný a suchý, od októbra sa situácia začne meniť.
Vyhliadky na zimné mesiace od decembra do februára rátajú s nadpriemerným úhrnom zrážok na veľkej časti európskeho kontinentu. Zvýšená vlhkosť prinesie častejší dážď alebo sneženie.
Keďže sa zároveň očakávajú nadpriemerné teploty, v nižších nadmorských výškach bude pravdepodobne prevládať dážď. Výraznejšia snehová nádielka sa pri vhodných podmienkach môže vyskytnúť v horských oblastiach, ako sú napríklad Alpy. Prechod do vlhkejšej fázy počasia však bude znamenať prerušenie dlhšie trvajúceho sucha.
El Niño zosilnie
Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch zároveň podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) výrazne zosilnie a pretrvá až do februára. Hoci ide o prirodzený jav, ktorý nemá nič spoločné so zmenou klímy, podľa vedcov prispeje k otepľovaniu planéty a zároveň zosilní extrémne prejavy počasia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
El Niño je prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To mení prúdenie a tlak vzduchu v atmosfére a zrážkové úhrny v rozsiahlych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a opakom, chladnou fázou La Niña.
„Jav El Niño je už plne rozvinutý a v nadchádzajúcich mesiacoch sa ešte zintenzívni a bude mať výrazný vplyv na zrážkové a teplotné vzorce a s tým súvisiace riziká povodní, sucha a extrémnych horúčav,“ uviedla WMO.
Organizácia patriaca pod OSN upozornila, že teploty celosvetovo stúpajú. „Veda nenecháva žiadny priestor na pochybnosti: planéta sa nachádza v neznámych vodách a tieto vody sa otepľujú. Teploty morskej hladiny stúpajú, teploty (vzduchu) neustále rastú a svet je ohrozený extrémnymi prejavmi počasia,“ píše WMO v stanovisku.
Podľa šéfky WMO Celeste Saulovej môže mať El Niño výrazný dopad aj na ekonomiku a ľudské životy. „Už teraz sme svedkami narušenia bežného chodu a ničivých následkov sucha a povodní a očakávame, že tieto dopady sa budú zhoršovať s tým, ako sa El Niño bude zosilňovať,“ uviedla.
Následky každého fenoménu El Niño sú iné, avšak častokrát spôsobí sucho v niektorých častiach Amazónie, Indonézie a Austrálie, naruší monzúny v Indii a spôsobí zmeny v rozložení zrážok v tropických oblastiach.
Nahlásiť chybu v článku