Pôjdu deti na sviatok Sedembolestnej Panny Márie do školy? Ministerstvo vydalo usmernenie

Minister Tomáš Drucker a prázdna trieda

Foto: TASR - Jaroslav Novák/TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Rozhodnutie je na riaditeľovi danej školy.

Sviatky bez voľna vyvolali už tento rok viackrát v školách, ale aj u zamestnávateľov, chaos. Žiakom štát zobral viacero dní voľna a ďalší sa blíži už 15. septembra, teda na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol dlhé roky symbolom zatvorených škôl a obchodov. Už je to ale inak.

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Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR preto vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 15. septembra, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Z neho vyplýva, že školy majú viacero možností, ako môžu postupovať. Rezort zároveň upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.

Viacero možností

Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prináležať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Alebo zamestnávateľ so zamestnancom sa môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. decembra 2026).

Pohľad na prázdnu triedu
Foto: TASR (František Iván)

Ďalšou možnosťou je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočne skrátenie doby je možné so súhlasom zamestnanca.

Rezort odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „Ministerstvo školstva odporúča zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.

Školy teda môžu v prípade nedostatku zamestnancov uložiť aj riaditeľské voľno, no to môžu spraviť len päťkrát do roka a už minulý školský rok to bol problém. Ak by mali riaditelia poskytnúť viac dní voľna, muselo by o tom rozhodnúť ministerstvo školstva. Takýto krok je však možný len v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Ďalšou možnosťou, ktorú odborári ešte v máji odporúčali bolo, že ak sa riaditeľ školy rozhodne prerušiť prevádzku počas tohto dňa, môže po dohode so zamestnávateľom tak urobiť na základe školského zákona. Pokiaľ bude škola počas v plnej prevádzke a deti budú v škole, tak vtedy pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom prislúcha príplatok.

Pre školu ide o veľké výdavky. Peniaze navyše však nedostanú, vychádzať musia z normatívu, ktorý im bol pridelený na rozpočtové obdobie roku 2026.

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