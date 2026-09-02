Trump chce po sebe premenovať Hormuzský prieliv. Vyšla aj minca s jeho podobizňou, zrejme nezákonne

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social navrhol premenovať po sebe Hormuzský prieliv. Odôvodnil to tým, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
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Trumpov prieliv
„Keď už ho máme pod kontrolou USA, nemali by sme premenovať Hormuzský prieliv na TRUMPOV PRIELIV??? Rovnako ako samotná Amerika by bol ‚viac sexy‘ než kedykoľvek predtým!“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku. Ako by sa pokúsil presadiť zmenu názvu úžiny, ktorá sa nenachádza v blízkosti USA, nebolo bezprostredne jasné.
Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny medzi USA a Iránom. Teherán v reakcii na americké a izraelské útoky z konca februára uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. V uplynulých dňoch došlo k eskalácii napätia medzi USA a Iránom. Najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu Iránu. Teherán odpovedal odvetnými údermi na regionálne americké ciele.
Trump trvá na tom, že Irán nad úžinou stratil kontrolu
Trump a jeho administratíva podľa stanice CNBC opakovane trvajú na tom, že Irán kontrolu nad úžinou stratil. Lodná doprava však naďalej zostáva pod úrovňou pred vojnou a podľa údajov monitorovacích spoločností v posledných dňoch ešte klesla v dôsledku obnovených útokov v oblasti.
V noci na stredu Trump na sieti Truth Social napísal, že sa nesnaží prinútiť Irán zasadnúť za rokovací stôl. „Je mi úplne jedno, či podpíšu dohodu, ktorá je pre nich bezcenná. Oveľa viac sa mi páči naša súčasná pozícia, keď máme takmer úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom a ich ekonomika sa úplne rúca,“ uviedol a pýtal sa, kedy sa Iránci „vzbúria a začnú bojovať“.
Prezident USA sa počas svojho druhého funkčného obdobia už niekoľkokrát rozhodol zmeniť dlhodobo zaužívané názvy rôznych miest a budov. Naposledy koncom augusta nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké pre obchodnú vojnu s Kanadou. Google a Apple následne názov zmenili vo svojich mapách pre amerických používateľov. Trump už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne rozhodol zmeniť aj názov Mexického zálivu na Americký.
Jednodolárová minca s Trumpovou podobizňou
Americké ministerstvo financií v stredu vydalo jednodolárové mince s podobizňou Donalda Trumpa, ktoré boli vyrazené pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov, ktoré si krajina pripomína tento rok. Rolka 25 mincí sa predáva za 61 dolárov a vrecko so 100 mincami stojí 154,50 dolára.
Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W
— United States Mint (@usmint) September 2, 2026
Keď ministerstvo financií plán oznámilo, nebolo jasné, či budú mať mince menovú hodnotu alebo pôjde len o pamätné vydanie. V stredu však americká mincovňa uviedla, že mince sú „aj v obehu“.
Trumpova podobizeň na dolárových minciach je najnovším krokom v bezprecedentnej snahe republikánskeho miliardára zanechať osobnú stopu na národných inštitúciách. Problémom však je, že nové mince môžu porušovať federálny zákon, ktorý zakazuje zobrazovať žijúceho prezidenta na americkej mene.
Už v máji minister financií Scott Bessent oznámil, že jeho rezort plánuje vydať novú 250-dolárovú bankovku s Trumpovou podobizňou. Pripustil však, že takýto krok by si vyžadoval zmenu zákona, ktorý zakazuje zobrazovať žijúce osoby na bankovkách. Americké ministerstvo financií bezprostredne nereagovalo na otázku, či nové jednodolárové mince porušujú tento zákon. V marci ministerstvo tiež oznámilo, že americké papierové peniaze budú čoskoro niesť Trumpov podpis – ďalší historický precedens pre úradujúceho prezidenta.
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