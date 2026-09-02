Trump chce po sebe premenovať Hormuzský prieliv. Vyšla aj minca s jeho podobizňou, zrejme nezákonne

Donald Trump

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
SITA
Útok na Irán
Hormuzský prieliv by sa podľa amerického prezidenta mal premenovať na Trumpov prieliv.

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social navrhol premenovať po sebe Hormuzský prieliv. Odôvodnil to tým, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Trumpov prieliv

„Keď už ho máme pod kontrolou USA, nemali by sme premenovať Hormuzský prieliv na TRUMPOV PRIELIV??? Rovnako ako samotná Amerika by bol ‚viac sexy‘ než kedykoľvek predtým!“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku. Ako by sa pokúsil presadiť zmenu názvu úžiny, ktorá sa nenachádza v blízkosti USA, nebolo bezprostredne jasné.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán ponúka odmenu 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Pre ženy je odmena dvojnásobná
2.
„Zhasne celý Perzský záliv,“: Teherán dvíha varovný prst. Ak Trump zaútočí, podnikne rázne kroky
3.
Svoje dosiahnu za každú cenu: USA zabezpečia voľnú plavbu v Hormuzskom prielive aj bez dohody s Iránom
Zobraziť všetky články (303)

Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny medzi USA a Iránom. Teherán v reakcii na americké a izraelské útoky z konca februára uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. V uplynulých dňoch došlo k eskalácii napätia medzi USA a Iránom. Najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu Iránu. Teherán odpovedal odvetnými údermi na regionálne americké ciele.

Hormuzský prieliv
Foto: SITA/AP

Trump trvá na tom, že Irán nad úžinou stratil kontrolu

Trump a jeho administratíva podľa stanice CNBC opakovane trvajú na tom, že Irán kontrolu nad úžinou stratil. Lodná doprava však naďalej zostáva pod úrovňou pred vojnou a podľa údajov monitorovacích spoločností v posledných dňoch ešte klesla v dôsledku obnovených útokov v oblasti.

V noci na stredu Trump na sieti Truth Social napísal, že sa nesnaží prinútiť Irán zasadnúť za rokovací stôl. „Je mi úplne jedno, či podpíšu dohodu, ktorá je pre nich bezcenná. Oveľa viac sa mi páči naša súčasná pozícia, keď máme takmer úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom a ich ekonomika sa úplne rúca,“ uviedol a pýtal sa, kedy sa Iránci „vzbúria a začnú bojovať“.

Prezident USA sa počas svojho druhého funkčného obdobia už niekoľkokrát rozhodol zmeniť dlhodobo zaužívané názvy rôznych miest a budov. Naposledy koncom augusta nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké pre obchodnú vojnu s Kanadou. Google a Apple následne názov zmenili vo svojich mapách pre amerických používateľov. Trump už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne rozhodol zmeniť aj názov Mexického zálivu na Americký.

Jednodolárová minca s Trumpovou podobizňou

Americké ministerstvo financií v stredu vydalo jednodolárové mince s podobizňou Donalda Trumpa, ktoré boli vyrazené pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov, ktoré si krajina pripomína tento rok. Rolka 25 mincí sa predáva za 61 dolárov a vrecko so 100 mincami stojí 154,50 dolára.

Keď ministerstvo financií plán oznámilo, nebolo jasné, či budú mať mince menovú hodnotu alebo pôjde len o pamätné vydanie. V stredu však americká mincovňa uviedla, že mince sú „aj v obehu“.

Trumpova podobizeň na dolárových minciach je najnovším krokom v bezprecedentnej snahe republikánskeho miliardára zanechať osobnú stopu na národných inštitúciách. Problémom však je, že nové mince môžu porušovať federálny zákon, ktorý zakazuje zobrazovať žijúceho prezidenta na americkej mene.

Už v máji minister financií Scott Bessent oznámil, že jeho rezort plánuje vydať novú 250-dolárovú bankovku s Trumpovou podobizňou. Pripustil však, že takýto krok by si vyžadoval zmenu zákona, ktorý zakazuje zobrazovať žijúce osoby na bankovkách. Americké ministerstvo financií bezprostredne nereagovalo na otázku, či nové jednodolárové mince porušujú tento zákon. V marci ministerstvo tiež oznámilo, že americké papierové peniaze budú čoskoro niesť Trumpov podpis – ďalší historický precedens pre úradujúceho prezidenta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Izrael má plán na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy: Čaká sa na riešenie Spojených štátov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac