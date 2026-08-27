Lidl dnes otvára druhú slovenskú metropolitnú predajňu. Má dve poschodia a ponúka viaceré inovácie

Diskontný reťazec Lidl vo štvrtok otvára svoju druhú metropolitnú predajňu na Slovensku. Nachádzať sa bude v centre Bratislavy, pričom v hlavnom meste tak reťazec bude mať už 25. pobočiek. Okrem toho svoje portfólio rozšíri aj na opačnom konci krajiny v Giraltovciach. Spoločnosť sa tak dostane na úroveň 185 slovenských filiálok.
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Predajňa na bratislavskej Vysokej ulici sa dokonca otvára ešte pred plánovaným termínom. Metropolitná prevádzka sa rozprestiera na dvoch podlažiach a ide o pomerne unikátny koncept ako na Slovensku, tak aj v Európe.
Dve podlažia a vysoký komfort
Dvojpodlažný koncept je pre Lidl raritný a spoločnosť sa k nemu uchýlila najmä s ohľadom na špecifiká daného priestoru. Ten sa síce nachádza v centre hlavného mesta, no zákazníkom ponúka možnosti parkovania, predajnú plochu viac ako tisíc metrov štvorcových, plnohodnotný sortiment, eskalátory, výťah a komfortný priestor v uličkách medzi regálmi.
„Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ uviedol stavebný technik zo spoločnosti Lidl Tibor Vido.
Tím zamestnancov je tvorený z 25 ľudí a pracovať budú v modernom koncepte, ktorý už môžu spotrebitelia badať vo viacerých nových predajniach, ako aj v prvej prerobenej pobočke na Račianskej ulici v Bratislave. Uvedený koncept sa vyznačuje modernými detailami, stmievateľným LED osvetlením, novým vizuálom uličky s kozmetikou či jasne štruktúrovaným segmentom nepotravinového tovaru.
Samozrejmosťou sú aj elektronické cenovky a nový typ samoobslužných pokladníc, ktoré si postupne získavajú slovenských zákazníkov. Táto bratislavská predajňa však nebude slúžiť poväčšine domácim obyvateľom, ale vďaka jej polohe aj turistom, ktorí dozaista ocenia plnohodnotnú pobočku známeho reťazca priamo v srdci Bratislavy.
Zaujímavosťou je, že Lidl tu implementoval aj inteligentnú váhu, ktorá pomocou umelej inteligencie dokáže rozpoznať položený tovar.
Pribudnú aj Giraltovce
Zástupcovia diskontu tiež avizovali, že spolu s unikátnou bratislavskou predajňou sa premiérovej pobočky dočkajú aj obyvatelia Giraltoviec na východnom Slovensku. Otvorená by mala byť súbežne vo štvrtok.
Na čísle 185 sa však slovenská expanzia populárneho reťazca nezastaví. Stavebné práce už začali v Krásne nad Kysucou (s dokončením budúci rok, pozn. red.), tento rok by mal Lidl otvárať aj v Sládkovičove. Nebolo to pritom tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že Lidl otvoril nábor do ďalších slovenských lokalít. Koncom mája napríklad otvoril svoju prvú pobočku v Rajci a na mapu plánuje podľa zverejnených informácií pridať aj mesto Gelnica.
“Keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom tohto roku pre interez hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová.
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