Lidl dnes otvára druhú slovenskú metropolitnú predajňu. Má dve poschodia a ponúka viaceré inovácie

Nová predajňa Lidl v Bratislave

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Unikátny koncept prináša do centra hlavného mesta dvojpodlažnú predajňu s modernými prvkami a viacerými inováciami.

Diskontný reťazec Lidl vo štvrtok otvára svoju druhú metropolitnú predajňu na Slovensku. Nachádzať sa bude v centre Bratislavy, pričom v hlavnom meste tak reťazec bude mať už 25. pobočiek. Okrem toho svoje portfólio rozšíri aj na opačnom konci krajiny v Giraltovciach. Spoločnosť sa tak dostane na úroveň 185 slovenských filiálok.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Predajňa na bratislavskej Vysokej ulici sa dokonca otvára ešte pred plánovaným termínom. Metropolitná prevádzka sa rozprestiera na dvoch podlažiach a ide o pomerne unikátny koncept ako na Slovensku, tak aj v Európe.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Na okraji malého mesta má vyrásť nový supermarket. Výstavba prvej predajne známeho reťazca zatiaľ stojí
2.
Známa značka končí v dvoch nákupných centrách. Nevylučuje ďalšie zatváranie a hovorí o dôvodoch
3.
Obrovský reťazec zrušil 5 000 pracovných miest a zatvorí 100 predajní. Problémy mu robí aj Lidl
Zobraziť všetky články (482)

Dve podlažia a vysoký komfort

Dvojpodlažný koncept je pre Lidl raritný a spoločnosť sa k nemu uchýlila najmä s ohľadom na špecifiká daného priestoru. Ten sa síce nachádza v centre hlavného mesta, no zákazníkom ponúka možnosti parkovania, predajnú plochu viac ako tisíc metrov štvorcových, plnohodnotný sortiment, eskalátory, výťah a komfortný priestor v uličkách medzi regálmi.

Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ uviedol stavebný technik zo spoločnosti Lidl Tibor Vido.

Predajňa Lidl v Bratislave
Foto: interez.sk

Tím zamestnancov je tvorený z 25 ľudí a pracovať budú v modernom koncepte, ktorý už môžu spotrebitelia badať vo viacerých nových predajniach, ako aj v prvej prerobenej pobočke na Račianskej ulici v Bratislave. Uvedený koncept sa vyznačuje modernými detailami, stmievateľným LED osvetlením, novým vizuálom uličky s kozmetikou či jasne štruktúrovaným segmentom nepotravinového tovaru.

Samozrejmosťou sú aj elektronické cenovky a nový typ samoobslužných pokladníc, ktoré si postupne získavajú slovenských zákazníkov. Táto bratislavská predajňa však nebude slúžiť poväčšine domácim obyvateľom, ale vďaka jej polohe aj turistom, ktorí dozaista ocenia plnohodnotnú pobočku známeho reťazca priamo v srdci Bratislavy.

Predajňa Lidl v Bratislave
Foto: interez.sk

Zaujímavosťou je, že Lidl tu implementoval aj inteligentnú váhu, ktorá pomocou umelej inteligencie dokáže rozpoznať položený tovar.

Pribudnú aj Giraltovce

Zástupcovia diskontu tiež avizovali, že spolu s unikátnou bratislavskou predajňou sa premiérovej pobočky dočkajú aj obyvatelia Giraltoviec na východnom Slovensku. Otvorená by mala byť súbežne vo štvrtok.

Na čísle 185 sa však slovenská expanzia populárneho reťazca nezastaví. Stavebné práce už začali v Krásne nad Kysucou (s dokončením budúci rok, pozn. red.), tento rok by mal Lidl otvárať aj v Sládkovičove. Nebolo to pritom tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že Lidl otvoril nábor do ďalších slovenských lokalít. Koncom mája napríklad otvoril svoju prvú pobočku v Rajci a na mapu plánuje podľa zverejnených informácií pridať aj mesto Gelnica.

Otvorenie prevádzky Lidl
Ilustračná foto: Lidl

Keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom tohto roku pre interez hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová.

Vďaka svojmu kompaktnému modelu predajní je Lidl medzi spotrebiteľmi obľúbený, a to ako na sídliskách, tak aj v nákupných centrách či vo frekventovaných mestských častiach. Opakovane to dokazujú jeho hospodárske výsledky, podľa ktorých je tržbami trhovým lídrom. Predvlani sa mu podarilo utŕžiť 2,16 miliardy eur so ziskom 104 miliónov eur. V súčasnosti už mnohí netrpezlivo čakajú na to, ako reťazec zakončil minulý rok.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kofola rozširuje svoje impérium, nakupuje u susedov. Za 18 miliónov získala známu značku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac