Nela Pocisková priznala úsmevný zlozvyk: Prezradila, čo Filipovi pravidelne kradne zo skrine

Herečka a speváčka dokazuje, že sa neberie príliš vážne a aj o sebe dokáže hovoriť s nadhľadom a humorom. Práve táto vlastnosť z nej robí osobnosť, s ktorou sa mnohí dokážu stotožniť. Namiesto vytvárania obrazu dokonalosti sa nebojí priznať ani drobné každodenné zlozvyky či úsmevné situácie zo súkromia, ktoré pozná nejeden pár.
Najnovšie sa v otvorenom rozhovore pre Šarm podelila o úsmevnú historku, ktorá pobavila nielen fanúšikov, ale zrejme aj jej partnera Filipa Tůmu. S typickým humorom prezradila, čo zvykne doma “kradnúť”, a zároveň ukázala, že aj obyčajné momenty dokážu byť zdrojom dobrej nálady.
Mala jeho košeľu i pyžamo
Aj keď je jej pracovný život plný natáčania a hudobných projektov, rada necháva verejnosť nahliadnuť aj do bežných okamihov svojho života. Práve tie často ukazujú, že za známou tvárou sa skrýva žena s rovnakými zvykmi, radosťami a drobnými slabosťami ako ktokoľvek iný. Taktiež prepadla niečomu, čo sa deje u každej dvojice.
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Hovorí sa, že vo fungujúcom partnerskom vzťahu prestávajú existovať hranice medzi tým, čo je “moje” a čo “tvoje”. Mnohí partneri si bez váhania požičiavajú oblečenie, kozmetiku či rôzne drobnosti z druhej polovice šatníka a časom sa z toho stane úplne prirodzená súčasť spoločného života.
Neraz sa pritom stáva, že jedna vec sa z pôvodného majiteľa nenápadne presťahuje do skrine toho druhého. Niektoré páry sa pre tieto drobné “krádeže“ doberajú, iné ich už ani nevnímajú. Práve takéto malé každodenné momenty často dokazujú, že vo vzťahu vládne pohoda, blízkosť a zmysel pre humor. A zdá sa, že podobne to funguje aj v domácnosti herečky a speváčky Nely Pociskovej a jej partnera Filipa Tůmu.
Hoci zo začiatku tým Filipovi zdvíhala tlak, potom to bral inak a lichotilo mu to. Nela Pocisková priznala, že zvykne nosievať jeho veci. “Nenápadne mu kradnem veci zo skrine, ale nehovorte mu to. Toto sako zrovna nie je úplne jeho, ale minule som mala jeho sako. Predtým som mala jeho košeľu. Nedávno som si vzala jeho mikinu. Nosím jeho pyžamo. Všetko,” zasmiala sa speváčka a herečka.
Oversize štýl v partnerovej skrini
Vôbec jej neprekáža, že sú jej jeho módne kúsky veľké. “Mám rada oversize a mám rada, keď sa v tom cítim dobre a pohodlne. Nemusím nič riešiť, čo mi kde vykúka a čo mi kde vytŕča a či náhodou nie je niečo vidieť,” priznala výhodu voľného oblečenia, ktoré si tak obľúbila.
“Takže ja mám veľmi rada jeho oblečenie. Neviem, prečo. Aj pyžamo, aj tričká, aj košele, aj… Čo som to minule mala? Šiltovku! Ty mi už všetko zoberieš. Okuliare, ty mi už všetko berieš. Áno!” poznamenala s úsmevom a vyšla s pravdou von, že zo začiatku mal Filip na to nervy.
“Potom si myslím, že sa tak trošku aj tešil z toho. Podľa mňa mu to tak trošku imponuje,” dodala Nela Pocisková, ktorá nedávno oľutovala, že sa mala dať čisto len na spevácku dráhu. Podľa nej si pomyslel, že si musel kúpiť veľmi pekný kúsok, keďže po ňom siahla aj speváčka.
Humor je jedným z pilierov ich vzťahu
Jej otvorenosť zároveň potvrdzuje, že pevný partnerský vzťah nestojí len na veľkých gestách, ale aj na spoločnom humore, vzájomnom porozumení a schopnosti zasmiať sa na drobnostiach, ktoré život prináša. Aj tie najobyčajnejšie momenty totiž dokážu vytvárať tie najkrajšie spoločné spomienky.
Nela a Filip Tůma tak opäť dokazujú, že ich vzťah je postavený na prirodzenosti a nadhľade. A práve táto kombinácia je možno jedným z dôvodov, prečo patria už dlhé roky medzi najobľúbenejšie páry slovenského šoubiznisu. Fanúšikovia na nich oceňujú nielen ich umelecký talent, ale aj to, že sa ani po rokoch na výslní neboja ukázať svoju ľudskú stránku a podeliť sa o úsmevné príbehy zo súkromia.
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