Brutálna vražda v Košiciach, muža dobodali priamo na ulici. Neskôr zomrel v nemocnici

Ilustračná foto: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Facebook - Polícia SR - Košický kraj﻿

Roland Brožkovič
Muž bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, no tam im neskôr podľahol.

V Košiciach došlo k brutálnemu incidentu, na následky ktorého v nemocnici zomrel mladý muž. V historickom centre, na Vrátnej ulici, približne o 23.00 v noci, došlo k hádke medzi tromi mužmi, po ktorej zostal jeden z nich ležať s bodnými zraneniami.

Incident sa odohral ešte minulý týždeň, konkrétne 25. júna, informoval kandidát na primátora Igor Holéczy na sociálnej sieti, čo potvrdila aj polícia. Muž bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, no tam im neskôr podľahol.

Zadržali jednu osobu

„V prípade sú realizované nevyhnutné procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu veci. Krátko po skutku bola zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní procesných úkonov, z dôvodu, že neboli naplnené dôvody jej väzobného stíhania, prepustená,“ povedala policajná hovorkyňa Jana Illésová pre Korzár. Bližšie informácie však odmietla poskytnúť, s cieľom nezmariť vykonávané procesné úkony.

“Ďalší nočný incident v Starom Meste. Kedy začneme brať bezpečnosť vážne?” upozornil na sociálnej sieti Holéczy. „Priamo na dlažbe ho zachraňovali. Napriek tomu, že dostal okamžite pomoc aj na mieste, na druhý deň v nemocnici skonal,“ dodal.

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