Slovensko spúšťa revolúciu v cestovaní: Na jeden lístok sa od júla odveziete vlakom, autobusom aj MHD

Cestovanie verejnou dopravou na Slovensku sa po rokoch sľubov a viacerých neúspešných pokusov mení od základov. Ľudia, ktorí pri jednej ceste kombinujú vlak, regionálny autobus či mestskú dopravu, sa totiž doteraz často stretávali s nutnosťou kupovať viacero lístkov v rôznych aplikáciách alebo priamo u jednotlivých dopravcov. Prestupy medzi spojmi tak často znamenali aj prestupy medzi systémami predaja cestovných lístkov.
Od júla má byť tento problém minulosťou. Slovensko spúšťa nový systém integrovaného cestovného lístka, ktorý umožní cestujúcim naplánovať si celú trasu a zároveň si na jednom mieste kúpiť všetky potrebné lístky bez ohľadu na to, koľko dopravcov počas cesty využijú. Ambíciou projektu je výrazne zjednodušiť cestovanie verejnou dopravou a odstrániť komplikácie, s ktorými sa cestujúci stretávajú už celé roky.
Viac ako len nákup lístkov
Nová aplikácia však nebude slúžiť iba na nákup cestovných lístkov. Používatelia v nej nájdu aj aktuálnu polohu spojov, informácie o meškaní či možnosti vybavovania reklamácií. V ďalších mesiacoch pribudnú aj funkcie, ktoré sú dnes bežné najmä v zahraničí, vrátane automatického výpočtu najvýhodnejšieho cestovného.
Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11,85 milióna eur bez DPH, pričom jeho päťročná prevádzka bude stáť ďalších 11,77 milióna eur bez DPH.
Slovensko patrí medzi priekopníkov v Európskej únii
Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie (EÚ) s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy (MHD), regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov.
„Predtým ste museli použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte všetko v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu,“ priblížil Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku (NICL) z MD.
Aplikácia umožní sledovať spoje aj riešiť reklamácie
Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe.
Systém v júli začne so základnými funkciami, počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť „Pay as you go“ v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte ceny lístka. V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
Systém automaticky vypočíta najvýhodnejšie cestovné
Ako vysvetlil Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom „Pay as you go“ funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify. Cestujúci si v aplikácii aktivuje režim cestovania, pričom systém mu na platobnej karte dočasne zablokuje zábezpeku vo výške 24-hodinového lístka.
Počas celého dňa aplikácia prostredníctvom technológie Bluetooth na pozadí automaticky zaznamenáva presný čas nástupov a výstupov z vozidiel. Po uplynutí 24 hodín systém všetky absolvované trasy prepočíta a cestujúcemu vyúčtuje najúspornejšiu kombináciu – buď sumu za jednotlivé krátkodobé lístky, alebo maximálne hodnotu celodenného lístka.
Jednoduchšie je aj cestovanie vlakom
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) priniesla ešte vo februári cestujúcim ďalší krok k jednoduchšiemu a pohodlnejšiemu cestovaniu. Cestovný lístok je možné si zakúpiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FAIRTIQ, ktorá funguje na princípe prihlásenia sa na cestu (check-in) a odhlásenia po jej ukončení (check-out).
Bez vyhľadávania spojov a riešenia taríf. Stačí sa prihlásiť a cestovať, informoval vo štvrtok dopravca. Aplikácia automaticky zaznamená trasu cesty a po jej ukončení vypočíta najnižšie cestovné. „Chceme, aby bol vlak prirodzenou a jednoduchou voľbou aj v digitálnom svete. Aplikácia FAIRTIQ odstraňuje bariéry pri nákupe lístkov a umožňuje cestovať intuitívne – tak, ako sú ľudia zvyknutí z iných moderných služieb,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu ZSSK René Kubiš.
Rozšírenie technológie považujú za míľnik
Zakladateľ a spoločný generálny riaditeľ spoločnosti FAIRTIQ Gian-Mattia Schucan označil rozšírenie ich technológie na celonárodnú úroveň v spolupráci so ZSSK za významný míľnik. „Zavedením nášho mobilného riešenia Pay-as-you-go na všetkých železničných tratiach na Slovensku, na ktorých jazdí ZSSK, dokazujeme, že inteligentné a inkluzívne riešenia predaja cestovných lístkov nie sú určené len pre mestá, ale pre celé krajiny,“ podotkol Schucan.
Slovensko sa tak podľa neho stáva dôležitou súčasťou ich rastúcej globálnej siete a jasne potvrdzuje svoj záväzok urobiť z verejnej dopravy „najatraktívnejšiu voľbu pre všetkých“.
Minulý rok ZSSK spustila interné pilotné testovanie projektu, ktorého cieľom bolo vyskúšať moderný spôsob nákupu cestovných lístkov cez švajčiarsku aplikáciu FAIRTIQ, ktorá patrí medzi lídrov v Európe v oblasti mobilného predaja lístkov na princípe Pay-as-you-go.
Kde aplikáciu využijete a aké sú obmedzenia
ZSSK je prvým a zároveň celoštátnym dopravcom v krajine, ktorý tento moderný spôsob cestovania ponúka. Slovensko sa týmto krokom zaraďuje medzi ďalších 12 európskych krajín, v ktorých je riešenie FAIRTIQ súčasťou systému verejnej dopravy a prispieva k jej vyššej dostupnosti a používateľskej jednoduchosti.
FAIRTIQ je možné využiť vo všetkých vnútroštátnych vlakoch ZSSK na území SR vrátane prestupných ciest. Platí pre jednorazové cestovanie v 2. triede. Aplikácia podporuje aj cestovanie so zľavami – pre deti od 6 do 16 rokov, žiakov a študentov do 26 rokov, držiteľov preukazov Klasik a Junior, osoby s preukazom ŤZP/ŤZP-S a občanov od 70 rokov.
V jednej aplikácii je možné zakúpiť lístky aj pre viacero cestujúcich s rôznym nárokom na zľavu. Cez aplikáciu nie je možné zakúpiť miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na bicykel, batožinu, psa, skupinové cestovné ani lístky so 100 % zľavou z cestovného.
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