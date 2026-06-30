Obrovský potravinový reťazec má nového majiteľa. Plánuje veľkú expanziu, konkurovať chce aj diskontom

Interiér hypermarketu Auchan

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Zaujímavú zmenu na susednom trhu by mohli pocítiť aj niektorí Slováci.

Maloobchodný trh v Európe prechádza výraznými zmenami, ku ktorým patrí expanzia, zatváranie pobočiek, ale aj transformácia existujúcich sietí. To, čo platilo pred niekoľkými rokmi, je dnes už úplne inak. Zaujímavé novinky teraz prichádzajú z Maďarska, kde majiteľa zmenila pôvodne francúzska sieť Auchan.

Jeden z popredných európskych reťazcov aktuálne pôsobí vo Francúzsku, Španielsku či Portugalsku, ale tiež v Poľsku či v Maďarsku. Práve naši južní susedia ale urobili zásadný krok, informovala o tom spoločnosť v oficiálnej správe. Na akvizíciu upozornil aj Trade Magazin či maďarský portál 444.

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Značka pokračuje pod maďarskou taktovkou

Zmeny v maďarskom Auchane sa začali približne pred rokom a pol, keď časť tamojšej značky odkúpila domáca skupina Indotek. Konkrétne vtedy išlo o 47-percentný podiel, ktorý sa v týchto dňoch zmenil na kompletné vlastníctvo. Spoločnosť Auchan Retail International (ARI) potvrdila akvizíciu svojej maďarskej siete touto firmou.

Dôležité je, že po akvizícii bude reťazec naďalej fungovať pod súčasným vedením, pod značkou Auchan, a bude ťažiť z medzinárodných partnerstiev značky v oblasti nákupu a vývoja produktov. Pre zákazníkov sa tak vo všeobecnosti nič zásadné nezmení a tento krok by mal posilniť prítomnosť reťazca v krajine.

Skupina Indotek počas uplynulých 18 mesiacov dokázala zvýšiť výkonnosť siete v Maďarsku vrátane zisku. Zároveň Auchan Hungary prešiel aj na nezávislé finančné zázemie: Spoločnosť nahradila zdroje bývalej materskej spoločnosti ARI úverovými štruktúrami poskytovanými poprednými medzinárodnými komerčnými bankami.

Francúzsky maloobchodný gigant Auchan patrí k najvýznamnejším hráčom na európskom a svetovom trhu s potravinami. Zaujímavé je, že spoločnosť si stále drží rodinnú tradíciu a od svojho založenia v roku 1961 je stále v rukách impéria Mulliezovcov. Zatiaľ čo nemecké reťazce ako Lidl či Aldi postavili úspech na diskontnom modeli a menších predajniach, Auchan je historicky kráľom obrovských hypermarketov.
Predajňa Auchan vo Francúzsku
Foto: Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Noví majitelia budú sieť rozširovať

Vidíme značné, dlhodobé príležitosti na rast. Auchan má vynikajúci obchodný potenciál, a preto sme sa rozhodli odkúpiť zostávajúci podiel,“ povedal na margo akvizície Dániel Jellinek, generálny riaditeľ a majoritný vlastník skupiny Indotek.

Partnerstvo pokračuje a my si zachovávame výhody značky a medzinárodnej siete a zároveň budujeme spoločnosť, ktorá lepšie reaguje na potreby maďarských zákazníkov a dodávateľov,“ dodal. Bližšie detaily ani finálna suma za zvyšný podiel na obchodnej sieti neboli zainteresovanými stranami špecifikované.

Maďari zároveň deklarujú, že nechcú ostať iba pri súčasnom modeli. Ten je, podobne ako celá značka Auchan, orientovaný na väčšie hypermarkety, ktoré ale v rámci mnohých európskych trhov ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich kompaktnejšie koncepty. Práve preto by chcela skupina Indotek expandovať a zákazníkom sa priblížiť cez nové, menšie a lokálnejšie predajne.

Ilustračná foto: Pixnio

Niektoré maďarské médiá dokonca hovoria, že by v horizonte najbližších 6 rokov mohli pribudnúť stovky takýchto pobočiek. Táto stratégia zároveň reaguje na popularitu diskontov a menších predajní. Ako sme vás ešte počas mája informovali, takúto stratégiu u našich južných susedov zvolilo aj britské Tesco, ktoré spustilo testovanie menšieho formátu predajní pod názvom Premier.

Francúzsky Auchan bol v uplynulých rokoch aj terčom kritiky. Tá súvisela s tým, že po rozpútaní vojenskej agresie na Ukrajine spoločnosť neopustila ruský trh. Rodina Mulliezovcov to obhajovala ochranou tamojších zamestnancov a zabezpečením potravín pre civilné obyvateľstvo, čo však v Európe vyvolalo obrovskú vlnu kritiky a bojkotov.

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