Obrovský potravinový reťazec má nového majiteľa. Plánuje veľkú expanziu, konkurovať chce aj diskontom

Maloobchodný trh v Európe prechádza výraznými zmenami, ku ktorým patrí expanzia, zatváranie pobočiek, ale aj transformácia existujúcich sietí. To, čo platilo pred niekoľkými rokmi, je dnes už úplne inak. Zaujímavé novinky teraz prichádzajú z Maďarska, kde majiteľa zmenila pôvodne francúzska sieť Auchan.
Jeden z popredných európskych reťazcov aktuálne pôsobí vo Francúzsku, Španielsku či Portugalsku, ale tiež v Poľsku či v Maďarsku. Práve naši južní susedia ale urobili zásadný krok, informovala o tom spoločnosť v oficiálnej správe. Na akvizíciu upozornil aj Trade Magazin či maďarský portál 444.
Značka pokračuje pod maďarskou taktovkou
Zmeny v maďarskom Auchane sa začali približne pred rokom a pol, keď časť tamojšej značky odkúpila domáca skupina Indotek. Konkrétne vtedy išlo o 47-percentný podiel, ktorý sa v týchto dňoch zmenil na kompletné vlastníctvo. Spoločnosť Auchan Retail International (ARI) potvrdila akvizíciu svojej maďarskej siete touto firmou.
Dôležité je, že po akvizícii bude reťazec naďalej fungovať pod súčasným vedením, pod značkou Auchan, a bude ťažiť z medzinárodných partnerstiev značky v oblasti nákupu a vývoja produktov. Pre zákazníkov sa tak vo všeobecnosti nič zásadné nezmení a tento krok by mal posilniť prítomnosť reťazca v krajine.
Skupina Indotek počas uplynulých 18 mesiacov dokázala zvýšiť výkonnosť siete v Maďarsku vrátane zisku. Zároveň Auchan Hungary prešiel aj na nezávislé finančné zázemie: Spoločnosť nahradila zdroje bývalej materskej spoločnosti ARI úverovými štruktúrami poskytovanými poprednými medzinárodnými komerčnými bankami.
Noví majitelia budú sieť rozširovať
“Vidíme značné, dlhodobé príležitosti na rast. Auchan má vynikajúci obchodný potenciál, a preto sme sa rozhodli odkúpiť zostávajúci podiel,“ povedal na margo akvizície Dániel Jellinek, generálny riaditeľ a majoritný vlastník skupiny Indotek.
“Partnerstvo pokračuje a my si zachovávame výhody značky a medzinárodnej siete a zároveň budujeme spoločnosť, ktorá lepšie reaguje na potreby maďarských zákazníkov a dodávateľov,“ dodal. Bližšie detaily ani finálna suma za zvyšný podiel na obchodnej sieti neboli zainteresovanými stranami špecifikované.
Maďari zároveň deklarujú, že nechcú ostať iba pri súčasnom modeli. Ten je, podobne ako celá značka Auchan, orientovaný na väčšie hypermarkety, ktoré ale v rámci mnohých európskych trhov ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich kompaktnejšie koncepty. Práve preto by chcela skupina Indotek expandovať a zákazníkom sa priblížiť cez nové, menšie a lokálnejšie predajne.
Niektoré maďarské médiá dokonca hovoria, že by v horizonte najbližších 6 rokov mohli pribudnúť stovky takýchto pobočiek. Táto stratégia zároveň reaguje na popularitu diskontov a menších predajní. Ako sme vás ešte počas mája informovali, takúto stratégiu u našich južných susedov zvolilo aj britské Tesco, ktoré spustilo testovanie menšieho formátu predajní pod názvom Premier.
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