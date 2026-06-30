Na oslavy na Devíne sa 4. júla verejnosť nedostane: Opozícia hovorí o papalášstve za státisíce eur

Štátne oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda na Devíne vyvolávajú kritiku ešte pred svojím začiatkom. Dôvodom nie je len ich cena, ktorá má podľa opozície presiahnuť 320-tisíc eur, ale aj fakt, že sa na ne tento rok verejnosť vôbec nedostane. Kým vlani sa osláv zúčastnili tisíce návštevníkov a areál Devínu ožil historickým a kultúrnym programom, tentoraz budú priestory hradu vyhradené výlučne pre politikov a pozvaných hostí.
Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena osláv sa vyšplhala na viac ako 320-tisíc eur.
Opozícia kritizuje cenu osláv aj ich uzavretie pre verejnosť
„Iba stage, LED obrazovky a sedenie pre 300 ľudí bude stáť viac ako 240-tisíc eur, ďalšie peniaze idú na prenájom hradu Devín a umelecké diela,“ priblížila poslankyňa. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach.
Pacienti pritom počas aktuálnych horúčav upozorňujú na náročné podmienky v niektorých slovenských nemocniciach. Televízia Markíza v pondelok informovala o oddeleniach, kde teploty komplikujú liečbu aj zotavovanie hospitalizovaných. Pacienti z Fakultnej nemocnice v Trnave opísali situáciu slovami, že sa na izbách „nedá ani dýchať“, pričom otvorenie okien často prináša ešte väčšie teplo.
Nemocnice si pomáhajú ako vedia
Niektoré nemocnice sa snažia situáciu riešiť ventilátormi alebo prenosnými klimatizáciami, plošná inštalácia klimatizačných jednotiek však podľa nich často naráža na technický stav budov a zastaranú elektroinštaláciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti uviedol, že zdravotníctvo stojí pred rozhodovaním medzi investíciami do moderných prístrojov a zvyšovaním komfortu pacientov. Podľa jeho slov nemocnice potrebujú predovšetkým nové CT a MRI zariadenia.
„Tak sa teda pýtam, koľko klimatizácií by sa dalo nakúpiť za 320-tisíc eur? Lenže my sme na Slovensku. Čo tam po chorých ľuďoch v nemocniciach. Peniaze treba minúť na papalášov a vytvoriť Ficovi ďalší priestor na to, aby mohol šíriť nenávisť. Fakt neuveriteľné,“ uzavrela Bajo Holečková.
Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. „Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program,“ uviedol pre agentúru SITA Úrad vlády SR.
Vlani prišli tisíce ľudí, oslavy stáli približne 750-tisíc eur
Minuloročné cyrilo-metodské oslavy na Devíne sa od tých tohtoročných výrazne líšili. Kým teraz majú byť určené výlučne pre politikov a pozvaných hostí, vlani sa podujatie prezentovalo ako veľká celodenná oslava otvorená širokej verejnosti. Na Devín počas dňa prišli tisíce návštevníkov, rodiny s deťmi, seniori aj turisti z rôznych kútov Slovenska.
Najväčšiu pozornosť však nepriťahoval program, ale cena podujatia. Minuloročné oslavy totiž stáli približne 750-tisíc eur, čo vyvolalo ostrú kritiku opozície aj časti verejnosti. Organizáciu zabezpečovalo ministerstvo obrany v spolupráci s ďalšími rezortmi, mestom Bratislava, Slovenskou televíziou a viacerými štátnymi inštitúciami.
Opoziční poslanci upozorňovali, že štát v čase konsolidácie verejných financií financuje podujatie s rozpočtom, ktorý je vyšší než rozpočet viacerých slovenských festivalov. Opozícia zároveň pripomínala, že rok predtým stáli oslavy približne 450-tisíc eur, čo znamenalo medziročný nárast nákladov o približne 300-tisíc eur.
Program pripomínal historický festival
Pre návštevníkov bola pripravená bezplatná kyvadlová doprava z viacerých častí Bratislavy. Už od ranných hodín sa pri vstupoch tvorili rady a stovky ľudí čakali na vstup do areálu. Vstup sprevádzali mimoriadne prísne bezpečnostné kontroly.
Návštevníci museli vyložiť telefóny, kľúče, peňaženky a ďalšie osobné veci, pracovníci bezpečnostnej služby kontrolovali tašky a ruksaky a následne ľudia prechádzali cez bezpečnostné rámy podobné tým na letiskách. Niektorí návštevníci sa podľa svedkov rozhodli z podujatia odísť ešte pred vstupom práve pre dlhé čakanie.
Organizátori pripravili rozsiahly historický a kultúrny program. Návštevníci si mohli pozrieť šermiarov, sokoliarov, kone, dobové tábory či ukážky tradičných remesiel. Veľký záujem bol o razenie mincí, kováčske práce a písanie hlaholikou. Súčasťou podujatia boli aj ukážky vojenskej techniky a historickej výzbroje.
Rodiny s deťmi využívali pripravené atrakcie počas celého dňa a mnohí návštevníci na Devíne strávili aj niekoľko hodín. Keďže počas osláv panovali vysoké teploty, organizátori rozdávali klobúky, šiltovky, papierové vejáre a zabezpečili cisterny s pitnou vodou.
Horná časť hradu bola len pre vybraných
Najväčšiu kritiku však vyvolal večerný program. Horná časť hradu Devín zostala uzavretá a bola prístupná iba ústavným činiteľom a pozvaným hosťom. Bežní návštevníci sledovali príhovory politikov prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek umiestnených v dolnej časti areálu.
Práve rozdelenie osláv na časť pre verejnosť a časť pre vybraných hostí vyvolávalo medzi návštevníkmi rozpačité reakcie. Mnohí očakávali, že počas štátneho sviatku budú mať prístup do celého areálu hradu.
Tento rok bude podujatie ešte uzavretejšie
Ak sa potvrdia aktuálne informácie, tohtoročné oslavy budú pre verejnosť ešte menej dostupné než vlani. Zatiaľ čo minulý rok sa na Devín dostali tisíce návštevníkov a mohli sledovať aspoň časť programu priamo v areáli, tento rok majú byť oslavy určené výlučne pre najvyšších ústavných činiteľov a pozvaných hostí.
Predbežné náklady na podujatie podľa informácií opozície presahujú 320-tisíc eur. Viac ako 240-tisíc eur má stáť samotné pódium, LED obrazovky a sedenie pre približne 300 ľudí. Ďalšie výdavky majú smerovať na prenájom hradu Devín a umelecký program.
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