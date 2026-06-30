Ľudí trápia extrémne horúčavy pri cestovaní. ZSSK na to reaguje, mnohí si ale jazdu pochvaľujú

vysoká teplota vo vlaku

Ilustračná foto: SITA / reprofoto: Facebook (J.M, upravené redakciou)

Michaela Olexová
Horúčavy znepríjemňujú život Slovákov, výnimkou nie je ani cesta vlakom. Cestujúci hlásia nefunkčnú klimatizáciu, meškanie aj vysoké teploty.

V uplynulých dňoch medzi Slovákmi rezonuje téma cestovania vlakom uprostred extrémnych horúčav. V hľadáčiku slovenských pasažierov sa pritom ocitli predovšetkým vlaky najväčšieho osobného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Cestujúci vo vlakoch hlásia nefunkčnú klimatizáciu, vysoké teploty vo vozňoch aj meškania. Dopravca reagoval stanoviskom, v ktorom informoval o tom, akým spôsobom reaguje na extrémne horúčavy, a aké preventívne opatrenia prijal.

ZSSK: Vysoké teploty výrazne zaťažujú klimatizačné systémy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) už 26. júna preventívne obmedzili rýchlosť vlakov pre vysoké teploty. Na aktuálnu situáciu v súvislosti s vlnou horúčav, ktorá zasiahla celú Európu, reagovala aj samotná Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

V príspevku na sociálnej sieti z 28. júna uviedla, že extrémne teploty výrazne zaťažujú klimatizačné systémy vo vlakoch.

„Počas dnešného dňa sme zaznamenali viacero porúch klimatizácie na expresných vlakoch. Robíme všetko pre ich operatívne riešenie a podľa možností zabezpečujeme náhradné vozidlá,“ informovala spoločnosť v nedeľu. Dopravca zároveň uviedol, že na vybraných diaľkových spojoch navýšil zásoby balenej vody, ktorú v prípade potreby rozdáva cestujúcim.

Exteriér vlaku spoločnosti ZSSK
Ilustračná foto: SITA

„Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. Prosíme, myslite počas cestovania aj na dostatočný pitný režim a pred cestou si skontrolujte aktuálnu situáciu svojho spojenia,“ odkázala spoločnosť.

Cestujúci majú dobré aj zlé skúsenosti

Jeden z cestujúcich odpovedal v diskusnom vlákne pod príspevkom slovami, že sedel vo vlaku, kde podľa jeho slov v dvoch zo štyroch vozňov klimatizácia nefungovala. „Sprievodkyňa je už unavená zo sťažnosti ľudí, a vôbec sa jej nečudujem,” dodáva.

Iný cestujúci spomína, že jeho skúsenosť bola iná. Spomína, že klimatizácia fungovala, vlak nemeškal a pasažieri dorazili šťastne do cieľa. „A ako bonus sme mali radený aj jedálenský vozeň. Ten bol bez klímy, ale aspoň tam cestujúci dlho nevysedávali. Pred obsluhou klobúk dole. Ten chalanisko tak kmital. Zaslúži si odmenu.”

Iná pasažierka, ktorá cestovala z Bratislavy spomína, že má veľmi nepríjemnú skúsenosť po tom, ako si v Bratislave zabudla na stanici vodu. „Vlak odišiel a ja som to, samozrejme, zistila, lebo som bola smädná. Vo vlaku však nebol jedálenský vozeň, tak som skúsila vypýtať si ho v prvej triede s prosbou. Žiaľ, nebolo mi vyhovené. Jednoducho mi povedali, že mám smolu, že voda je len pre cestujúcich z prvej triedy. Nezostávalo mi nič iné, len dve a pol hodiny vydržať v týchto horúčavách bez vody.”

Iný cestujúci ukončuje diskusné vlákno stručne: „Aj preto som sa rozhodol cestovať ráno. A dobre som urobil, cesta bola pohodlná a klimatizácia fungovala.“

Informačný displej ukázal teplotu 45 °C

V ďalšom príspevku z 29. júna zverejnil cestujúci fotografiu informačného displeja vo vozni, kde bola zobrazená teplota 45 °C.

„Najlacnejšia sauna? Železnice,“ napísal ironicky. „Dnes vo vlaku 45 až 47 °C, klimatizácia nefunguje.“ (Teplota na displeji môže byť meraná aj vonkajším senzorom, na ktorý svieti slnko, a nie zvnútra vozňa, p. redaktora). Dodal, že cestujúci boli podľa neho spotení, vyčerpaní a „právom” nahnevaní.

Na jeho príspevok reagovala aj ďalšia cestujúca, ktorá cestovala z Bratislavy na Liptov. Opísala podobnú skúsenosť: „Klimatizácia nefungovala. Vlak mohol ísť pre vysoké teploty len 80 km/h, takže sme mali hodinové meškanie. Nedalo sa tam vydržať. Keď som vystúpila, bolo to vykúpenie,“ napísala.

ZSSK reaguje

Redakcia interez požiadala dopravcu o stanovisko. Ten nás odkázal na tlačovú správu s odvolaním sa na hovorcu spoločnosti Jána Bačeka, podľa ktorej ZSSK počas horúčav prijíma preventívne opatrenia: „Takmer 1 800 vlakov denne naďalej premáva a ZSSK robí maximum pre komfort cestujúcich aj v náročných podmienkach.“

Hovorca pripomína, že v súčasnosti je väčšina diaľkových vlakov na Slovensku klimatizovaná, čo sa má týkať všetkých denných expresov a približne 80 % regionálnych spojov. Celkovo má ísť asi o 90 % vozidiel.

Interiér vlaku
Ilustračná foto: SITA

„V roku 2016 tvorili klimatizované a neklimatizované vozidlá približne polovicu vozidlového parku. Tento posun je výsledkom postupnej obnovy vozidlového parku, nákupu nových vlakov a modernizácie existujúcich vozidiel.”

Ak sa v diaľkovom vlaku objaví výpadok klimatizácie, ide podľa hovorcu o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Každý vozeň má vlastný systém, preto môže v jednom fungovať klimatizácia bez problémov, zatiaľ čo v inom zlyhá. Výkon klimatizácie ovplyvňuje aj vysoká obsadenosť a časté otváranie dverí.

V 1. triede je štandardom balená voda, pričom hovorca spomína, že v prípade potreby sa jej zásoby posilňujú aj v iných vlakoch. Meškania počas horúčav často spôsobujú aj bezpečnostné opatrenia správcu infraštruktúry (ŽSR), ktorý pri vysokých teplotách znižuje rýchlosti kvôli riziku deformácie koľajníc.

Dopravca odporúča zodpovednú prípravu na cestu

Rodinám s deťmi aj osobám so zdravotným znevýhodnením dopravca v časoch extrémnych horúčav odporúča zodpovednú prípravu na cestu. Radí im zabezpečiť si dostatok vody či drobného občerstvenia a kúpiť si lístok vopred.

Odporúča tiež, že ak je to možné, pasažieri majú cestovať mimo poludňajších špičiek, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a počítať s časovou rezervou.

„ZSSK si uvedomuje, že cestovanie v extrémnych horúčavách môže byť pre cestujúcich náročné, najmä ak dôjde k meškaniu alebo výpadku klimatizácie. Komfort cestovania je pre nás dôležitý, bezpečnosť prevádzky však zostáva vždy na prvom mieste. Národný dopravca priebežne sleduje situáciu, komunikuje s manažérom infraštruktúry a prijíma operatívne opatrenia, aby boli dopady horúčav na cestujúcich čo najmenšie,” uzatvára.

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