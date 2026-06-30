Dusno vystriedajú búrky: Meteorológovia avizujú koniec úmorných horúčav, vodári bijú na poplach

Slovensko zažíva jednu z najnáročnejších vĺn horúčav za posledné roky a jej dôsledky už nepociťujú iba ľudia a zvieratá, ale aj vodárenská infraštruktúra. Kým teplomery na viacerých miestach atakujú hranicu 40 °C a krajinu trápi dlhodobé sucho, niektoré obce na východe Slovenska už zápasia s nedostatkom pitnej vody. Obyvatelia sú odkázaní na cisterny, reguláciu dodávok a šetrenie každého litra vody.
Vodári upozorňujú, že kombinácia extrémnych teplôt, nízkej výdatnosti zdrojov a zvýšenej spotreby vytvára mimoriadne náročnú situáciu, ktorá sa môže v najbližších dňoch ešte zhoršiť. Pomoc pritom neprinesie ani utorok, ktorý má byť podľa meteorológov posledným dňom súčasnej vlny extrémnych horúčav a zároveň jedným z najteplejších dní tohto roka.
Najvážnejšie problémy aktuálne evidujú v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice-okolie, kde už museli pristúpiť k mimoriadnym opatreniam. Obyvatelia preto dostali jasnú výzvu, pitnú vodu majú využívať výlučne na základné potreby domácností a vyhnúť sa činnostiam, ktoré jej spotrebu zbytočne zvyšujú. Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou aktuálne pretrváva v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice-okolie. Podľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) to súvisí s nedostatočnou kapacitou existujúcich vodárenských zdrojov, ktorými sú tieto obce zásobované.
Problémy sa počas sucha a horúčav ešte zhoršujú
„V dôsledku poklesu ich výdatnosti sa pristúpilo k náhradnému zásobovaniu prostredníctvom cisterien a regulácií dodávok pitnej vody. Tento problém sa výrazne zhoršuje počas sucha a horúceho obdobia,“ uviedla spoločnosť v utorok pre TASR. Obmedzenia sú podľa VVS jednak preventívne, no vzhľadom na pretrvávajúcu kritickú situáciu v niektorých obciach dochádza aj ku krátkodobým odstávkam pitnej vody. Ak sa situácia zhorší vplyvom sucha a spotreby, môže dochádzať k častejším reguláciám dodávok.
„VVS prijíma kombináciu krátkodobých aj dlhodobých opatrení na riešenie situácie so zásobovaním pitnou vodou. V krátkodobom horizonte vyzýva obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na pitné a hygienické účely a obmedzili jej používanie na menej nevyhnutné činnosti, ako je napúšťanie bazénov či intenzívne polievanie záhrad,“ uviedla spoločnosť. Cieľom je zabezpečiť dostatok vody pre základné potreby domácností počas období zvýšenej spotreby. V prípade kritického nedostatku vody VVS zabezpečuje aj núdzové zásobovanie prostredníctvom cisterien s pitnou vodou.
Z dlhodobého hľadiska sa zlepšenie situácie očakáva až po realizácii pripravovaných investičných opatrení, predovšetkým po prepojení skupinového vodovodu Ruskov, Ďurkov a Svinica na vodárenský systém Starina a posilnení vodárenskej infraštruktúry.„Tento projekt je v súčasnosti v procese schvaľovania. Dovtedy bude stabilita dodávok závisieť aj od vývoja počasia, výdatnosti vodárenských zdrojov a spotreby vody,“ dodala vodárenská spoločnosť.
Slovensko čaká posledný deň extrémnych horúčav
Na troch staniciach už teplota v utorok dosiahla 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zastaviť vzostup teploty môže podľa meteorológov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti.
„Najrozšírenejším nebezpečným javom v utorok popoludní je naďalej vysoká teplota vzduchu. Na niekoľkých staniciach bola dosiahnutá teplota zodpovedajúca tretiemu stupňu výstrah,“ uviedol SHMÚ.
Výstrahy pred horúčavami platia v utorok až do večera do 20.00 h. Tretí stupeň výstrahy platí najmä v južných okresoch Slovenska, kde môže teplota dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Na celom území SR zároveň od 12.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí vo väčšine okresov Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina. Druhý stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom a Trenčianskom kraji, zvyšku Banskobystrického kraja i v niektorých okresoch Prešovského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho kraja a pre okres Turčianske Teplice. Tam sa môžu teploty vyšplhať na 35 stupňov Celzia.
Prvostupňová výstraha platí prevažne v okresoch Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad, Sabinov a Spišská Nová Ves. V týchto lokalitách môže teplomer ukazovať 33 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha pred búrkami platí na celom Slovensku až do štvrtka (2. 7.) rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dobrou správou však je, že utorok by mal byť posledným dňom aktuálnej vlny extrémnych horúčav, ktorá počas uplynulých dní trápila celé Slovensko. Kým v západnej Európe už studený front priniesol ochladenie a zrážky, na Slovensku sa jeho účinky prejavia až v najbližších dňoch. Situáciu navyše zhorší výrazné dusno. Vzduch bude oproti predchádzajúcim dňom vlhkejší, čo spôsobí, že pocitová teplota bude ešte vyššia než ukážu teplomery. Organizmus sa v takýchto podmienkach ochladzuje podstatne ťažšie, čo zvyšuje riziko vyčerpania a zdravotných komplikácií najmä u seniorov, detí a chronicky chorých ľudí.
Chladnejšie ráno naznačuje príchod zmeny
„Utorkové ráno (okolo 8.00 h) bolo na viacerých miestach chladnejšie ako to pondelkové. Rozdiel v teplote predstavoval niekde aj niekoľko stupňov,“ skonštatovali meteorológovia. Najvýraznejšie to podľa nich bolo na juhozápade Slovenska, kde sa počas noci rozfúkal chladnejší severozápadný vietor. SHMÚ tvrdí, že tieto zmeny už súvisia s približujúcim sa zvlneným studeným frontom, ktorý postupne prinesie zmenu počasia.
„Napriek tomu bolo podľa operatívnych údajov minimum teploty na väčšine územia pomerne vysoké, aj s výskytom tropickej noci, a výnimočne teplota dokonca nepoklesla pod 25 stupňov Celzia (supertropická noc),“ uviedol SHMÚ. Vietor na juhozápade zoslabne a aj tam sa podľa odborníkov citeľne oteplí. Najteplejšie je však na juhovýchode, kde už okolo 8.00 h teplota ojedinele prekročila 30 °C, podotkli.
Ochladenie prinesie úľavu aj obyvateľom
Podľa portálu iMeteo by mala aktuálna vlna extrémnych horúčav definitívne skončiť v stredu popoludní s príchodom studeného frontu a búrok. Tie prinesú nielen vytúžené zrážky, ale aj výraznejší pokles teplôt. Najvýraznejšiu zmenu pocítia obyvatelia najmä počas nocí. Po sérii tropických nocí, keď teplota na viacerých miestach neklesla ani pod 20 °C a miestami dokonca zostala nad hranicou 25 °C, sa začne postupne ochladzovať aj po zotmení.
Už vo štvrtok by sa denné maximá mali na väčšine územia pohybovať medzi 22 °C a 27 °C, čo bude oproti predchádzajúcim dňom predstavovať citeľnú úľavu. Pokles teplôt by zároveň mohol aspoň čiastočne zmierniť tlak na vodárenské zdroje, ktoré v niektorých regiónoch Slovenska zápasia s nedostatočnou kapacitou. Obyvatelia dotknutých obcí však budú musieť s obmedzeniami počítať aj naďalej, minimálne dovtedy, kým sa nepodarí zrealizovať plánované investície do vodárenskej infraštruktúry.
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