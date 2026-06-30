Vďaka tomuto triku si za pár sekúnd schladíte auto. Odborníci vysvetľujú, ako správne cestovať v horúčavách

Cestovanie autom v lete počas horúčav je mimoriadne nepríjemnou skúsenosťou najmä zo začiatku, keď sme mali auto odparkované na priamom slnku a vo vnútri je 50 stupňov Celzia. Aj v tomto prípade však existujú jednoduché rady, ako si uľahčiť život a nevypotiť “litre potu” počas prvých minút jazdy.
Teplotu v aute treba pri vysokých teplotách znižovať postupne. Pred nástupom do auta je dôležité najprv na pár minút vyvetrať horúci vzduch, následne klimatizáciu nastaviť s teplotným rozdielom päť až sedem stupňov, aby sa telo adaptovalo. Pri dlhších cestách možno postupne znižovať teplotu aj na vyšší rozdiel.
Aspoň 30 minút pred vystúpením v cieli je však opäť dôležité teplotný rozdiel zmenšiť. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Varuje, že nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy.
Rýchly trik
Ak však máte málo času a nemôžete dlhé minúty stáť nad horúcim autom jak kedysi v rade na toaletný papier, zaujímavý trik priniesol Samuel Kováčik z instagramového profilu Vedátor. Celý proces podľa neho vieme urýchliť.
Stačí, ak na aute otvoríte opačné okno od strany vodiča, z auta vystúpite a párkrát rýchlo zamávate dverami na strane vodiča. “Ako sa to hýbe, ťahá to vzduch z opačnej strany. Rýchlo sa vymenil 50 stupňový vzduch, čo bol vo vnútri, za 30 stupňový a pomerne rýchlo je to celkom príjemné,” vysvetlil populárny influencer.
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Odborníci ďalej odporúčajú klimatizáciu v aute časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu by nemal fúkať priamo na posádku, najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám.
„Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú,“ upozornil ÚVZ s tým, že zlikvidovať ich možno antibakteriálnym sprejom.
Pri cestovaní autom ďalej odporúča parkovať primárne na tienistých miestach alebo na krytom parkovisku. „Priame slnečné svetlo dramaticky zvyšuje teplotu interiéru auta,“ ozrejmil úrad. Hromadenie tepla v aute môže znížiť slnečná clona na čelnom skle.
Netreba zabúdať nosiť v aute pitnú vodu, robiť pravidelné prestávky a priebežne sa hydratovať. „Vyčerpanie z tepla sa môže počas jazdy rýchlo prejaviť. Vždy majte v aute pitnú vodu, najmä počas dlhých ciest alebo dopravných zápch počas vrcholiacich letných horúčav,“ zdôraznil ÚVZ.
Nikoho v aute čakať nenechávajte
Apeluje tiež na to, aby ľudia nenechávali v zaparkovanom aute čakať deti ani zvieratá, a to ani na chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky,“ dodal úrad
Počasie posledných dní by sa pritom dalo opísať ako skutočne extrémne a Slovensko zažíva horúčavy ako nikdy predtým, a to doslova. Včera bol totiž prekonaný slovenský teplotný rekord, dokonca hneď na troch miestach, a deň predtým boli prekonané rekordy aj vo viacerých krajinách.
Hodnota nového slovenského rekordu je rovných 41 stupňov Celzia. Nameraný bol na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie. S prehľadom tak bol prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Ak vás zaujíma, čo spôsobilo tieto extrémne horúčavy, prečítajte si náš rozhovor s meteorológom spoločnosti GOSPACE LABS/Meratch Miroslavom Šingerom. Ten nám presne vysvetlil, čo sa aktuálne s počasím deje, či budú extrémy považované za nový štandard a čo takéto, priam až pekelné teploty spôsobuje.
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