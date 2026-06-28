Kvíz: Dostal by si pekné vysvedčenie? Na otázkach pre 6. ročník pohorí 8 z 10 Slovákov

Všetky naše dnešné otázky pochádzajú z učív, ktoré v tomto školskom roku preberali žiaci 6. ročníka základných škôl na Slovensku.
Fyzika sa pre šiestakov niesla v znamení látok a telies. Na občianskej náuke sa venovali učeniu o učení aj o ľudskej psychike, na hodinách matematiky zas premene jednotiek či geometrii.
My sme pre teba vybrali niečo z každého predmetu. Tvojou úlohou bude dokázať, že vysvedčenie plné jednotiek by si si zaslúžil aj ty. Koľko bodov sa ti podarí získať?
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