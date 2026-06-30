Zomrela Edita Šalamonová, prežila Osvienčim. Stretla sa aj s Mengelem, mala 102 rokov

Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová. Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
O jej úmrtí informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok na sociálnej sieti. “Jej odchodom strácame vzácneho človeka a autentický hlas našej histórie. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke,” napísal Korčok.
Väčšina jej rodiny zahynula
Ešte v roku 2016 o jej živote vydal článok Denník N. Edita sa narodila v roku 1923 do židovskej rodiny, vyrastala v okolí Košíc. Jej mladosť sa pod taktovkou udalostí z druhej svetovej vojny zmenila na boj o prežitie. Ako dvadsaťročná židovská žena prešla tromi nacistickými koncentračnými tábormi – Osvienčimom, Rigou a Stutthofom.
V táboroch stratila rodičov, sestru, tetu aj strýka, z rodiny prežil iba jej nevlastný brat. Najtragickejšie chvíle prežila v januári 1945 počas ústupu nacistov pred postupujúcou Červenou armádou. Edita sa spolu so sestrou Katkou a ďalšími ženami pokúsila ukryť a vyhnúť sa ďalšiemu transportu. Keď ich však objavil nemecký vojak, začal strieľať.
Edita utrpela vážne strelné zranenie ruky, no jej sestra útok neprežila. Po oslobodení sa liečila v nemocnici v Poľsku. Do Košíc sa vrátila koncom septembra 1945. Namiesto radostného návratu ju však čakalo bolestivé zistenie – väčšina jej rodiny zahynula a domov, ktorý si pamätala, už neexistoval v podobe, akú poznala pred vojnou.
Stretnutie s Mengelem
Edita Šalamonová opísala aj stretnutie s Mengelem, ktorého každý pozná pod prezývkou “Anjel smrti”. Keď prišla do koncentračného tábora a nastúpila na obrovskom pľaci, tam ich už čakal Mengele. V tábore ich následne prerozdelili a to bol moment, kedy stratila kontakt so zvyškom rodiny. Ostala pri nej len sestra. Pár dní nato ich previezli do tábora v Rige.
Po vojne chcela Šalamonová odísť do Izraela, no nepodarilo sa jej to, spočiatku pre peniaze a potom preto, že sa jej narodil syn. Dozvedela sa, že prežil aj jej nevlastný brat Ferdinand, ten však odišiel do Izraela a neskôr do Austrálie. Edita mala dve deti. Ostala s rodinou žiť na východe Slovenska.
Nahlásiť chybu v článku