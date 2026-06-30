Dámsky klub dostal stopku. Po prázdninách sa magazín vráti na obrazovky s veľkou zmenou

Každá televízia má svoje stálice, ktoré diváci zbožňujú a pozrú si vždy, keď sú na obrazovkách. Či už ide o relácie alebo seriály, svoje publikum si vždy nájdu. V prípade STVR to je napríklad Dámsky klub, v ktorom ženy ponúkajú rady a zaujímavé témy ženám. Magazín sa vysiela každý pracovný deň a venuje sa radostiam aj strastiam života. Pre mnohé ženy sa tak stal neodmysliteľnou súčasťou ich každodennej popoludňajšej rutiny, pri ktorej hľadajú inšpiráciu i zaslúžený oddych.
Teraz ho však čaká prestávka. Ako informoval portál Mediálne, v piatok 26. júna STVR odvysielala poslednú epizódu pred letnou pauzou. Najbližšie sa vráti do vysielania až v posledný augustový deň, a tak budú môcť diváci osláviť koniec leta pri televíznych obrazovkách s ich obľúbenými moderátorkami.
V poslednej epizóde si zatancovala
Posledná odvysielaná epizóda pritom bola poriadne energická. Do magazínu totiž zavítal spevák Karol Csino a svojou hudbou roztancoval štúdio dokonca aj s moderátorkou Soňou Müllerovou. Tá je vždy usmievavá, elegantná a príjemne vystupujúca, no ukázalo sa, že takomto pracovnom nasadení by potrebovala pauzu.
Podľa informácií portálu moderátorka požiadala televíziu a tvorivý tím televízneho magazínu o spomalenie pracovného tempa. STVR preto začala hľadať novú moderátorku, ktorá by sa pridala k pôvodnej zostave v zložení Iveta Malachovská, Soňa Müllerová, Karin Majtánová a Andrea Chabroňová.
Nová posila, ktorú predstavila samotná Soňa
Novou posilou sa nakoniec stala Erika Kandráčová, manželka Ondreja Kandráča. Najprv sa však stala hosťkou, keďže ju pred letnou prestávkou Soňa privítala v štúdiu a rozhodla sa ju predstaviť divákom. “Toto milé žieňa s pekným úsmevom sa vám bude prihovárať v Dámskom klube od septembra na striedačku spolu so mnou. Erika, diváčky sú teraz veľmi zvedavé. Čo by mali o vás vedieť, ako by ste sa opísali?” zaznelo zo Soniných úst v relácii.
Kandráčová a Müllerová totiž budú alternovať a diváci vždy na obrazovkách uvidia len jednu z nich, a to po boku Karin Majtánovej. Druhá moderátorská dvojica ostáva bez zmeny.
Na vysielanie sa poctivo pripravuje
Erika sa pritom na vysielanie náležite pripravuje. Sone v rozhovore priznala: “Chodievam k lektorke, zdokonaľujem si slovenský jazyk.” Na televíznych obrazovkách pritom porozprávala aj o svojich predošlých skúsenostiach, keďže nie je v moderovaní nováčikom, ako by si mohol niekto myslieť.
“Ja som začínala s manželom v košickej televízii. Robili sme ranné vysielanie. To vysielanie prešlo do večerného vysielania, kde som už ostala sama. Neskôr som dostala ponuku z košického štúdia Slovenskej televízie a tam som pracovala,” prezradila nová moderátorka Dámskeho klubu. Roky však mala pred kamerou pauzu a to z dôvodu, že bola na materskej dovolenke a medzičasom vychovala tri deti. Z návratu na obrazovky tak mala mierne obavy, no robí všetko preto, aby sa zdokonaľovala a bola pripravená.
Predchádzajúce moderátorky
V Dámskom klube sa pritom okrem pôvodnej štvorice vystriedali aj iné moderátorky. Pôvodný názov relácie znel Dámsky magazín a v jeho začiatkoch moderovali aj mená ako Kvetka Horváthová, Eva Pribylincová, Gabriela Pirošková či Andrea Vadkerti. V súčasnosti sú diváci zvyknutí na štvoricu moderátoriek, ktorá sa po lete zmení na päticu, a zatiaľ niet pochýb, že si Erika Kandráčová medzi svojimi kolegyňami nájde miesto.
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