Hlas chce presadiť prorodinné opatrenia: Karty so zľavami aj odpustenie dane by stáli milióny

Predstavitelia strany Hlas-SD

Foto: SITA/Tomáš Susko

Lucia Mužlová
TASR
Pred voľbami chcú presadiť viaceré novely.

Koaličná strana Hlas-SD chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa, odpustiť dane z príjmu pre pracujúce matky, ktoré vychovali viac ako tri deti, a zaviesť rodinné karty pre všetky rodiny, v ktorých je dieťa do 18 rokov. Náklady na tieto opatrenia jej zástupcovia na utorkovej tlačovej konferencii vyčíslili na takmer 52 miliónov eur, z toho 45 miliónov by si vyžiadalo odpustenie dane z príjmov pre viacdetné matky.

Podľa odhadov strany je na Slovensku asi 19 000 pracujúcich matiek, ktoré vychovali viac ako tri deti. Okrem toho by sa odpustenie dane malo týkať aj asi 400 osamelých otcov, ktorí vychovali viac ako tri deti a pracujú. Nie je zatiaľ jasné, od akého veku detí sa bude daň odpúšťať, zvýhodnenie by však malo trvať až do konca produktívneho veku.

Podľa Šutaja Eštoka je to otázka finančných možností rozpočtu

S koaličnými partnermi chce Hlas-SD hovoriť aj o možnostiach čiastočného odpustenia dane z príjmov aj pre ženy s tromi, prípadne dvomi deťmi. „Je to všetko iba otázkou finančných možností rozpočtu,“ skonštatoval predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Matúš Šutaj Eštok
Foto: TASR/Dano Veselský

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa chce Hlas-SD presadiť ešte tento rok. Nárast z necelých 830 eur na 1000 eur by mal stáť 6,9 milióna eur. „Ja si myslím, že ak máme 12 miliónov eur na referendum, ktoré sme, bohužiaľ, museli zaplatiť, tak takéto finančné prostriedky vieme v rozpočte určite nájsť,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Zavedenie rodinnej karty, ktorá má priniesť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti, vychádza z programového vyhlásenia vlády. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) informoval, že na ministerstve sa skončili trhové konzultácie, ktoré predchádzajú vyhláseniu súťaže na dodávateľa. Prihlásilo sa do nich sedem spoločností, dodávateľa služby chce rezort predstaviť budúci rok.

Schvaľovať chcú rozpočet, aj SNS si kladie podmienky

Ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná Slovenská národná strana (SNS) nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová v súvislosti s návrhom o zvýšení dôchodku pre ľudí nad 90 rokov.

Andrej Danko
Foto: TASR – Jaroslav Novák

V súčasnosti je podľa SNS priemerný dôchodok 90-ročných dôchodcov na úrovni 560 eur. Dôchodcov, ktorí sa dožili veku 90 rokov, je na Slovensku približne 26 000. „SNS neschváli štátny rozpočet na rok 2027, ak strany Smer-SD a Hlas-SD nepodporia jej návrh, aby títo dôchodcovia poberali dôchodok minimálne vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku, čo predstavuje sumu blížiacu sa k 900 eurám,“ doplnila Škopcová.

SNS vo svojom návrhu zákona požaduje, aby ľudia, ktorí sa dožijú 90 rokov, poberali dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku bez ohľadu na to, aký dôchodok im bol priznaný pri odchode do starobného dôchodku.

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