Máte posledné hodiny: Ak chcete v referende hlasovať poštou zo zahraničia, potrebujete o to požiadať

Ilustračná foto: SITA, Jakub Julény

Lucia Mužlová
TASR
Bude to zrejme posledné hlasovanie poštou zo zahraničia.

Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia SR, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať, streda je posledný deň pre túto možnosť. Rezort vnútra o tom informuje na svojej stránke.

Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky, postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov SR, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska alebo majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia.

Potrebujete OP alebo platný pas

Podmienkou je občianstvo SR, dosiahnutie veku 18 rokov najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Štefánikovej ulici 15 v Bratislave najneskôr do piatka 3. júla do 12.00 h, inak hlas nebude započítaný.

Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.

Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.

Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
