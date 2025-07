Legendárna Partička sa vracia, avšak nie tak, ako by ste čakali. Dano Dangl odhalil plány, ktoré potešia fanúšikov

Legendárna televízna šou Partička, ktorá od svojho debutu v roku 2009 bavila divákov na Slovensku aj v Čechách, sa po niekoľkých rokoch vracia v novej divadelnej forme. Už v septembri sa diváci môžu tešiť na pravidelné predstavenia v Bratislave, a to rovno v novom priestore.

Ako uviedol denník Nový čas, Dano Dangl, jeden z najznámejších producentov v slovenskej televíznej a divadelnej sfére, plánuje vrátiť Partičke zašlú slávu, a to prostredníctvom jej opätovného uvedenia na divadelné dosky. Po dlhšej prestávke, počas ktorej šou fungovala skôr v reprízach a občasných divadelných vystúpeniach, sa rozhodli s tímom pre odvážny krok – opäť predstaviť Partičku v živom prevedení, ktoré bude zábavné a plné improvizácie.

Nové priestory a staré aj nové tváre

Priestorom pre oživenie sa stane Kino Slash, ktoré sa nachádza v srdci Bratislavy. Tento nový priestor bude hostiť legendárnu šou v pravidelných predstaveniach a prinesie tak divákom jedinečnú možnosť zažiť Partičku v úplne novom prostredí. Dano Dangl, ktorý sa o návrat šou na javisko stará, prezradil v podcaste Simple Me:

„V Bratislave otvárame nový priestor Slovenského umeleckého dvoru Kino Slash divadlo, kde to plánujeme hrať pravidelne. Takže sa vráti v divadelnej verzii.“ Projekt má za cieľ obnoviť a modernizovať šou pre súčasné publikum.

Známe tváre aj noví herci

Partička sa aj po rokoch vráti v známom zložení, no Dano Dangl nezabúda na nové talenty. Na divadelnej scéne sa objavia herecké hviezdy ako Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab, Roman Pomajbo, Petra Polnišová a Richard Stanke. Známym tváram sa určite podarí priniesť skvelú zábavu, no Dano Dangl si necháva niektoré prekvapenia pre seba a mená nových účinkujúcich zatiaľ neodhalil. „Objavia sa aj noví herci, ktorých ešte nechcem úplne prezrádzať,“ dodal.

Okrem nich sa na javisku objaví aj zábavná manželská dvojica Zuzana Šebová a Michal Kubovčík, ktorí svojím humorom určite prinesú nové dimenzie šou. „Áno, je to pravda. Odštartovať by sme to chceli už v septembri tohto roka,“ priznal Dano Dangl Novému Času.

Projekt, ktorý prichádza po rokoch, zjavne ponúka ideálnu príležitosť pre návrat do zlatej éry Partičky, a to v divadelnej podobe, ktorá bude rovnako energická, improvizačná a nezameniteľná, ako si ju fanúšikovia pamätajú z televíznych obrazoviek.